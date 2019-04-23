«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер? Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится?

Ковальчук в «Авангарде»?

Оговорюсь сразу, я не верю в переход Ковальчука в «Авангард». Как бы ни грезил об этом гениальный Боб Хартли, это больше похоже на байку. Если «Авангард» подписал выставленного «королями» на драфт отказов Никиту Щербака, это еще не значит, что по этому же маршруту отправится и Ковальчук. Илья – звезда, давно сложившийся мастер и очень не бедный человек. Это не вчерашний юниор, у которого может закружиться голова от перспективы стать долларовым миллионером.

Но в при этом в НХЛ в этом сезоне у Ильи с самого начала сезона не заладилась игра и, что важно, не заладились отношения с главным тренером. Дежарден, видимо, так и не понял, что делать с командой и как использовать звездного игрока уровня Кови. Полное неумение донести до игроков свою схему и неумение этих самым игроков в нее вставить! Да и вообще по выступлениям «Лос-Анджелеса» не было понятно, существует ли какая-то схема вообще. С Ковальчука, как с любого игрока его уровня, безусловно спрос большой, но в этом сезоне такой «Лос-Анджелес» не затащил бы никто. Ни Ковальчук, ни Овечкин, ни Макдэвид.

Маклеллан, работая с «Эдмонтоном», особенных успехов тоже не добился. Несмотря на все комплиментарные высказывания о нем того же Макдэвида. Но известно, что Тодд предпочитает комбинационный, живой и быстрый хоккей. Тот, который так жизненно был необходим «Лос-Анджелесу», но про который Дежарден, видимо, и вовсе не слышал. Одним из первых славных деяний, коих Маклеллан запланировал, уверен, великое множество, он назвал обязательную персональную беседу с Ковальчуком. И это логично.

Слухи редко рождаются на пустом месте. Расстроенный и даже разозленный этим кошмарным сезоном Ковальчук, может, где-то в глубине души и посеять семя сомнения по поводу целесообразности оставаться в НХЛ и дальше. Задача Тодда сейчас – эти семена повыдергать. Сколько бы лет ни было Ковальчуку, он в состоянии решать исход матчей. А такой игрок всегда нужен любому тренеру.

Расчитывает ли Маклеллан на Ковальчука?

О чем может пойти речь в этом разговоре? Вариантов несколько. Самый безумный – тот, при котором Маклеллан скажет Кови: «Спасибо, дальше мы без тебя». Но этот вариант даже не столь безумный, сколь просто идиотский. Если тебе не нужен игрок, то почему не объявить об этом сразу? Зачем заглядывать для этого в глаза? Что изменится от такого разговора?

Решения по таким игрокам вот так не принимаются. Едва ли Тодд рискнет начать новую жизнь на новом месте такой дурацкой плюхой.

Но есть и мудрый вариант. По-хорошему поговорить с Ковальчуком, обнадежить его и дать понять, что в нем нуждаются. Доброе слово и Кови приятно. Если он проникнется этими словами, то, уверен, свернет для Маклеллана горы. Самое умное для Тодда сейчас – сыграть на контрасте с Дежарденом. Все это имеет смысл, если конечно Маклеллан действительно рассчитывает на Ковальчука в этой роли.

Ну и третий вариант, представляющийся мне наиболее вероятным. Тодд поинтересуется у Ильи планами на будущее, скажет, что рассчитывает на него, его опыт, его помощь. Назначит вице-капитаном и поставит во второе-третье звено, где опыт и хоккейный интеллект Ильи будет особенно ярко заметен. Ну и, конечно, спецбригада большинства – как высшая точка доверия любого тренера любому игроку. Полагаю, Маклеллан приложит все усилия, чтобы Илья остался. Все это, и даже плюс сверхудачная селекция, вряд ли принесет «королям» Кубок Стэнли. Но, во всяком случае, сгладит позорный провал этого сезона. А Ковальчук должен играть в НХЛ. Это его место. «Авангард» и Хартли возьмут Кубок Гагарина и без него.