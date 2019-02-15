Кучеров и Тарасенко разрывают НХЛ. Их невозможно остановить! (видео)

Хоккей 15 февраля 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

У Никиты опять четыре очка, у Владимира – дикая результативная серия. Там еще и Варламов победил. Ух!

Кучеров вновь уничтожает все живое

Опять четыре (1+3) очка в одной игре и статус первой звезды дня в НХЛ. Минувшей ночью на пути Никиты оказался «Даллас» с Антоном Худобиным в воротах, впрочем, свою единственную шайбу Куч отправил за спину его сменщика – Лэндона Боу.

Антон довольно оперативно получил три штуки и за семь минут до окончания первого периода поехал вроде бы отдыхать. Но судьба, а точнее, тренер «Старз» Джим Монтгомери распорядился иначе. Боу тут же пропустил от Кучерова и на второй период вновь вышел играть Худобин. Здесь «Тампа» его окончательно прикончила, воткнув еще два гола, поэтому на заключительный отрезок матча вновь вышел Боу.

Антону капитально не повезло. Мало того, что из шести шайб «Тампы» он запылесосил пять, так еще и шансов, чтобы выручить свою команду практически не имел. Ну вот что российский кипер «Далласа» мог сделать в случае с голом Михаила Сергачева? Молодой защитник «Лайтнинг» перед матчем взял новую клюшку и засадил в девятину по такой траектории, что прочитать ее было просто невозможно!

Не говоря уже о голах Стивена Стэмкоса, который дважды расстреливал Худобина в упор. Да, по шайбе Алекса Киллорна еще могут быть какие-то вопросы, но там Антон был дезориентирован неожиданным отскоком.

Вчера мы писали о проблемах Валерия Ничушкина, который не может найти свои голы, сегодня ничего не изменилось. Вэл опять не смог забить. В 41-й раз в этом сезоне. Его российские партнеры Александр Радулов и Денис Гурьянов тоже, как вы понимаете, отличиться не смогли.

Также стоит порадоваться за Андрея Василевского, который провел пятую игру на ноль в этом сезоне и повторил клубный рекорд Бена Бишопа по количеству шатаутов – 17.

Тарасенко продолжает доминировать

На этот раз он проехался по «Аризоне», которая дома, в общем-то, довольна неплоха. Сперва он грамотно подставил клюшку под бросок Джоэля Эдмундсона, а затем отличился отличным кистевым с ползоны. Это победа для «Сент-Луиса» стала восьмой подряд, а результативная серия Тарасенко, который стал третьей звездой дня, достигла 10 матчей.

«Блюзмены» оформили вертикальный взлет после увольнения Майка Йео. С 14-го места на Западе поднялись на шестое и уверенно претендуют на плей-офф, хотя еще недавно казалось, что команда Тарасенко сольет сезон. Но Крэйгу Беруби, который возглавил «Сент-Луис» после Йео, удалось каким-то образом все поменять.

Также стоит отметить, что довольно внезапно решилась вратарская проблема «Блюз». Джейк Аллен – талантливый, но дико нестабильный, Чед Джонсон не потянул из-за многочисленных травм. Спасителем стал 25-летний Джордан Биннингтон, всю свою карьеру проваландавшийся в АХЛ, не показывая каких-то выдающихся цифр. Но сейчас этот парень просто доминирует в НХЛ и тащит команду Тарасенко наверх.

Боб не спас, Панарин не забил, «Коламбус» проиграл

Барри Троц в очередной раз удивляет. Буквально за пару месяцев он сделал из очень средних «Айлендерс» команду, которая уверенно идет в плей-офф на Востоке и по очкам поджимает мощнейший «Торонто». Видимо, это эффект Кубка Стэнли, который дает мощнейшую прибавку к тренерской форме. А «Нью-Йорк» именно тренерская команда.

Пусть она демонстрирует и не самую зрелищную игру, но свои атакующие маневры знает. Хорошо ловит соперников на смене, здорово воюет на пятачке, забивая огромное количество голов с подставлений и подборов.

Контратакующая манера «Айлендерс» сегодня великолепно сыграла против «Коламбуса», который любит заигрывать в атаке. В итоге, два быстрых отрыва от Кейси Сизикаса обернулись двумя голами в ворота Сергея Бобровского. Гол Джоша Бэйли уже ничего не решал. «Айлендерс» к тому времени полностью контролировали происходящее на площадке.

Отыграться было почти невозможно. Тем более, кипер «Айлов» Томас Грайсс минувшей ночью ловил все, включая восторженные улыбки девчонок на седьмом ряду.

Варламов наконец-то победил!

Семену отчаянно надоело проигрывать, но в матче против «Виннипега» он все равно пропустил необязательную шайбу. Хорошо, что «Колорадо» к тому моменту вел 2:0, поэтому на игровые расклады это никак не повлияло. Тем более, что после этого Варламов собрался и оформил несколько впечатляющих сэйвов. Только послушайте, как на его действия реагировал комментатор. Такое впечатление, что Семен спасал его жизнь, а не ворота «Эвс»! У Семена 24 сэйва сегодня ночью и прерванная серия из шести поражений подряд.

Анисимов наконец-то забил!

Ходят слухи, что «Чикаго» ищет вариант обмена Артема Анисимова, который в этом сезоне вообще не впечатляет, но имеет контракт на 4,5 миллиона долларов. У Джереми Коллитона Анисимов курсирует между третьим и четвертым звеном, совсем плохо играет на вбрасываниях и зарабатывает очки в основном в те редкие мгновения, когда появляется на розыгрыш лишнего.

Но сегодня Артему удалось прервать 11-матчевую безголевую серию. Это большая удача, когда в такие моменты на твоем пути попадается «Нью-Джерси», который в последних матчах тщательно пылесосит нападение всех команд лиги. Анисимов не только забил, но еще и передачку зацепил в моменте с голом Патрика Кейна, который побил клубный рекорд Стэна Микиты по количеству матчей подряд с голевыми передачами. Сегодня была 15-я игра кряду, в которой этот парень отметился ассистом.