Гусев крушит рекорд Радулова, а в Риге кайфуют под открытым небом. Итоги дня в КХЛ

Хоккей 15 февраля 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Битва топов на Востоке, дубль Павла Чернова, кайф в Риге, очередной камбэк «Сочи» и достижение Никиты Гусева – в обзоре игрового дня КХЛ.

Матч дня

«Ак Барс», хоть и притормозил перед плей-офф, с «Автомобилистом» Андрея Мартемьянова вновь справился довольно уверенно. У екатеринбуржцев вообще в этом сезоне не очень здорово получалось против команды Зинэтулы Билялетдинова. Чисто стилистически «Авто» очень удобный соперник для казанцев. Бегущий, много бросающий, атакующий на скорости всей пятеркой с подключением защитников.

Выжидательная манера «Ак Барса» в матчах против таких соперников работает как нельзя лучше. Команде Билялетдинова не нужно доминировать. Достаточно найти свои эпизоды и реализовать их.

Так получилось и сегодня. «Авто» владел шайбой, бросал, хитовал, но голы забивали гости. Сначала Никита Лямкин нашел возможность для броска от синей, потом Иржи Секач реализовал лишнего, воспользовавшись передачей от борта, а окончательный счет установил Владимир Ткачев, завершив отличную комбинацию партнеров в чужой зоне.

3:0 – третья в сезоне победа «Ак Барса» над «Авто». Если эти команды встретятся в плей-офф, Мартемьянову придется придумывать что-то особенное против Билялетдинова. То, что есть, не прокатит.

Дубль

В 2019-м нападающий «Витязя» Павел Чернов забивал лишь однажды – в гостевой игре с «Трактором». Сегодня он загрузил дубль одному из самых горячих вратарей лиги – Илье Коновалову.

«Локомотив» с «Витязем» вообще выдали очень зрелищную перестрелку. После унылых нулей в первом периоде, во втором полетело в обе стороны. Особенно хочется выделить первую шайбу Чернова в матче, а точнее, скрытый пас Алексея Макеева. Это была идеальная доставка – UPS обзавидуется. Коновалов сделал все, что мог, – зацепил шайбу блином, но она заползла за линию.

Второй гол Чернова спродюсировал Рушан Рафиков. Он закопался за своими воротами и просто подарил шайбу Никите Комарову и Денису Кокареву. Наказание последовало незамедлительно – перевод на пятак и Чернов расстрелял Коновалова в упор. Правда, спастись «Витязь» не удалось.

«Локомотив» выиграл – 4:3 и теперь точно не отдаст «Йокериту» третье место на Западе.

Кайф дня

Рига. Свежий воздух. Winter Ice Break. Именно такое название получило динамовское дерби под открытым небом в столице Латвии. Здесь даже объяснять ничего не надо. Любой хоккей на открытой коробке смотрится и ощущается по особенному. Поэтому просто лайкайте эти фотки и завидуйте тем, что пришел на каток в Риге. Кстати, он полностью забит. И кайфуют все – не только зрители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥 #WinterIceBreak 🔥 Публикация от КХЛ (@khl) 15 Фев 2019 в 10:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #wintericebreak Публикация от Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) 15 Фев 2019 в 9:33 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #wintericebreak #dinamo #riga Публикация от Jānis (@jk_3777) 15 Фев 2019 в 9:56 PST

Характер

На днях хоккеистам «Сочи» заплатили зарплату за четыре месяца. И люди, которые еще недавно сливали все, что можно, совершили два четких камбэка за четыре дня. Сначала команда Сергея Зубова ушла с 0:2 от «Витязя», сравняв счет за минуту с небольшим до конца третьего периода, и победила в овертайме, а сегодня отыгралась в гостевом матче с «Динамо» и точно также зарешала в битве три на три.

Видите, что происходит, когда людям просто отдают то, что они заслужили. Сочинцы сразу вспомнили, что им нужно попадать в плей-офф. Плюс все хоккеисты в команде Зубова понимали – вечером Рига обыграет Минск, поэтому очки терять нельзя, нужно тащить на зубах. Красавцы – вытащили!

Рекорд

То, что СКА разберет «Йокерит» было понятно. Интересно было другое – наберет очки Никита Гусев или нет. После предыдущего матча он сравнялся по количеству передач за регулярный сезон с Александром Радуловым, являвшимся рекордсменом по этому показателю за всю историю КХЛ (60).

Сегодня Гусев установил новое достижение. Он поучаствовал в голевой передаче, которую завершил Наиль Якупов. Таким образом, Никита сделал 61-й ассист и перекрыл достижение Радулова. Качать? Почему нет?