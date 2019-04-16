Почему Овечкин прав. Колонка главного редактора - Советский спорт
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16 апреля 2019 13:00ХоккейЯременко Николай

Почему Овечкин прав. Колонка главного редактора

Николай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.

В нашумевшей истории о драке между Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым абсолютной нелепостью выглядят аргументы типа «как же можно драться, если вы оба россияне?» или «как можно бить человека, претендующего на статус будущей звезды?»

По поводу «оба россияне» – это вообще оставлю без комментариев. В первую очередь, они оба спортсмены. На площадке любой спортсмен находится в состоянии аффекта. А в состоянии аффекта чего только не сотворишь. Да и как говорили в советские времена по другому поводу, бьют-то не по паспорту, а по морде.

Овечкин отреагировал так, как и должен был отреагировать. Свечников провоцировал его, задирал по ходу всего матча. Да, это не новички, к похлопываниям клюшкой все давно уже привыкли и умеют не реагировать. Свечников реально потерял берега, опытный дядька проучил 19-летнего «щегла». Если умный человек, то выводы сделает и больше подобной ерундой на площадке заниматься не будет.

Овечкин очень грамотно и разумно отреагировал на ситуацию после матча, нашел правильные слова – не только для того, чтобы оправдать себя:

– Это меня вызвали на бой. Я – не большой спец по дракам, он – тоже. Надеюсь, с ним все в порядке. Не хочу, чтобы парень получил травму.

Слова настоящего профессионала. Он желает сопернику как можно быстрее вернуться в строй.

Наверное, и Свечникова одного винить не надо. В его жизни это вообще первый плей-офф. Опыта нет, зато есть желание выполнить тренерскую установку. А то, что она была именно такой у тренера «Каролины» Рода Бриндамора, я лично не сомневаюсь. В бытность игроком он и сам играл жестко.

И тут я совершенно согласен с известным журналистом Павлом Лысенковым:

– В каждой команде должны быть игроки своего амплуа. Я понимаю, когда Овечкина всю серию задирает кто-то вроде Лео Комарова или Алексея Емелина, лезет ему под кожу, вынимает всю душу. Это называется нейтрализацией лидера. Но когда Бриндамор видит, что всю серию Свечников на энтузиазме задевает то Овечкина, то Тома Уилсона, то нужно было сказать, что это немного не та работа Андрея, и от него ждут конкретно голов. А против Ови нужно было ставить совсем другого хоккеиста. Неужели тренер не понимал, к чему это приведет? И вот теперь он потерял на непонятное время свою главную звезду, второго номера драфта. Просто разменял его на какую-то ерунду, бросил в топку.

Ошибся Свечников только в одном: ну ты габариты Овечкина видел, Андрей? Очевидно было же, что капитану «Вашингтона» хватит нескольких ударов, чтобы отправить соперника в нокаут.

Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео)

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