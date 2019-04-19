Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф

«Акулы», пропустив в трех матчах подряд по пять и более шайб, достаточно неожиданно оказались на грани вылета из плей-офф. За последние 23 сезона такое – имею в виду пропускать не меньше пяти в трех играх кряду в рамках одной серии, а не оказаться на грани – «удалось» лишь «Монреалю», в 2010 году встречавшемуся с «Вашингтоном» (и к этой серии мы еще вернемся). Для команды, чьи цвета защищают сразу два лауреата «Норрис Трофи», Брент Бернс и Эрик Карлссон, пропускать так много – непозволительная роскошь, казалось бы. С другой стороны, «Норрис Трофи» – это больше про «полузащиту», нежели про непосредственно оборону. А «главный по обороне» у калифорнийцев – Марк-Эдуард Власич – получил травму во втором периоде второго матча серии; и тот эпизод стал своеобразным водоразделом, по одну сторону которого плавали одни «акулы», а по другую – абсолютно другие. И эти другие уже не столько плавали, сколько тонули.

При Власиче «акулы» уверенно взяли первую встречу (5:2) и удерживали ничью (3:3) во второй. Без Власича же проиграли остаток второго матча и два следующих с общим счетом 3:13. При этом большую часть времени владели инициативой и атаковали. Но мало того, что атаковали безрезультатно, так еще и с ответными выпадами «золотых рыцарей» справлялись отвратительно. А осиротевшую в отсутствие Власича защиту на самом последнем рубеже совершенно никак не цементировал Мартин Джонс, проводящий довольно слабый сезон в целом, и плей-офф в частности.

Словом, все шло к тому, что сегодня ночью с большой степенью вероятности «Шаркс» завершат сезон, а «Голден Найтс» пройдут в следующий раунд. И создалось такое впечатление, проход этот «золотые рыцари» вознамерились осуществить малой кровью – что достаточно самонадеянно для кубковых матчей. Особенно при условии возвращения в ряды соперника Власича – а он, как раз, и вернулся.

Интересно, что помимо подвига с пятью и более забрасываемыми шайбами, хоккеисты «Вегаса» установили еще и своеобразный рекорд – в трех подряд встречах они открывали счет в течение первых полутора минут. И сегодня первая сирена также прозвучала, пока со стартового вбрасывания не прошло 90 секунд; но на этот раз отличились «акулы». И в дальнейшем они доминировали на площадке, целиком и полностью контролируя игру. «Рыцарям» же, если они действительно планировали обойтись малой кровью, для осуществления этого хитрого плана необходимо было рассчитывать не только на надежность Марка-Андре Флери, но и на то, что хозяева станут забивать голы сами себе. Так как гости на протяжении почти всего первого периода таких возможностей не имели. Хозяева и забили: незадолго до перерыва шайба влетела в ворота Джонса рикошетом от Эрика Карлссона. Трудно, кстати, сказать, кто проводит серию неудачнее – Джонс, в первых четырех встречах отражавший кошмарные 83,8% бросков, или Карлссон, который находился на льду в 15 случаях из 19, в которых калифорнийцы пропускали голы.

Впрочем, эта шайба не сильно помогла «Вегасу», да и «Сан-Хосе» совершенно не подкосила; игра как шла под диктовку хозяев, так и продолжилась. Если два дня назад, после «сухого» поражения в Вегасе казалось, что «акулы» обречены, сейчас уже очевидно, что они, как это называется, «вернулись в серию». Хотя ведет в этой серии по-прежнему «Вегас», и по-прежнему же он имеет очень весомый козырь в виде Марка-Андре Флери. Это никоим образом не принижает значимость остальных «рыцарей» – в первую очередь нападающих, наколотивших визави Флери 20 шайб за пять матчей; тут речь скорее о том, что при относительной сопоставимости атакующего потенциала соперников, разница на последнем рубеже все же значительная. Ну и самое важное для «Голден Найтс» – позабыть про «малую кровь», потому что если вдруг они и дальше продолжат играть, как сегодня, то шансов против «Шаркс» у них практически нет.

Возвращаясь к самому началу заметки, следует отметить, что серия «Вашингтона» и «Монреаля» девять лет назад развивалась по схожему сценарию; во всяком случае – до шестого матча, так как пока мы не знаем, что у нас будет в шестом здесь. «Кэпиталз» проиграли первую встречу, а затем выиграли три подряд, каждый раз забрасывая не менее пяти шайб. А затем победил «Монреаль». И потом еще дважды – и в итоге выиграл ту серию.