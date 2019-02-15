Команда Овечкина сыграла по-чемпионски, а сам капитан в шаге от умопомрачительного достижения

Хоккей 15 февраля 2019 11:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

– И это лидер Запада, который выиграл семь матчей подряд? – широко улыбаясь, сказал в камеру Евгений Кузнецов, покидая площадку. Хорошо, он так подумал, а я догадался. Ибо, действительно, «Вашингтон» одержал самую легкую победу в новом году.

Любопытно, что эта серия «Сан-Хосе» началась как раз с визита в столицу США, когда 23 января планета увидела мега-матч, завершившийся победой гостей в овертайме 7:6. Овечкин тогда оформил хет-трик. Однако безобразная игра в обороне не позволила довести до победы выигранный уже матч: ведя к 51-й минуте 6:4, «столичные» халатно свое преимущество разбазарили.

Сегодня они доминировали все 60 минут. Ну за исключением разве что дебюта, когда на 128-й секунде Лабанк открыл счет. Но стоило Павелски на 4-й минуте сфолить в чужой зоне на Орлове, как гости быстренько – за 11 секунд! – реализовали лишнего и больше инициативу из своих рук не выпускали.

Коротко сказать: сыграли по-чемпионски.

Не знаю, может, «Шаркс» угодили в яму или просто расслабились. Не знаю. Но «Вашингтон» выглядел очень солидно. Играл с таким запасом, что позволил себе бездарно откатать следующие три павер-плея – порой даже толком встать в зоне за пару минут не мог. Это меня расстроило. Потому что Овечкин был явно в ударе, и если бы партнеры регулярно поставляли под бросок шайбу в офис «Великой восьмерки» в левом кругу, счет был бы еще крупнее.

Свою 39-ю шайбу в сезоне он оттуда и вколотил. Правда, в равных составах. У гостей получилась великолепная комбинация. Защитник Нисканен из угла своей зоны вырезал диагональ на Уилсона, тот закатил по правому флангу за чужую синюю и оставил шайбу Кузнецову. Ну а Женя исполнил свой фирменный финт – сблизился с оппонентом и резко ушел влево, чтобы выложить поперечный пас на другой фланг под молотилку Ови. Понятно, в его офис. Вратарь Джонс, естественно, переместиться от штанги к штанге не успел и увидел шайбу только за своей спиной в сетке. Он, к слову, оказался отыгран и в середине второго периода, но «акул» от очередного ван-таймера Александра Великого спасла штанга.

Словом, с первым звеном у чемпионов все в порядке. Но сегодня здорово сыграла и вторая тройка – Бекстрема. Оши набрал 3 (2+1) очка и покорил бомбардирский пик-500. Чех Врана забил победный гол и вообще проводит лучший сезон в карьере. В 58 матчах Якуб набрал 35 (18+17) очков, тогда как за весь прошлый чемпионат у него было 27 (13+14) баллов. После паузы на Матч звезд 22-летний Врана в восьми играх заработал 7 (3+4) очков – это звездный график.

Еще одну любопытную информацию вывели на экран режиссеры телетрансляции: оказывается, если взять последние пять сезонов, то лучший ассистент всей НХЛ именно центр «Вашингтона» Бекстрем! Швед и на сей раз отметился двумя голевыми передачами.

Уступая 1:4 ко второму перерыву, «Сан-Хосе», казалось бы, обязан был кинуться на штурм. Но, как ни странно, этого не случилось: за весь третий период «акулы» нанесли жалкие 6 бросков. Встряхнуть первую команду Запада, не помог даже отчаянный шаг их тренера Дебура. За пять минут (!) до финальной сирены он снял вратаря. Что лишь обернулось еще одним голом в ворота хозяев. Жуткую ошибку допустил их бородатый столп обороны Бернс: на синей линии попал шайбой в Уилсона и тот в одиночестве укатил на свидание с пустой рамкой.

Занавес.

А напоследок, как обычно, подобьем статистику Овечкина, добывшего 2 (1+1) очка. До Гретцки теперь 248 шайб. А до бомбардирской отметки 1200 – 12 баллов. Сейчас у Александра 646 голов и 542 передачи.

Внимание: ему осталось забить один гол, чтобы стать четвертым игроком в истории НХЛ, 10 раз достигавшим рубежа в 40 шайб за сезон. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (12 раз), Марселю Дионну (10) и Марио Лемье (10).

А теперь самое главное – встречаемся в понедельник в Анахайме в 5 утра по Москве. Вот там – в сшибке с 27-м на сегодня клубом НХЛ и узнаем, вернул ли чемпионскую игру «Вашингтон» окончательно…