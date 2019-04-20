Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-офф - Советский спорт
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20 апреля 2019 17:10ХоккейКостяев Иван

Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-офф

Кубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.

Юха Метсола («Салават Юлаев») и Илья Сорокин (ЦСКА)

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Вратарь ЦСКА Илья Сорокин получил приз самого ценного игрока плей-офф. И это кажется справедливым. Сорокин дважды играл в финалах Кубка Гагарина – и оба раза проиграл. Весной-2019 он собрался и буквально забетонировал свои ворота. «Авангард» в финале сумел забросить ему лишь четыре шайбы. Феноменально! У КХЛ не было другого выбора, как отдать Сорокину титул MVP. Практически в каждом матче он совершал важные спасения для своей команды.

Про Юху Метсолу из «Салавата Юлаева» этой весной сказано очень много. Он стал лучшим голкипером по проценту отраженных бросков в плей-офф (95,6%). Юха провел 17 матчей в Кубке Гагарина, в восьми из них он отбивал 40+ бросков. А теперь вернитесь к его показателю в части процента отраженных бросков, и вы поймете, насколько классно провел плей-офф финн. Красавец! Наверняка в топ-10 спасений сезона пару сэйвов Юхи мы увидим.

Боб Хартли («Авангард») и Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

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Тренер «Авангарда» Боб Хартли обязан быть в этом рейтинге хотя бы за первый раунд плей-офф. Тогда ястребы убрали «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова (4-0). Хартли привнес в наш хоккей много нового. Во-первых, он показал, что в плей-офф можно играть на полных оборотах с первого раунда и доходить до финала. Во-вторых, что игра в давление, короткими сменами, на высоких скоростях может быть не прямолинейной.

Николай Цулыгин и его «Салават Юлаев» – главное открытие плей-офф. Тренер, которого обзывали переводчиком и отправляли в отставку весь регулярный чемпионат, в Кубке Гагарина доказал, чего он стоит. Уфа преобразилась, стала дерзкой и дико интересной. У команды появилось лицо, четкий рисунок игры, а самое главное – козыри, за счет которых удалось выиграть серии с «Металлургом» и «Автомобилистом».

Не удивительно, что именно команды Хартли и Цулыгина выдали самые крутые матчи Кубка Гагарина. Финал Востока между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» мы будем вспоминать очень долго.

ЦСКА

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Мы выделили отдельно Сорокина, но ЦСКА нужно рассматривать как единый механизм, где каждая деталь качественная и находится на своем месте. Топ-вратарь, крутая оборона, талантливое нападение, критикуемая, но рабочая тактика тренерского штаба. В этом году сошлось буквально все, чтобы армейцы наконец-то подняли над своими головами Кубок Гагарина.

Можно говорить о Михаиле Григоренко, как о лучшем бомбардире плей-офф, но тогда обидно станет Кириллу Капризову, который умудрялся вести игру ЦСКА даже из четвертого звена. А как же Константин Окулов, спросите вы и будете правы. Сибиряк очень круто провел Кубок Гагарина, а его вчерашняя шайба наверняка стала пока главной в карьере нападающего.

Практически для каждого игрока ЦСКА найдутся теплые слова. Но самое главное – армейцы предстали в плей-офф единым кулаком. Они последовательно шли к своей цели. Их не выбили из колеи откровенно неудачные матчи в серии со СКА. Москвичи – словно классный боксер, который умеет держать удар и переходить в контрнаступление. Чемпион должен быть монолитным – ЦСКА таким и предстал в этом плей-офф.

Тему Хартикайнен – Йоонас Кемппайнен – Линус Умарк

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Уфимское первое звено стало самым ярким явлением в плей-офф. Без вопросов. На троих Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк набрали 53 очка! Вы только вдумайтесь в эти цифры. Тройки других команд даже близко не подобрались к этому показателю.

В уфимском звене очень круто распределились роли. Кемппайнен стал снайпером, Хартикайнен – бомбардиром, а Умарк – гениальным ассистентом. Каждый из них здорово справлялся с той задачей, которую поставил перед игроками тренер. Кемппайнен настрелял 10 шайб, Хартикайнен набрал 21 очко, а Умарк отдал 14 передач.

Химия, которая возникла между этими парнями, не поддается объяснению. Они понимали друг друга с полувзгляда, а иногда и его не требовалось. Каждый из этой тройки знал, где в данную секунду находится партнер. А как здорово они были готовы физически! Цулыгин в некоторых матчах выпускал этих ребят буквально через смену. У каждого троих форвардов в среднем более 22 минут времени на площадке в плей-офф.

Первое звено «Салавата Юлаева» играло не только эффективно, но и эффектно. Хоккейные эстеты получили максимум удовольствия, наблюдая за комбинациями в исполнении Кемппайнена и компании. Это и правда было очень красиво. Теперь Уфе очень важно сохранить эту тройку в столице Башкирии.

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