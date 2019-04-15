Гусеву и Гаврикову будет сложно в НХЛ. Но они помогут своим командам в плей-офф

В конце прошлой неделе взорвались две трансферные бомбы. Лидеры СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков покинули Петербург и подписали контракты с клубами НХЛ. Гусев отправился в «Вегас», а Гавриков – в «Коламбус». Обе команды борются за Кубок Стэнли, поэтому есть вероятность, что мы увидим россиян на заокеанском льду уже этой весной.

Гусев и Гавриков – знаковые хоккеисты для КХЛ. Первый стал лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате, второй – самым полезным игроком сезона. Оба являются железными игроками сборной России, причем в любом ее составе.

Было понятно, что парни рванут в НХЛ рано или поздно. Но мало кто верил, что они присоединятся к своим командам уже сейчас, когда только-только набирает обороты плей-офф. Переходить в более сильную лигу по ходу регулярного чемпионата – очень сложно. Но у россиян ситуация куда тяжелее. Они пришли в НХЛ в момент, когда там проходит настоящая война за Кубок Стэнли.

У каждого из них своя история, свои обстоятельства, своя команда, в которую нужно влиться. Гусеву и Гаврикову будет очень сложно это сделать, но есть факторы, которые говорят о том, что у них все получится уже этой весной.

Лишь в одном трудности россиян схожи: «Вегас» и «Коламбус» пока успешно выступают в плей-офф. Команда из Лас-Вегаса ведет в серии с «Сан-Хосе» (2-1), а жакеты уничтожают «Тампу» (3-0). Зачем тренерам этих команд что-то менять в первом раунде, если у них и так все работает? Если «Вегас» и «Коламбус» продолжат побеждать, то вряд ли мы увидим Никиту и Владислава на льду в НХЛ раньше следующего этапа плей-офф.

Но не зря заокеанская лига является самой непредсказуемой в мире. «Коламбус» играет против лучшей команды сезона, которая загнана в угол. Молнии вполне способны переломить ситуацию. А «Вегас» – слишком прямолинеен. Стоит ему проиграть подряд два матча – главный тренер Жерар Галлан начнет что-то менять. Гусев придется как раз кстати.

Никита может дать «Вегасу» креатив в атаке. Его быстрые руки, хорошее видение площадки обязательно помогут команде в большинстве. Понятно, что прямолинейная система Галлана не слишком подходит Гусеву: все эти подставления клюшки на пятаке, борьба перед вратарем и неподготовленные броски – не про россиянина. Но игровое задание для него может корректироваться исходя из способностей форварда.

За счет быстрых рук, высокого игрового интеллекта и класса Гусев сможет выжить в НХЛ. Тем более, партнеры по «Вегасу» довольно быстро оценят его крутые передачи. В этой команде такого уровня диспетчера сейчас попросту нет.

У Гаврикова ситуация, пожалуй, еще сложнее. Игроки обороны тяжелее адаптируются к реалиям НХЛ. Здесь не получится сыграть «попроще». Даже от защитника третьей пары главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла будет требовать начинать атаки. Гавриков это делать умеет, поскольку в нынешнем сезоне кадровая ситуация в СКА заставила его этому научиться. Россиянин может добавить «Коламбусу» в надежности и монолитности. Пожалуй, только этого сейчас от него и ждут.

В любом случае – будет интересно. Вряд ли вы найдете в КХЛ хоккеистов, кроме Гаврикова и Гусева, которых так активно специалисты и журналисты гнали в НХЛ. Даже от Кирилла Капризова из ЦСКА отстали, поскольку у него в следующем сезоне будет действовать контракт с клубом. Никита и Владислав переросли уровень Континентальной лиги, поэтому у них был один путь – попробовать себя в сильнейшей лиге мира.