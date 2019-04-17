Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываются

Вы удивитесь, но сборная может обойтись и без Василевского

На вылет «Тампы-Бэй» и «Питтсбурга» Федерация хоккея России отреагировала моментально. Спустя пару часов ФХР вызвала в сборную для подготовки к чемпионату мира игроков молний Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Михаила Сергачева и форварда пингвинов Евгения Малкина. Оперативно.

Пожалуй, самой спорной кандидатурой видится Андрей Василевский. Нет, он по-прежнему является кандидатом на получение приза лучшему вратарю сезона в НХЛ (хотя его шансы резко упали), но сборная России может обойтись и без него.

Сейчас в национальной команде тренируется вратарь, который добился наибольшего прогресса в этом чемпионате. Имя ему – Александр Георгиев. Он составил достойную конкуренцию Хенрику Лундквисту в «Рейнджерс» и по праву заслужил вызов в сборную России. Если приедет Василевский, то шансов у Георгиева нормально поиграть на чемпионате мира практически не останется. Место отдадут голкиперу «Тампы».

Еще не забываем, что после финала Кубка Гагарина освободится Илья Сорокин, который очень часто оказывается за спиной своих коллег из НХЛ на крупных турнирах. Вратарь ЦСКА уже давно созрел для того, чтобы стать первым номером сборной на ЧМ. С приездом Василевского это вряд ли случится.

Сам Андрей наверняка рванет в сборную России. Во-первых, он ничего не выигрывал в составе национальной команды как основной вратарь (в 2014 году он был вторым голкипером), во-вторых – нужно попытаться позитивно завершить этот сезон. Почему бы не сделать это победой на ЧМ?

Сергачев в сборной – это очень интересно

В принципе, такие же мотивы будут у Кучерова и Сергачева. Они не становились чемпионами мира, они крайне разочарованы тем, как завершился для них сезон в НХЛ. С Кучеровым – все понятно. Это лучший российский игрок за океаном (а значит и вообще лучший), как он может не помочь сборной на ЧМ? Мы уже много писали о достоинствах Никиты – национальная команда точно их оценит.

С Сергачевым ситуация сложнее, но интереснее. Он пока не стал звездой в НХЛ, у Михаила не столь обширный международный опыт. Но в России беда с классными атакующими защитниками. Здесь образовался дефицит. Если Иван Проворов быстро подпишет новый контракт с «Филадельфией», то на ЧМ в составе сборной мы увидим двух самых перспективных защитников страны. Это захватывает уже сейчас.

В обороне Сергачев пока не впечатляет какими-то сверхнадежными действиями, но ему можно простись ошибки в связи с молодостью. Он принесет сборной очень много пользы в большинстве – если Илья Воробьев доверит Михаилу синюю линию.

Малкин может отказаться от участия в ЧМ

У Малкина – отвратительный сезон. Его трясло всю регулярку. Он не набирал привычное количество очков и стал худшим по полезности в «Питтсбурге» (-25). Еще одна номинация, в которой Евгению удалось обойти одноклубников – минуты штрафа. Их набралось аж 89.

Возможно, Малкин сейчас раздумывает об отдыхе, а не о победе в турнире, который он уже выигрывал. Нужно побыть с семьей, перезагрузить голову, избавиться от ненужных мыслей и с новыми силами войти в следующий сезон. Уже осенью ему придется доказывать, что время «Питтсбурга» еще не ушло.

Конечно, даже такой Малкин – нужен сборной. С центральными нападающими в России все очень грустно. Его класс поможет национальной команде, потому что у нее, возможно, не будет топ-центра на этом чемпионате мира. Решение ФХР вызвать Малкина даже в не самом лучшем состоянии – предельно понятно. Но пока не ясно, захочет ли сам Евгений продлить неоднозначный сезон.