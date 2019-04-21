ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛ

Команда

Наконец-то это случилось! ЦСКА – чемпион России спустя 30 лет. Но конкретно к Кубку Гагарина московские армейцы шли на протяжении последних семи сезонов. Все помнят историю появления в ЦСКА могущественного спонсора и тех людей, которые его туда привели. В конечном счете, этот альянс оказался успешным. Да, потрачены годы и миллиарды рублей, но теперь точно никто не скажет, что все напрасно.

Нынешний ЦСКА – самая сбалансированная и мощная команда КХЛ. В финале эти парни просто растоптали «Авангард», физикой которого восхищались все эксперты. У армейцев есть все: шикарные вратари, идеально отлаженная система игры в обороне и невероятно разнообразная линия нападения.

После завоевания титула президент ЦСКА Игорь Есмантович пообещал, что его команда станет еще сильнее. Если это действительно так, то к Кубку Гагарина другие команды подберутся не скоро.

Тренер

Игорь Никитин был одним из самых критикуемых тренеров КХЛ в последние два сезона. Его оборонительный стиль бесил более-менее всех, но тренер продолжал гнуть свою линию. Первый сезон во главе ЦСКА закончился для него жестким поражением в финале Кубка Гагарина от «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

Тогда Никитину говорили: у твоего хоккея нет будущего, так уже никто не играет, даже Билялетдинов это понимает и меняется. Но мало кто учитывал, что ЦСКА просто не хватило свежести из-за того, что половина состава ездила на Олимпиаду-2018, а некоторые игроки по ходу сезона перенесли тяжелое заболевание.

Никитин сделал выводы и собрал в своей лаборатории идеальную машину. Армейцы научились играть для зрителя, не утратив при этом оборонительных компетенций. По ходу нынешнего плей-офф тренера ЦСКА опять все упрекали в убийстве хоккея и предрекали поражение от СКА, который играл смелее, а он молча взял седьмую игру в финале Запада и в битве за Кубок Гагарина без вопросов разнес в щепки лучшую команду Востока.

Игрок

Никита Гусев уже давно перерос уровень КХЛ, поэтому в минувшем сезоне скорее не играл, а развлекался. 82 (17+65) очка за 62 игры регулярки и 19 (9+10) – в 18 встречах плей-офф. Местами казалось, что Никите просто скучно, поэтому почти в каждом матче он придумывал себе челлендж. Отдать слепой пас на гол партнеру – сделано. Оформить элегантную подкидку через клюшку соперника в большинстве – разумеется. Обмануть вратаря ложным пасом и отправить ему шайбу между ног – легкотня. Отдать голевую передачу под двумя клюшками соперника – наслаждайтесь.

Гусев, возможно, самый зрелищный игрок КХЛ со времен Александра Радулова. Только брал он не напором и экспрессией, а голым хоккейным мастерством. Он реально тащил СКА по ходу плей-офф. Питерцы только с его помощью добрались до седьмой игры против ЦСКА в финале Запада.

На прошлой неделе он уехал в «Вегас» и готовится зажечь в НХЛ. И это правильно. Чтобы быть лучшим, нужно играть с лучшими.

Прорыв

Перед началом минувшего сезона в Омске случилась самая настоящая трагедия для болельщиков. Местную арену признали негодной для проведения соревнований, и «Авангард» был вынужден переехать в Балашиху. После этого многие начали иронизировать над ситуацией и называть омичей подмосковной командой, но слушать это было противно. Омск попал в ситуацию из разряда – врагу не пожелаешь.

«Авангард» провел ударное межсезонье: новое руководство клуба полностью перестроило состав, подписав крутых легионеров и россиян, пригласило в клуб крутейшего тренера Боба Хартли и в добавок ко всему провело ребрендинг, обновив логотип и игровую форму. К сожалению, большая часть омских болельщиков не смогла увидеть это вживую.

Хартли сделал великолепную команду, поставил зрелищный хоккей и сходу вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Потрясающий взлет, особенно если вспомнить прошлый сезон, который ознаменовался для Омска сливом тренера, дракой на корпоративе и вылетом в первом раунде плей-офф.

Персона

Боб Хартли выигрывал все турниры, в которых принимал участие со своими командами, за исключением чемпионата мира (хотя выход со сборной Латвии из группы – колоссальный успех) и Кубка Гагарина. Но в свой первый сезон в КХЛ он вывел «Авангард» в финал.

Хартли поразил всех своей невероятной открытостью и готовностью ответить на любой вопрос журналистов. Он подробно объяснял, почему строит игру своей команды от броска, постоянно защищал игроков от нападок прессы и подчеркивал, что самое главное для него – целостность коллектива.

При нем достигли существенного прогресса молодые россияне: Денис Зернов, Илья Михеев и Артем Манукян, выдавали свой максимум опытные хоккеисты: Сергей Широков, Алексей Емелин и Евгений Медведев. Канадец превратил «Авангард» из просто способного коллектива, в команду, где все объединены одной целью и готовы биться друг за друга.

Легионер

– Вы офигеете, когда увидите бросок Франсона, – сказал президент «Авангарда» Максим Сушинский, комментируя подписание канадского защитника. И мы реально офигели. Коди Франсон с кистей швыряет мощнее, чем щелкает большая часть игроков обороны в КХЛ. Но он силен не только в этом.

За плечами у Франсона отличная карьера в НХЛ, где он провел 550 матчей и набрал 212 (43+169) очков. Канадец великолепно двигает шайбу в большинстве, закатывается под бросок и предельно жестко действует в своей зоне. Да, кто-то скажет, что ему не хватает скорости, и будет прав. Но если бы Франсон оставался таким же быстрым, как три-четыре года назад, в КХЛ он бы вряд ли приехал.

В «Авангарде» канадский защитник провел очень качественный сезон, являясь одним из лидеров команды по игровому времени. За 54 матча регулярки он набрал 27 (5+22) очков и добавил к этому еще 18 (4+14) в 19 встречах плей-офф. В финале Франсон откровенно подсел и уже с трудом вывозил 23-25 минут, которые давал ему Хартли, но бился до последнего, показав мощный канадский характер.

Новичок

О 20-летнем вратаре ярославского «Локомотива» Илье Коновалове говорили весь сезон. Парень вытеснил из основы дорогущего чеха Александра Салака, сыграл 10 матчей на ноль и дебютировал в главной команде страны – сборной России. На парня свалилось огромное количество внимания. Его сэйвы регулярно попадали в топы самых зрелищных вратарских перфомансов, а СМИ выстраивались в очередь на интервью.

Коновалов достойно справился с этой проверкой. Звездная болезнь его не коснулась. Илья продолжил работать, не снижая требований к себе, и сумел продержаться на высоком уровне до конца сезона. В дебютном плей-офф молодому киперу пришлось непросто и после двух подряд поражений от «Сочи» он уехал в запас, но, когда понадобилось, вновь занял место в воротах и смог обыграть СКА.

Сейчас Коновалов находится в составе сборной России, которая проводил матчи Еврочелленджа и готовится к чемпионату мира. В Братиславу Илья вряд ли попадет, но каждый день, который он тренируется в национальной команде, идет ему на пользу.

Разочарование

Обладатель Кубка Гагарина-2018 – казанский «Ак Барс» был растоптан «Авангардом» в первом раунде со счетом 4-0. Так жестко команда Билялетдинова не проигрывала давно. После этого стало очевидно, что казанцам нужны перемены, поэтому легендарный тренер принял решение не продлевать контракт и покинул клуб после 14 проведенных лет.

Да, кто-то справедливо может указать на то, что в подготовку «Ак Барса» в плей-офф вмешалась эпидемия, которая спилила большую состава, но все видели, что Казань уступила Омску не только по физике. Тренерский штаб Билялетдинова оказался просто беспомощен и ничего не придумал для того, чтобы притормозить «Авангард».

Теперь «Ак Барсу» предстоит тотальная перестройка. У 17 человек из нынешнего состава команды 30 апреля истекают контракты, а тренером с большой долей вероятности станет Дмитрий Квартальнов. Следующий сезон обещает быть для Казани очень интересным.