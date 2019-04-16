Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео) - Советский спорт
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16 апреля 2019 07:30ХоккейСлавин Виталий

Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео)

Александр Великий, нокаутировав 19-летнего Андрея Свечникова, породил бурю в столице Северной Каролины: «ураганы» раздавили чемпионов с позорным счетом 5:0!  

Вся арена остолбенела

До визита в Роли «Кэпиталз» выиграли у «Харрикейнз» все шесть матчей этого сезона: 4 - в регулярке и 2 - в плей-офф. Казалось бы, ну что тут сделаешь – соперник просто выше классом. Но нашелся в команде-андердоге один русский парень, для которого авторитетов нет и который готов битья за победу в самой безнадежной ситуации.

Андрей Свечников. Новичок НХЛ. Дебютировал в Кубке Стэнли в прошлую пятницу в столице США и при счете 3:0 в заключительном периоде отметился дублем, вернув интригу во вроде бы уже проигранный матч.

Тогда местные телекомментаторы над ним еще во весь голос посмеялись, когда в середине игры он, как мячик от стенки, отлетел от 38-летнего ветерана хозяев Орпика. Однако уроженец Барнаула не стушевался и принялся залезать под кожу всем подряд. А что – для плей-офф, где все средства – в рамках, разумеется, правил! – хороши, абсолютно нормальная практика. Иначе чего так любили динамовские болельщики Лео Комарова, которого жутко ненавидят всю его карьеру оппоненты и их поклонники.

Логично, что главной мишенью юноша избрал самого ценного игрока Кубка Стэнли-2018. А кого же еще? От Ови «Вашингтон» зависит на 50, если не на 70 процентов. И разве не стоит этого мальчишку уважать хотя бы за смелость – мало кто в НХЛ готов к такой роли в отношении человека-витрины НХЛ. Пойти против шкафа – извини, Саша - который тяжелее тебя килограммов на 20, зная, что если что, от тебя останется мокрое место, это надо недюжинным мужеством обладать.

Метода второго номера драфта-2018 дала плоды уже в том самом матче № 1. Впервые Свечников схлестнулся с Овечкиным, после того как тот грамотно хитанул новобранца у ворот Холтби. Андрей отмахнулся клюшкой, Александр – тоже, перекинулись парой слов и разъехались, чтобы через десяток секунд Свечников сделал счет 3:2.

Продолжили они выяснять отношение и во второй встрече. Капитан хозяев чуть ли не через все поле по диагонали погнался за юниором и приземлил того в углу коробки через свидание с бортом. Андрей на сей раз промолчал, но узелок на память завязал.

И вот первая игра Кубка Стэнли в Роли после 10-летнего перерыва. Арена забита до хруста костей. Болельщики до того соскучились по кубковым сражениям, что в субботу ночью встречали «Каролину», возвращавшуюся домой с двумя пробоинами, в аэропорту и вдоль хайвея!

Помня, как Овечкин дубасил – замечу, строго по закону! – защитника Песке, тренеры хозяев убрали его подальше от «Великой восьмерки» и против ударного звена чемпионов регулярно выпускали пару Славин – а кто же еще! – и Хэмилтон. Уже в дебюте Славин показал, что спуску лучшему снайперу современности не даст:между ними едва не вспыхнула драка.

- О! – подумал я. – «Ураганы» поняли, что если ты проигрываешь в силовой борьбе, априори проигрываешь матч. Будет сеча что надо!

Но я и представить не мог, чем все обернется. Отмечу, что звено Бекстрема переигрывало оппонентов, и Славин со товарищи сдерживали его с огромным трудом. Гол в их ворота был всего лишь вопросом времени.

Однако случилось непредвиденное – на 10-й минуте Фегеле распечатал Холтби, забив гол… спиной.

В КХЛ такой гол не засчитали бы сто процентов. Но в НХЛ глупостями не занимаются – всякие сантиметры и движения туда-сюда туловищем-ногой не вычисляют.

1:0. Вроде бы пустяки. Вся игра впереди. Столичные и не из таких передряг выбирались.

Но спустя минуту произошло ЭТО.

Не знаю, почему Свечников вновь устроил перепалку с соотечественником, который его старше на 14 лет. Может, хотел у кэпа выяснить, почему его телохранитель Уилсон чуть ранее вырубил нападающего «Каролины» Ферланда, который закончил игру в первом периоде, откатав 128 секунд?

Так или иначе, но терпение Овечкина лопнуло. Он остановился прямо перед Свечниковым, скинул краги и крикнул: «Подеремся?» Мухач, как говорят о таких в боксе, мгновенно вызов принял и… Спустя несколько секунд лежал на льду и беспомощно шевелил руками, не в силах сам подняться.

Взбешенные ураганы порвали в клочья гламурную столицу

Вся арена остолбенела. Терминатор избил ребенка! Пусть шаловливого, но – что самое главное! – хоккейные правила-то не нарушившего. Врачи и партнеры кое-как отлепили россиянина ото льда и, держа за плечи, под руки и сзади за шорты, увели в раздевалку. Сразу стало ясно, что матч он закончил. Лишь бы не было тяжелого сотрясения мозга!

До конца периода и весь перерыв болельщики, игроки, тренеры, журналисты, а также приехавший специально в Роли президент НХЛ Гари Беттман впереваривали происшедшее на их глазах. Я тоже задумался: насколько оправдана столь суровая школа жизни от Овечкина в отношении пацана, еще даже не вышедшего из молодежного хоккея? Вспомнился вопиющий случай, когда 40 с лишним лет назад 20-летний Вячеслав Фетисов избил годившегося ему в отцы Вячеслава Старшинова. Николай Озеров был настолько потрясен, что кричал в микрофон: «Что этот молодой человек себе позволяет? Как можно так относиться к нашему заслуженному ветерану?»

Теперь мы лицезрели этакий инцидент наоборот. Но если нельзя обижать пожилого, почему можно калечить юного?! Тем более, повторяю в который раз, правил он не нарушал.

Сразу ожил в памяти и другой колосс отечественного хоккея – Валерий Васильев. Вот кто мог отправить любого в госпиталь одним щелчком по носу. Но никогда он этого делал, был просто выше подобного, а главное – всегда помнил об интересах команды. Валерий Иванович мстил изысканно: подлавливал хама, когда тот ничего не ждал, и строго в рамках правил чистым силовым приемом отправлял паршивца на больничный. Конечно, он и подраться был горазд. Но только лицом к лицу и с равными: связываться с заведомо слабым считал ниже своего достоинства.

С этими противоречивыми мыслями я начал смотреть второй период, и сама жизнь вскоре расставила все по своим местам. На 27-й минуте хозяева удвоили перевес, после чего игра пошла в одни ворота. Это невероятно, но за всю вторую треть «Кэпиталз», уступая в счете, нанесли один (!!!) бросок, а «Харрикейнз» - 18! Было видно, что психологически поступок вожака сломил гостей, раздавил, а хозяев, наоборот, воодушевил. Точнее, разозлил до исступления: если этот молокосос никого не испугался и готов пожертвовать здоровьем за команду, то мы-то, матерые мужики, на что!

И взбешенные «ураганы» порвали в клочья гламурную столицу.

В спорте все просто: хочешь чего-то достичь большого – терпи. И уважай противника. Тем более если ты капитан.

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