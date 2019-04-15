Гусеву и Гаврикову будет сложно в НХЛ. Но они помогут своим командам в плей-офф - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2019 16:33ХоккейКостяев Иван

Гусеву и Гаврикову будет сложно в НХЛ. Но они помогут своим командам в плей-офф

Никите Гусеву предстоит пробиваться в сложную систему «Вегаса», а Владиславу Гаврикову – доказать, что он может играть на уровне НХЛ.

В конце прошлой неделе взорвались две трансферные бомбы. Лидеры СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков покинули Петербург и подписали контракты с клубами НХЛ. Гусев отправился в «Вегас», а Гавриков – в «Коламбус». Обе команды борются за Кубок Стэнли, поэтому есть вероятность, что мы увидим россиян на заокеанском льду уже этой весной.

Гусев и Гавриков – знаковые хоккеисты для КХЛ. Первый стал лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате, второй – самым полезным игроком сезона. Оба являются железными игроками сборной России, причем в любом ее составе.

Было понятно, что парни рванут в НХЛ рано или поздно. Но мало кто верил, что они присоединятся к своим командам уже сейчас, когда только-только набирает обороты плей-офф. Переходить в более сильную лигу по ходу регулярного чемпионата – очень сложно. Но у россиян ситуация куда тяжелее. Они пришли в НХЛ в момент, когда там проходит настоящая война за Кубок Стэнли.

У каждого из них своя история, свои обстоятельства, своя команда, в которую нужно влиться. Гусеву и Гаврикову будет очень сложно это сделать, но есть факторы, которые говорят о том, что у них все получится уже этой весной.

Лишь в одном трудности россиян схожи: «Вегас» и «Коламбус» пока успешно выступают в плей-офф. Команда из Лас-Вегаса ведет в серии с «Сан-Хосе» (2-1), а жакеты уничтожают «Тампу» (3-0). Зачем тренерам этих команд что-то менять в первом раунде, если у них и так все работает? Если «Вегас» и «Коламбус» продолжат побеждать, то вряд ли мы увидим Никиту и Владислава на льду в НХЛ раньше следующего этапа плей-офф.

Но не зря заокеанская лига является самой непредсказуемой в мире. «Коламбус» играет против лучшей команды сезона, которая загнана в угол. Молнии вполне способны переломить ситуацию. А «Вегас» – слишком прямолинеен. Стоит ему проиграть подряд два матча – главный тренер Жерар Галлан начнет что-то менять. Гусев придется как раз кстати.

Никита может дать «Вегасу» креатив в атаке. Его быстрые руки, хорошее видение площадки обязательно помогут команде в большинстве. Понятно, что прямолинейная система Галлана не слишком подходит Гусеву: все эти подставления клюшки на пятаке, борьба перед вратарем и неподготовленные броски – не про россиянина. Но игровое задание для него может корректироваться исходя из способностей форварда.

За счет быстрых рук, высокого игрового интеллекта и класса Гусев сможет выжить в НХЛ. Тем более, партнеры по «Вегасу» довольно быстро оценят его крутые передачи. В этой команде такого уровня диспетчера сейчас попросту нет.

У Гаврикова ситуация, пожалуй, еще сложнее. Игроки обороны тяжелее адаптируются к реалиям НХЛ. Здесь не получится сыграть «попроще». Даже от защитника третьей пары главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла будет требовать начинать атаки. Гавриков это делать умеет, поскольку в нынешнем сезоне кадровая ситуация в СКА заставила его этому научиться. Россиянин может добавить «Коламбусу» в надежности и монолитности. Пожалуй, только этого сейчас от него и ждут.

В любом случае – будет интересно. Вряд ли вы найдете в КХЛ хоккеистов, кроме Гаврикова и Гусева, которых так активно специалисты и журналисты гнали в НХЛ. Даже от Кирилла Капризова из ЦСКА отстали, поскольку у него в следующем сезоне будет действовать контракт с клубом. Никита и Владислав переросли уровень Континентальной лиги, поэтому у них был один путь – попробовать себя в сильнейшей лиге мира.

16/04 13:00Хоккей
Почему Овечкин прав. Колонка главного редактораНиколай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
16/04 07:30Хоккей
Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео)Александр Великий, нокаутировав 19-летнего Андрея Свечникова, породил бурю в столице Северной Каролины: «ураганы» раздавили чемпионов с позорным счетом 5:0!  
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
16/04 18:24Футбол
Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-ДамПосле адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
16/04 18:18Футбол
Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/04 11:00Хоккей
Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мираМы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
16/04 13:30Футбол
Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говоритьКолонка Отара Кушанашвили.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
15/04 23:11Хоккей
«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного пораженияЧто говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.
16/04 12:00Футбол
Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не увереныРоналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
16/04 16:13Футбол
«За победу над ЦСКА мы получили по полтора миллиона». Скандальные признания игрока «Ростова»«Ростов» Валерия Карпина отчаянно борется за еврокубки и в прошлом туре обыграл «Спартак». О том, какими методами достигается успех и что из себя представляет Карпин–тренер, рассказывает шведский полузащитник клуба Антон Салетрос. 
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
16/04 15:08Хоккей
Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя. 
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
Новости
01:52 Футбол Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити»
01:41 Футбол Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк
01:37 Футбол Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом
01:30 Футбол Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы
01:23 Футбол Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
01:15 Футбол Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов
01:04 Хоккей Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»
00:57 Футбол Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе
00:50 Футбол Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим завтра
00:44 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс
00:34 Футбол Джесси Лингард: В матче с «Барселоной» все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы
00:16 Хоккей Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично
00:10 Баскетбол Серхио Родригес: Провели игру с «Басконией» так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей
23:55 Футбол Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов
23:51 Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Юнайтед» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
23:37 Футбол «Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы
23:13 Футбол Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту»
22:51 Баскетбол Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых
22:45 Футбол Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика