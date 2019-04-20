«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год»: Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финале

11 сезон КХЛ завершился. ЦСКА, наконец- то, добрался до заветного Кубка. «Авангард» сделал большой шаг вперед. 4:0 в серии, но кто упрекнет омичей – итоги матчей порой решала одна шайба. Как и в этот раз. Обидно, но не стыдно. Поэтому никаких трагических настроений в раздевалке проигравших нет. Они знают, чего стоят и обязательно покажут это в следующем сезоне.

Нападающий омичей Сергей Шумаков, к которому было приковано особое внимание в этой серии – еще в прошлом году форвард был в форме армейцев и расстался с ними не очень хорошо, пребывал в довольно оптимистичном настроении:

Сергей, когда подписывали контракт с омским клубом, предполагали, что в финале можете встретиться с ЦСКА – вашей бывшей командой?

– Не загадывал тогда. Как сложилось, так сложилось. Относительно выступления нашей команды – сложилось выше ожиданий. Все-таки мы вышли в финал. Там уже не важно было с кем играть.

– Что тебе дал год работы с Бобом Хартли?

– Он – очень неординарный тренер. Боб уделяет огромное значение даже малейшим нюансам. Я такого раньше никогда не видел. На меня это очень повлияло – я стал организованнее в плане игры, обороны и атаки.

– ЦСКА победил, но есть ли у вас ощущение, что «Авангард» сделал огромный шаг навстречу Кубку?

– Конечно. Это сделало сильнее нашу команду. Армейцы в прошлом году проиграли финал, а в этом – выиграли. Может мы по тому же пути идем!

«НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЭТО КОНЕЦ…»

Молодой «ястреб», нападающий Артем Манукян сидел в компании Михаила Фисенко и пытался улыбаться, хотя на лице читалась небольшая растерянность – казалось, что он еще не до конца осознал произошедшее:

Артем, что почувствовали в момент, когда шайба залетела в ворота Бобкова в овертайме?

– Опустошенность. Я не верил. Не понимал, что сезон закончился. С одной стороны, мы гордимся собой – дошли до финала, все парни – большие молодцы. С другой – расстроены, ведь это была финишная прямая, и нам не удалось ее преодолеть.

– Верили, что можно вернуться в серию при 3:0, когда соперник так силен?

– Все возможно. Но у нас не получилось. Победитель один.

– Выйти на лед в финале в составе родного клуба – это…

– Это круто! Я пока еще не совсем осознаю происходящее. Отдохну немного, переведу дух и наверняка что-то почувствую.

– Что скажешь о тренере Бобе Хартли?

– Боб дал мне все. Он доверял мне, дал возможность играть… Дал тот самый толчок. Я очень благодарен ему. Для молодого игрока очень важно чувствовать доверие тренера.

– Какой матч в сезоне тебе запомнился?

– Все матчи были здоровские. Почему-то именно сейчас вспомнил игру в Питере – играть против мастеровитых команд очень интересно.

«СУДЬБА – РУЛЕТКА…»

За форварда Дениса Зернова перед этим сезоном сражались несколько клубов. Нападающий оказался в «Авангарде» – и это был «счастливый лотерейный билет». Денис стал одним из лидеров омской команды. После поражения в финале его поддерживали родители:

«Мы переживали о том, куда Денис попадет, – говорит отец, Игорь Зернов, – думали, что будет в «Магнитке» играть. Но сложилось иначе, сын отправился в «Авангард». И видите, что получилось – какой рост, какая удача. Судьба – она как рулетка…Проигрыш в финале, конечно расстроил. Всегда хочется большего, но мы понимали, что ЦСКА идет к Кубку давно. Ну а мы сделали отличный шаг, мы растем. Самое главное – у ребят отличный тренер. А победы обязательно придут!».