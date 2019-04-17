«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»

Во Франции сгорел Нотр-Дам-Де-Пари, а в финале Кубка Гагарина горит омский «Авангард»! Сегодняшняя победа ЦСКА делает счет в серии 3:0. У Омска больше нет права на ошибку. Найдет ли «огнетушитель» Боб Хартли? Узнаем в пятницу. А пока своими эмоциями от обидного проигрыша поделились хоккеисты «Авангарда».

Защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон и его впечатление от третьей игры финала Кубка Гагарина:

– Коди, какие эмоции после матча? Горите 3:0 в серии.

– Обидно, что потерпели очередное поражение. Соперник забил в ключевой момент. Всего одна шайба решает исход таких важных матчей финала. Но у нас сильная команда – мы соберемся и сделаем все, чтобы перевернуть серию.

– 120 минут команда не может забить. Что происходит с «Авангардом»?

– Что тут сказать! Можно только похвалить ЦСКА. Они организуют выходы с численным преимуществом, а когда соперник так хорошо действует, то тяжело создать какие-то моменты в нападении. Но если вспомнить предыдущий матч, то они забросили одну шайбу за 5 минут до конца и две – в пустые ворота. Сегодня – ситуация похожая.

– Какова была установка на игру?

– Позитивный настрой и нужно придерживаться небольших изменений в игре.

– В вашей карьере бывали случаи, когда ваша команда отыгрывалась с 3:0 в серии?

– Нет, но все случается в первый раз.

– В следующем сезоне КХЛ может отменить правило, согласно которому шайба отменяется, если она заброшена от конька. Что скажете по этому поводу?

– Конечно, решение принимать лиге, но я думаю, что если бы этого правила не было, то и у нас ситуация сейчас была бы лучше. Я, если честно, не особо знаю трактовку и формулировку этого правила, но до сих пор не совсем понимаю, почему отменили гол Стася в матче на «ЦСКА-Арене». Я думаю, что если намеренное движение коньком, то отмена гола справедлива.

– Некоторые эксперты говорят, что ЦСКА и «Авангард» играют по похожей системе…

– Игра идет на равных. Просто для нас некоторые моменты неудачно складываются. Опять же, отменный гол. Надеюсь, что сможем победить в пятницу.

Еще один игрок обороны омичей, Алексей Емелин, верит в то, что серию можно спасти:

«Мы уже думаем о следующей игре. Возможно, мы недостаточно хорошо закрываем Сорокина и недостаточно много бросаем. Определенных ожиданий от финала у нас не было – здесь невозможно что-то предсказать. Почему наши защитники не всегда подключались к атакам? Мы стараемся это делать, но не стоит вести себя анархично. Подключаться к атаке надо с умом. Всего один случай переворота серии с 3:0? Раз в год и пака стреляет. Мы верим в то, что все может быть», – сказал Алексей Емелин.

Форвард хозяев Денис Зернов также подвел итог встречи:

«Игра была до гола. Мы снова пропустили в конце и проиграли. А так - хоккей был равный. Но серия не закончена. Нам нужно переломить ее в следующем матче и постепенно идти к цели. Тренер сейчас в раздевалке нам сказал, что не надо настраиваться на четыре победы сразу. Сначала надо выиграть матч в пятницу. Мы мало угрожаем воротам Сорокина. ЦСКА не даёт много моментов для реализации, поэтому к своим шансам надо относиться бережнее",– резюмировал Денис Зернов.