Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ

Николай Голдобин, нападающий «Ванкувер Кэнакс», 23 года

Сезон 18/19 63 игры 7+20 очков

27 номер драфта-2014 в текущем сезоне сыграл почти вдвое больше игр (63 против 38) и набрал почти вдвое больше очков (27 против 14), хотя и не смог повторить прошлогодний результат по заброшенным шайбам (7 против 8). Тем не менее, Голдобин совершил довольно качественный рывок именно в плане понимания игры, ему стали больше доверять, да им сам он поверил в себя. Однако проблема нестабильности никуда не делась и ее признает сам игрок. В одном из интервью он говорил о планах забросить 25-30 шайб за сезон и говорил о том, что это должно было бы случится, но «шайба просто не шла в ворота». Пожалуй именно эта фраза наиболее полно характеризует Николая. С одной стороны он признает и признает охотно моменты над которыми ему нужно работать, с другой стороны относится к этому достаточно просто.

Голдобин охотно общается с прессой, а это, кто бы что ни говорил, одна из важнейших составляющих карьеры любого игрока в НХЛ. Он не боится говорить прямо и лишен ложной скромности, как принято говорить. Открыто заявляя, что в 23 года пора становится лидером, тут же указывает в интервью, что готов стать для «Ванкувера» фигурой не менее, а даже более значимой, чем сам Павел Буре. Заявление столь же смелое, сколь и преждевременное. Голдобин называет сам себя хорошим игроком и не стесняется это повторять. Прямоту его суждений легко принять за некое высокомерие, о чем говорили в период его карьеры в Сан-Хосе. Один из тогдашних одноклубников Николая (ныне выступающий в КХЛ) рассказывал, что звезды «Сан-Хосе» не очень уж тепло отнеслись к Голдобину в виду якобы явных симптомов звездной болезни. Так или иначе сам Николай говорит, что в «Сан-Хосе» его невзлюбил тренер и он не вписался в прямолинейную игру «акул», будучи игроком техничным и приверженцем комбинационного плана на игру. «Ванкувер» Николай называет своей командой, где ему доверяют и тренер и партнеры. Всерьез полагает, что русских игроков поддушивают в НХЛ и возможно в том числе по политическим мотивам.

Следующий сезон для Голдобина во многом определяющий. Действительно, пора становится лидером даже при потрясающем Петтерсоне и любимчике трибун Хорвате. Пока, все-таки, Голдобин игрок не системоопределяющий, как тот же Петтерсон. Но перспективы неплохие. Топ-6 во всяком случае обеспечить Голдобин себе в состоянии.

Валентин Зыков, нападающий «Вегаса», 23 года

Сезон 18/19 «Каролина» 13 матчей/3 очка. «Эдмонтон» 5/0. «Вегас» 10/2

После сезона 17/18, в котором Зыков в 10 матчах за Каролину набрал 7 очков, всем показалось, что процесс пошел и с таким КПД у игрока все дальше будет просто супер. Для недрафтованного игрока все складывалось весьма неплохо. Однако нынешний сезон для Валентина кроме как сплошным разочарованием не назовешь. Да, сейчас «Вегас» бьется в плей-офф НХЛ, но не Зыков ведет «золотых рыцарей» в бой. Эпизодическое игровое время, сверхнизкая результативность. Даже если «Вегас» выиграет Кубок Стэнли, лично для Валентина этот сезон сей факт едва ли спасет. Дважды за сезон попасть на драфт отказов – факт весьма нетривиальный. Не с каждым такое случается. Отказ «Каролины» от игрока, который по мнению многих мог бы стать лидером команды несколько удивил. Да, не было голов и всего три очка. Но, видимо, само качество игры было не на высоте, а ждать прошлогоднего рывка руководство «ураганов» просто не захотело. Никто не может в этой ситуации их упрекнуть в разбрасывании активов. Что называется: легко пришло, легко ушло. В «Каролине» зажигают Ахо и недавно побитый Овечкиным Свечников. Хмурый и нераскрывшийся Зыков оказывается там просто не нужен.

Далее Зыкова подбирает терпящий бедствие «Эдмонтон». Не совсем понятно, но что надеялся менеджмент «нефтянников». Углубляться в вечные проблемы команды не станем, но ярких и самобытных атакующих игроков в составе достаточно. Зыков никак не мог заиграть ярче Макдэвида и Дразайтля, а нести строго оборонительные функции и качественно разрушать он просто не умеет. Поэтому спустя всего 5 матчей «Эдмонтон» понимает ошибку и Валентин опять оказывается на драфте отказов. Неожиданно на сцену выходит «Вегас». Финалист прошлого кубка Стэнли и вообще достаточно благополучный клуб. Зыков вновь играет мало и мало влияет на рисунок игры и соответственно результат. Но тут все решится летом. И многое будет зависеть от того, насколько далеко пройдут рыцари по сетке нынешнего Кубка Стэнли. Зыкову пожалуй будет выгоден, как ни странно, ранний вылет и как следствие ставка в следующем сезоне на свежую кров, которой от может стать для Вегаса. Кто знает, может зажгут в паре с Гусевым?

Зыков более известен своим хмурым лицом, нежели хоккейными подвигами. Не хочу сказать, что все беды его от «немедийности» и неулыбчивости, но что-то в этом есть. Его сдержанность многие (пусть ошибочно) принимают за отсутствие эмоций и бойцовского духа. А этого в НХЛ не прощают никому.

Иван Барбашев, нападающий «Сент-Луис Блюз», 23 года

Сезон 18/19 80 игр, 14+12 очков

Пожалуй, самый стабильный игрок из рассматриваемых персонажей. Провел очень добротный и качественный сезон, завоевал твердое место в составе, бьется с командой в плей-офф. Был задрафтован в 2014 году во втором раунде и по разговорам – переживал, что выбран поздновато. Основания надеятся на более высокий выбор у Ивана были. В лиге Квебека он в паре с ныне уфимским Владимиром Ткачевым зажигал по полной. Не потерялся и когда Владимира обменяли. Поиграл в АХЛ и там не ударил в грязь лицом. Физически сильный, габаритный центрфорвард, не боящийся жесткой игры и стыков. Любит и умеет хитовать, хладнокровен и на льду и вне его. Трудолюбием и старанием компенсирует огрехи, которые ставят ему в укор. Как то невысокая скорость и слабый щелчок. Однако эти недостатки не критичны, их можно и нужно исправлять, чем, уверен, Иван непременно займется.

В Сент-Луисе поиграл в разных сочетаниях, в разных бригадах неравных составов. По ощущениям умеет все, что нужно, но нет предела совершенству. Сложно сказать, сможет ли стать звездой уровня Тарасенко, но предпосылки к успешной карьере есть и немалые. Учитывая, что Тарасенко один из самых ярких (если не самый) игроков в составе «блюзменов», то всех нападающих так или иначе рассматривают сквозь призму именно его навыков, умений и уровня. Тем более русского игрока, к которым изначально повышенное внимание. Иван игрок в самом лучшем смысле этого слова универсальный. Не чурается черновой работы, неплохо выходит из обороны, начинает атаки. В общем умеет и таскать рояль и при случае качественно на нем сыграть.

Пожалуй, Иван уже заработал себе некую репутацию, безусловно, положительную. Это немаловажный момент и для контрактных перспектив. Нельзя сказать, что Барбашев стал важнейшим игроком для «блюз», но прогресс его очевиден и ситуация, при которой Иван может стать одним из лидеров «Сент-Луиса» может быть реализована уже в следующем сезоне. К тому же «блюзмены» продолжают битву за Кубок Стэнли и сезон для Барбашева не окончен. Есть вполне реальный шанс показать себя и свои наилучшие качества в мясорубке плей-офф.

Барбашев не отказывается от контактов с прессой, но всегда предельно корректен, спокоен и выдержан. Когда надо промолчит, многозначительно улыбнется или исчерпывающе ответит на вопрос. Приходилось слышать, что по манере игры Иван напоминает Алексей Жамнова.

Никита Щербак, нападающий «Лос-Анджелес Кингз», 23 года

Сезон 18/19 1 гол в 8 играх

Уилли Дежарден: «Щербак сейчас не совсем на том уровне, который необходим «Лос-Анджелесу».

Эти слова были сказаны в начале января, но с тех пор для Никиты мало что поменялось в лучшую сторону. Прошлый сезон обнадежил. Талантливый русский стал попадать в основу задрафтовавшего его в свое время «Монреаля». Стало получаться, первые голы, первые очки. Этот же сезон для Никиты можно считать провальным. В одночасье как-то все рухнуло. Сложно сказать в чем причина на самом деле, но не раз и не два приходилось слышать, что Щербаку предъявляют претензии тренеры за невыполнение установок. Всегда привыкший много атаковать и много играть, Щербак просто не понял и не принял жестких условий игры в 3-4 звене. Много говорили об обмене, но в итоге все закончилось драфтом отказов. С которого Никиту забрал тонущий «Лос-Анджелес».

Показалось, что в условиях, когда команда ничего не ждет от сезона и не имеет задач любой ценой выигрывать, Никита сможет раскрыться не испытывая давления за результат. Лос-Анджелес не Монреаль. В канадской хоккейной Мекке требования и специалистов и болельщиков несравнимо жестче. Все ждали, что Щербак заиграет. Может быть даже с Ильей Ковальчуком и они помогут друг другу. Потерявшаяся некогда суперзвезда и недораскрывшийся талант. Не вышло. Несмотря на то, что Щербак забросил шайбу в первой же игре за новую команду, потом опять пошла буспросветно серая полоса, которая ожидаемо закончилась вторым уже в сезоне драфтом отказов. Затем прозябание в фарме «Кингз», который в этом году еще более жалок, чем головная команда. И как следствие – зов Родины.

В прошлом сезоне Никита, уверен, и мыслей не допускал о возвращении в Россию. Все шло поступательно вверх, хоть и со скрипом. Монреаль доверял потихоньку нашему игроку и перспективы были неплохие. Но в какой то момент все сломалось. Щербак сложно пережил переход во взрослый хоккей. Играя в Западной лиге за Саскатун и Эверетт он набирал по 80+ очков, был одной из главных звезд лиги. С некоторым раздражением говорил, что уровень партнеров не позволяет забивать и отдавать еще больше. Он горел хоккеем. Потом огонь стал как то угасать.

В это ситуации возвращение в Россию напрашивается, как панацея. Не очень верю, что Щербака более всего привлекла перспектива стать долларовым миллионером, которую по слухам ему предложил Омск. Уверен, он попытается вернуться в НХЛ, о которой мечтал еще сидя в глухом запасе ступинского «Капитана»

26 выбор на драфте 2014, высший для русских игроков в том году. Нельзя сказать, что это уж совсем ни к чему не обязывает. Пару лет перезагрузки пойдут Щербаку на пользу. А потом он попробует сказать в НХЛ все , что не получилось в первый раз.