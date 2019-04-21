«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»? - Советский спорт
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21 апреля 2019 01:30ХоккейФедоровский Александр

«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?

Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита, а также очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф. 

История с Кэлом Макаром тоже прекрасна от начала и до конца, идеально вписываясь в рубрику "Вышел и забил". Но не это главное. Главное - это шлем голкипера "Калгари" Майка Смита.

Начнем издалека. Так сложилось, что когда я начал интересоваться НХЛ, "Квебек" как раз успел закончиться и появился "Колорадо". А поскольку мой близкий друг болел за эту команду по причине наличия в ней Валерия Каменского, то я вынужден был притапливать за нее тоже, так как в противном случае скорее бы всего был бы избит. Как и за "Чикаго", потому что там был Жамнов. А еще Амонти и Проберт.

Мне нравилось следить за "Колорадо". Команда там в середине 90-х была безо всяких поправок величайшей, а Петер Форсберг в моем представлении - это вообще наилучшее существо, которое уникально от шнурков на коньках до изоленты на клюшке. И это при живом Сундине, прошу заметить!

Конечно, под прессом времени все это естественным образом загнулось, но я продолжал следить за командой по инерции.

При этом я никогда не испытывал негативных эмоций к "Калгари", собственно - с чего бы? И потом, всегда было интересно наблюдать за полностью помойной командой, где выступал такой фантастический игрок как Тео Флери. Убежден твердо: если бы сейчас Тео мог помочь "Флэймз", то серия, однозначно, затянулась. Но увы, Тео "Могучая Мышь" уже старый, носит модные очки и жестко селфится с Таем Доми и Крисом Челиосом. Хотя я, конечно же, рад за Тео, что он до сих пор не помер от пьянства и наркоты - в этой линии его жизни имелись определенные шероховатости.

В общем, в серии "Калгари" - "Колорадо" я болел за вторых, но был бы рад проходу первых. И во время просмотра матчей я некоторое время не мог понять, что меня смущает во вратаре Майке Смите. Это отвлекало до поры, но потом я понял: виноват его шлем.

В процессе гугления выяснилось, что дизайн шлема посвящен не кому-нибудь, а Майку Вернону, который в своей время стоял на бровях, ресницах и ногтях одновременно в воротах "Калгари" (этого я не помню), а уже позднее на пару с Крисом Осгудом брал Кубок Стэнли в "Детройте".

Шлем чертовски крутой. Красивый цвет и матовая красочка. Просто люкс.

смит2

Сам Смит прокомментировал этот головной убор в виде кастрюли примерно так:

- Я не собираюсь носить это ретро-ведро, ведь в ней мне сразу разнесут шайбой башку. Поэтому сама кастрюля, конечно же, новомодная, а вот дизайн максимально приближен к ветхому старью. Мой персональный ретрометр от счастья зашкаливает и фонит, - сказал вратарь и продолжил тренировку, хотя уже все ушли домой.

Вот такая история. Попутно выяснилось, что еще в "Аризоне", где Смит играл до "Калгари", у него был смешной шлем с Элисом Купером. Сам дедушка Элис, судя по фото, не очень понял, чего от него хотят и что вообще происходит вокруг, но согласился на всякий случай сфотографироваться с каким-то чуваком в кепке.

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