Александр Кожевников: Пусть «Спартак» переезжает в «Сокольники»

Хоккей 14 февраля 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отвечает на пять актуальных вопросов о событиях в КХЛ.

– «Салават Юлаев» отправился на Дальний Восток дублирующим составом. Без легионеров и других лидеров. Продемонстрировав неуважение к болельщикам. И проиграл «Амуру» и «Адмиралу». Как с этим бороться?

– А как можно бороться, коли ничего не нарушено? Уфа разве повезла незаявленных игроков? Нет. Да и неуважением болельщиков я бы такой ход не назвал. Это стратегия подготовки команды к плей-офф. После возвращения из Владивостока, где «Салавату» предстоит еще раз сыграть с «Адмиралом», до плей-офф останется одна игра, против Казани, «зеленое дерби». Вот и посмотрим, в каком тонусе подойдут уфимские лидеры к принципиальному поединку.

Давайте обратим внимание на другую сторону медали. Болельщики после молодежного чемпионата мира с пеной у рта требовали, чтобы в состав ставили Шэна. На Дальнем Востоке он получил не просто шанс, а много игрового времени. А вы мне про неуважение болельщиков. Уфа просмотрела ближайший резерв, на который, возможно, в ближайшее время будет сделана ставка. Это большой плюс.

– Чтобы гарантированно остаться на «ЦСКА Арене» в первом раунде плей-офф, «Спартаку» выгодно опуститься с шестого места на седьмое или восьмое. Как в этой щекотливой ситуации вести себя красно-белым на финише регулярного чемпионата?

– Я слышал, что решение уже выработано, но пока его не оглашают. Сейчас рано говорить, как надо вести себя «Спартаку». Да, команда уступила в двух последних матчах. Но в поддавки точно не играла. Против СКА билась, а в дерби с «Динамо» спартаковский капитан Никонцев при счете 1:4 лег под шайбу и получил перелом ноги.

Посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что «Спартак» сдвинется с шестого места. Если все так уж неразрешимо с «ЦСКА Ареной», во что я слабо верю, то пусть «Спартак» переезжает в родные «Сокольники». Там мест в два раза меньше, но атмосфера другая, более домашняя. Болельщики не обидятся. Есть еще «Лужники».

– Чем завершится битва за плей-офф – на Западе за два кубковых места сражаются «Витязь», ХК «Сочи» и рижское «Динамо», на Востоке – «Торпедо», «Трактор» и «Сибирь»?

– На Западе ситуация запутанная. Нет полной уверенности в том, что «Витязь» удержится. Не говоря уже о «Сочи». Даже не знаю, у кого график на финише проще. Наверное, чуть-чуть у рижан.

На Востоке «Трактор», хоть и тормозит, но, думаю, все-таки зайдет. «Сибирь» многое потеряла на старте, когда проигрывали всем подряд.

Мне более интересна ситуация внутри восьмерки в Восточной конференции. На финише нас ждут два матча «Ак Барса» с «Магниткой». И вполне реально, что эти же соперники встретятся в первом круге плей-офф. Если займут четвертое и пятое место.

– Реально ли продолжается борьба за победу в регулярном чемпионате между армейцами Москвы и Питера? Так ли хотят завоевать Кубок континента ЦСКА и СКА?

– На словах – не очень хотят. Но от победы не откажутся. С их-то амбициями и традициями. К тому же в обоих клубах не устают повторять, что не вверят в приметы. В то, что победитель регулярного чемпионата не выигрывает Кубок Гагарина. В вашей же газете Сергей Федоров признался, что неплохо бы провести последние матчи перед плей-офф в кубковом режиме. Так что никто специально проигрывать не станет. Тем более что ЦСКА оставшиеся четыре игры проводит дома.

– На фоне турнирных дел как-то отошли на второй план рекорды, которые всегда интересуют болельщиков. В дерби со «Спартаком» капитан «Динамо» Илья Никулин забросил 145-ю шайбу в чемпионатах страны и догнал Александра Гуськова в снайперской гонке защитников. Впереди только легенда Вячеслав Фетисов, забивший 153 гола. Догонит ли его Никулин?

– Бред! Сравнивать игроков разных поколений бред! Посмотрите, сколько матчей провел Никулин. За тысячу! А Фетисов? Даже до 500 не дотянул. В наше время в чемпионатах Союза по 44 матча играли, а теперь 62 плюс плей-офф. Пусть Никулин за сборную забьет хотя бы 20. У Славы же – за 50 голов.

Раньше и передачи по-другому считали, а сейчас записывают даже тогда, когда шайба сделала десять касаний.

Сейчас хоккей чище, а у нас процветала грязь, поднять головы не давали, били, цепляли, раскалывали. А теперь чуть заденут – сразу свисток, на пятачке позволяют окопаться. Поэтому не надо сравнивать Михайлова и Мозякина, Фетисова и Никулина.

Забьет ли капитан «Динамо» еще восемь? Вполне может. Уже в следующем сезоне.