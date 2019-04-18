Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить Подколзин - Советский спорт
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18 апреля 2019 14:53ХоккейКостяев Иван

Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить Подколзин

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.

В Швеции 18 апреля стартует юниорский чемпионат мира. Россия будет бороться за медали, но команда Владимира Филатова не является главным фаворитом турнира. Традиционно ставят на США и Финляндию. Эти команды в прошлом году разыграли золото.

Россия сыграет в группе с США, Швецией, Словакией и Латвией.

Надежды России связаны с игроками СКА

Вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Василий Подколзин – эти игроки должны помочь сборной доехать до медалей. Оба представляют систему питерского СКА. Подколзин уже успел дебютировать в КХЛ, поиграл в Вышке, а также в МХЛ. Опыт игры за сборную России у Василия также имеется – зимой он выступал на молодежном чемпионате мира, где выглядел неплохо.

Подколзин – один из фаворитов драфта НХЛ-2019. Скауты ценят Василия за умение хорошо держать шайбу, скорость и прекрасное видение площадки. Он хорош в подыгрыше, однако не обделен броском. Скорее всего, Филатов будет использовать Подколзина как в большинстве, так и в меньшинстве. Если у форварда пойдет игра, то он способен дотащить россиян до золота.

Про Аскарова говорят, что он самый талантливый вратарь-юниор в стране. За сборную он выступает также достаточно часто. Пока самое крутое достижение – бронза Мемориала Глинки, который является неофициальным ЮЧМ. В МХЛ Аскаров проводил дебютный сезон. Для 16-летнего вратаря – показатели очень достойные: 92,1% отраженных бросков и четыре «сухаря» в 31 матче.

Кто еще может себя проявить? Очень сильно в МХЛ выглядел нападающий «Локо» Илья Николаев – сейчас ярославцам его не хватает в финале Кубка Харламова. Он начинал плей-офф в основном составе команды Дмитрия Красоткина и за шесть матчей набрал девять очков. Николаев – быстрый центр, с хорошими руками и задатками снайпера. В атаке также стоит обратить внимание на Даниила Гущина, Егора Спиридонова и Арсения Грицюка – все эти ребята будут на первых ролях в сборной Филатова.

Против кого придется играть

США по уши укомплектованы будущими звездами, но особняком здесь стоит Джек Хьюз – с вероятностью в 90% будущий первый номер драфта НХЛ. Кто следил за прошедшим МЧМ, знает, о ком мы говорим. О Хьюзе как о потенциальной звезде говорят уже пару лет. На молодежном чемпионате мира он лишь подтвердил этот статус. Даже с повреждением в четырех матчах он умудрился набрать четыре балла. Кстати, год назад на ЮЧМ Хьюз стал самым ценным игроком и лучшим бомбардиром турнира.

Канадцы традиционно не привозят на ЮЧМ топовый состав, потому что в юниорских лигах этой страны полным ходом идет плей-офф. Обратите внимание на Алекса Ньюхука и Дилана Козенса – они уйдут в топ-20 драфта НХЛ. В контрольных матчах эти парни также показали себя очень хорошо.

Сборная Финляндии, которая на ЮЧМ едет подтверждать звание чемпионов, забита игроками, выступающими на взрослом уровне. Например, Антон Лунделль с Суоми выиграл прошедший МЧМ, а также набрал 19 очков в 38 матчах за ХИФК. Сложно будет и с Патриком Пуистолой – он во второй финской лиге настрелял 15 шайб в 22 встречах. Шестеро игроков финнов регулярно бьются с мужиками в местных чемпионатах.

КАЛЕНДАРЬ ИГР СБОРНОЙ РОССИИ

18 апреля Россия – Словакия
20 апреля Латвия – Россия
21 апреля США – Россия
23 апреля Россия – Швеция

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