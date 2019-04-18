Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калитку - Советский спорт
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18 апреля 2019 18:43ХоккейДомрачев Владислав

Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калитку

В пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».

Майоров: Вряд ли омичи удивят армейцев

- В нас мало кто верил до начала сезона, в нас мало кто верит за дверьми раздевалки сейчас, - заявил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения в третьем матче финальной серии (0:2).

Потом тренер 2001 года в НХЛ напомнил, насколько силен соперник, поставляющий большую группу игроков в разные сборные. Не забыл про внушительные габариты армейцев, которые не позволяют «ястребам» выигрывать пятачок.

- Нам надо идти шаг за шагом, забыть о счете в серии и настраиваться на победу в ближайшем матче, - подытожил канадский специалист.

Если этот ближайший матч станет последним в серии, то Хартли установит антирекорд финалов КХЛ, а его оппонент Игорь Никитин - рекорд. Пока золотые серии ни разу всухую не выигрывались и не проигрывались.

Это в дореформенной НХЛ (дело было в 1995-м) застегнутые на все пуговицы «Девилз» громили симпатичный глазу «Детройт» 4-0. У «Красных крыльев» тогда сражался один Сергей Федоров. В отличие от Айзермана, спрятавшегося в тени.

- Омичам в жажде борьбы не откажешь, они бьются, но переработать ЦСКА не могут, - считает эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Армейцы грамотно защищаются и острее атакуют. В классе ЦСКА превосходит «Авангард». Что предпринять омичам, чтобы переломить ход серии? Для начала надо выиграть ближайший матч. Вряд ли хозяева смогут чем-то удивить армейцев. Как я уже не раз говорил, хоккей – игра консервативная. На поле всего шесть игроков, включая вратаря. Существует всего 5-6 тактических схем, с небольшими вариациями. Изобрести что-то новое-оригинальное вряд ли возможно.

- Журналисты утверждают, что более скучного финала лига за десять лет своего существования не знала.
- Это для кого финал скучный? Для болельщиков «Авангарда»? А для армейцев он очень веселый и интересный. Вы, наверное, хотите четырех голов за первые десять минут, как в матче Лиги чемпионов «Мансити» - «Тоттенхэм»? Подобное вряд ли в Балашихе случится. Встречаются две классные команды, играющие в современный хоккей. Не дающие друг другу и пяди льда. Но ЦСКА системнее.

- С кем ЦСКА сложнее – с «Авангардом» или против СКА?
- Думаю, с Питером. Там собраны отличные исполнители, работает большинство.

- Согласны, что у «Авангарда» слабое звено – вратарь?
- Нет. Бобков играет прилично. В голе Андронова его вины нет. Капитан ЦСКА бросал со средней дистанции и, что называется, попал впритирку со штангой.

Гуськов: Титул MVP плей-офф отдал бы Сорокину

Всего 36 минут и 34 секунд не хватает вратарю красно-синих Сорокину, чтобы превзойти рекорд плей-офф-2019 уфимца Метсолы, сохранявшего ворота на замке 161 минуту 40 секунд. Два сухаря подряд на фоне игры без спадов на протяжении плей-офф делают армейского голкипера одним из претендентов на титул MVP Кубка Гагарина. К слову, за всю 10-летнюю историю вратари четырежды признавались самыми ценными кубковыми игроками – московский динамовец Александр Еременко (2012, 2013), Константин Барулин из «Атланта» (2011), Василий Кошечкин из «Магнитки» (2017).

- Я бы назвал двух претендентов, - поделился мнением с «Советским спортом» эксперт Александр Гуськов, второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов. – Это Григоренко и Сорокин. Пока я склоняюсь в пользу вратаря. Все-таки форвард в некоторых матчах серии со СКА выпадал. Сорокин же поражает стабильностью. Я бы не стал заострять внимание на двух голах Плотникова в его ворота. Помарки в любом деле неизбежны. Только у вратарей они на виду.

- В чем должен прибавить «Авангард», чтобы серия не закончилась в пятницу?
- «Авангард» должен побеждать. А для этого надо забивать. Моментов же у ворот Сорокина мало. В последнем матче их было… полтора. Причем первый из них хозяева создали на второй минуте игры, когда Зернов сделал подкидку на Широкова, но тот с ближнего пятачка попал в грудь Сорокина. Да и в большинстве омичам надо действовать решительнее.

- Но у них этого большинства почти не было – всего одна попытка…
- Но за эти две минуты они ни разу не бросили по воротам. Как тут забьешь?!

У нас любят сравнивать-сопоставлять. Знаменитый Майк Кинэн, бравший в 1994-м Кубок Стэнли с «Рейнджерс», выиграл Кубок Гагарина с первого захода. Правда, соперником его «Магнитки» в финале-2014 был пражский «Лев» - эдакая сборная Европы, сама игравшая и соперникам позволявшая. ЦСКА не такой. В пятницу армейцы могут разом лишить Хартли трофея лучшему тренеру сезона-2018/2019, который ему журналисты почти что вручили.

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