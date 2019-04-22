Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители!

Боб Хартли – удивительный человек. Никогда не выступая на профессиональном уровне, он выигрывал чемпионаты всех лиг, где тренировал. Кубок Гагарина с первой попытки не поддался, но уже в своем дебютном сезоне в КХЛ харизматичный канадец довел «Авангард» до финала. Это ли не показатель уникальной работы, проделанной Хартли в клубе?

– Боб, что вы сказали игрокам в раздевалке после поражения в финале?

– Понятно, нашей целью был Кубок Гагарина. По ходу сезона я смотрел на команду, оценивая, как она прогрессирует. И я безмерно счастлив, глядя сейчас на своих парней. У меня отличная команда. Я всегда говорил менеджерам, работавшим со мной: «Дайте мне людей, хороших внутренне, и я сделаю из них хороших хоккеистов». Я не верю в то, что можно выигрывать только за счет таланта. Весь мой опыт говорит о том, что необходима полная вовлеченность и даже самопожертвование. Ребята полностью оправдали ожидания. Так я им и сказал в раздевалке в пятницу: «Мы – не чемпионы, но победители».

– Были ли допущены какие-то ошибки с вашей стороны?

– Мы проиграли три матча в одну шайбу. Ошибки были. Но из них весь хоккей состоит. Равно как и вся жизнь. ЦСКА – чемпион, но даже они допускали просчеты. Я ведь даже призываю хоккеистов ошибаться. Потом – на видеоразборах, на собраниях – объяснять, как их исправить. Именно с этим нужно связывать прогресс нашей команды. Многие молодые ребята очень сильно продвинулись вперед. На удивление сильно. Они делали все для этого, и мы прошли отличный путь.

«ЕМЕЛИН БЫЛ ПЕРЕМОТАН, КАК МУМИЯ»

– Вратарь ЦСКА Илья Сорокин получил MVP Кубка Гагарина. Как оцените его игру?

– По ходу сезона я говорил, что Илья Сорокин очень напоминает мне Евгения Набокова, игравшего за «Сан-Хосе», когда я тренировал «Колорадо». Сорокин как будто вернул меня в мои 12 лет, когда я восхищенно наблюдал за Третьяком. Даже если нам удавалось справиться с защитой ЦСКА, тут как тут появлялся Сорокин и делал классные сейвы. Очень важные.

– Что бы вы изменили, если бы могли вернуться на полторы недели назад?

– Ничего. Мы испробовали все. В последнем матче даже убрали Фисенко, который играл очень хорошо. Не выпустили Манукяна, который два с половиной раунда отыграл с переломом руки – толком не мог бросать. Попытались по максимуму сместить акцент на атаку. Тренеру легко убрать хоккеиста, который не дисциплинирован, ленится, недостаточно выкладывается. Просто сажаешь и говоришь: «Ты не заслуживаешь места в составе». Но нам нужны были голы. Поэтому выпустили Кошелева и Петрова в четвертом звене, чтобы мы могли рассчитывать на все четыре тройки в атаке. Посмотрите на Алексея Емелина. Шайба прилетела ему в лицо, мы пытаемся отправить его в раздевалку, при этом одно плечо у него буквально рассыпается – его вообще не должно было быть на льду, но нет, он хочет играть. Он был весь перемотан, как мумия! Шайба в лицо, и он снова рвется в бой! Это не оправдания, потому что я уверен, что и у ЦСКА были проблемы со здоровьем. Они нас обыграли. Они были сильнее. С чем я их и поздравляю.

«В СТАРОСТИ БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ О БРОДО И РУА»

– Что произошло в первом матче? Не привыкли к скоростям ЦСКА?

– Они забили два. Потом забили мы – тот знаменитый гол. У меня он до сих пор перед глазами. И я до сих пор не получил объяснений, почему его отменили. 2:1 – это совсем другая игра. Но мы уже никогда не узнаем, что было бы... Парни молодцы – они быстро все забыли. И дальше мы шли нога в ногу. Уступили два матча в одну шайбу, если не считать в пустые. И последний – в овертайме.

– ЦСКА не пропускал в финале «пять на пять». С каким клубом НХЛ вы можете сравнить эту команду?

– Наверное, назову «Нью-Джерси Дэвилз» образца 2001 года. Его тактика на победу в Кубке Стэнли всегда строилась от обороны. Я вот старею, а я всегда говорил, что когда состарюсь, буду сидеть в кресле-качалке и рассказывать, что у меня было лучшее место на всей арене, с которого я мог наблюдать за противостоянием Бродо и Руа, пожалуй, двух сильнейших вратарей за всю историю НХЛ. И я был одним из тренеров. Я видел, как Рэй Бурк выиграл Кубок Стэнли в последнем матче в своей карьере, и это очень яркие воспоминания.

– На следующий сезон у ЦСКА будет практически такая же команда. И чтобы обыграть ее, вам придется меняться.

– Меня ждут долгие вечера этим летом, во время которых я буду искать способы превзойти ЦСКА. Но для начала ведь надо выиграть Восток. Мы сейчас только и говорим, что о ЦСКА. Но ведь мы убрали мощный «Ак Барс». Победили очень сильный «Барыс». Он ведь обошел нас в борьбе за первое место в дивизионе. Прошли бы мы «Барыс», если бы не гол Чудинова от своей синей линии? Это была важнейшая шайба. Столько всего должно совпасть или, наоборот, не совпасть, чтобы добраться до финала. И многое в первых трех раундах складывалось в нашу пользу. Правда, мы этого заслуживали. Потому что играли так, как должны были. Но могло ведь повернуться и в другую сторону.

Вспомните «Салават» – Метсола был просто стеной, а тройка Хартикайнен – Кемппайнен – Умарк была сущим кошмаром. Достигнув финала, никогда не знаешь, когда туда вернешься. Понятно, план у нас на следующий год – снова выйти в финал и взять Кубок Гагарина. Достичь финала – цель всех без исключения. Если ты профессионал – у тебя не может быть задачи стать вторым.

«МНЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ У ШУМАКОВА В ЦСКА»

– У половины игроков «Авангарда» заканчиваются контракты. Скольких вы хотите сохранить?

– В ближайшие две недели будем это плотно обсуждать. Для КХЛ это ведь обычная ситуация, тут редки длительные контракты, в отличие от НХЛ. Так что для меня это в новинку. Обычно мы обсуждали пару-тройку хоккеистов, а тут – сразу полкоманды.

– Как удалось найти подход к Шумакову? Он – талантливый форвард, но со сложным характером?

– Я не знаю, что у него случилось в ЦСКА. Кто был виноват в той ситуации – он или клуб? Да мне, собственно, без разницы. Я знаю миллион разных историй про конфликты различного рода, и никогда не бывает так, чтобы виноват был кто-то один. Но нам не нужны были скандалы. Александр Крылов (председатель совета директоров «Авангарда». – Прим. ред.) сразу сказал, что хочет изменить культуру «Авангарда». Убрать весь негатив. И когда Шумаков к нам пришел, мы сразу объяснили ему наши стандарты. Привели его в форму. Он любит хоккей – и это главное.

Хоккей – это не только сражение двух команд. Вокруг него есть много интересных историй и людей. Мне бы очень хотелось, чтобы каждая тренировка была открыта для прессы, как в НХЛ. Ведь так много историй в КХЛ остаются неизвестными – об игроках, об отношениях.