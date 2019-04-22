У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее - Советский спорт
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22 апреля 2019 16:36ХоккейПодгорнов Сергей

У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее

22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.

У «Динамо» новое юридическое лицо

Неделю назад Федеральная налоговая служба зарегистрировала новое юридическое лицо – АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва». Его соучредителями являются банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. Слухи о том, что хоккейный клуб ждут большие перемены, ходили давно.

Очень плотно тиражировалась информация о том, что вслед за футбольным «Динамо» структуры Ротенберга заберут себе и хоккейное. Теперь это свершившийся факт. Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин подтвердил информацию по окончании заседания.

АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» уже подало заявку в КХЛ. Ответ должны получить на этой неделе. Нынешнее юрлицо не прекращает свое существование, оно учреждено центральным советом ВФСО, на его попечении находится база «Динамо» и детская спортивная школа. Но сама команда будет играть под юрлицом АНО, - сообщил он в интервью ТАСС.

В прошедшем сезоне КХЛ юридическим лицом московского клуба являлось ООО «ХК Динамо-Москва», учредителем которого выступает Всероссийское физкультурное общество (ВФСО) «Динамо».

У «Динамо» новый гендиректор

Также по решению совета директоров «Динамо» покидает генеральный директор Валерий Шанцев. Его уволили из предыдущей организации, а контракт в новой не предложили. На посту гендиректора его заменит Евгений Кровопусков – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Сам Шанцев отреагировал на такое развитие обстоятельство спокойно. Опять же, слухи о том, что в конце сезона он завершит свою работу в «Динамо», ходили давно. В клуб пришла новая команда руководителей, в которую Шанцев не вписался.

Сменивший его Кровопусков никогда не работал в хоккее, но когда-то работал в структуре «Динамо» во времена предыдущей эпохи Ротенберга. То есть человек проверенный, что в этом бизнесе очень ценится.

Анонсируемое возвращение Андрея Сафронова, с которым связаны основные успехи бело-голубых в эпоху КХЛ (два выигранных Кубка Гагарина подряд), не состоялось. Однако существует мнение, что именно он будет советником Кровопускова по спортивной части.

Контракт с Крикуновым будет продлен

Несмотря на изменения на всех руководящих уровнях, главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов останется на своем посту. По ходу прошлого сезона он пришел вместо провалившего старт Владимира Воробьева и вывел бело-голубых в плей-офф, где уступил во втором раунде ЦСКА (1-4).

Возвращение Крикунова – инициатива бывшего гендиректора Шанцева. Он же предложил тренеру новый контракт на два года. Сегодня он был одобрен новым советом директоров. Осталось утрясти последние формальность и подписать бумаги.

С игроками предстоит подписывать новые контракты

Самая большая сложность для «Динамо» в этой ситуации заключается в том, что всем наемным сотрудникам (игрокам, тренерам, обслуживающему персоналу) предстоит подписывать новые контракты с другим юридическим лицом. Соответственно, по условиям соглашений будут вестись отдельные переговоры. Нынешнее руководство «Динамо» будет принимать решение о целесообразности подписания контрактов с теми или иными хоккеистами.

Именно поэтому в последние дни появились слухи о том, что один из лучших бомбардиров команды Дмитрий Кагарлицкий может перейти в «Авангард». Предстоит подписывать и новое соглашение с Вадимом Шипачевым, который выдал самый результативный сезон в истории «Динамо» и наверняка попросит контракт побольше.

И вот тут совсем не понятно, как поведет себя Кровопусков со своими советниками. Условия рынка таковы, что разбрасываться игроками нельзя – замену людям уровня Шипачева и Кагарлицкого просто невозможно найти. Опять же, нужно понять, что «Динамо» будет делать с ветеранами. Илья Никулин заявил, что хочет продолжить карьеру в родном клубе, но впишется ли он в новую концепцию?

То же касается и 39-летнего вратаря Александра Еременко. После вылета от ЦСКА Шанцев заявил, что ветеран уже не тот и в плей-офф не затащил, прозрачно намекнув, что новый контракт предлагать ему не намерен. Но надо понимать, что Еременко для «Динамо» – знаковая фигура. И чтобы завоевать доверие болельщиков, новому руководству бело-голубых нужно с уважением отнестись к местным легендам.

Бюджет клуба будет увеличен

В последние два сезона «Динамо» было совсем не бедным клубом, но далеко не таким могущественным, как в предыдущий период правления Ротенберга. В предыдущее межсезонье Шанцев существенно потратился на Шипачева, Кагарлицкого, Койвисто, Афиногенова, Индрашиса и Закриссона, но бело-голубым все равно не хватило глубины состава.

Крикунов весь сезон безуспешно пытался найти хоккеиста на правый фланг в первое звено, а в третьем-четвертом у него бегали совсем невпечатляющие персонажи. Именно пехоты не хватило «Динамо», чтобы подольше затянуть серию с ЦСКА. Ресурс армейцев гораздо мощнее, но системно бело-голубые им не проигрывали.

Новое руководство «Динамо» приходит строить амбициозный клуб, который будет претендовать на Кубок Гагарина, иначе зачем вообще все это. А под эти задачи нужны деньги. Много денег. Больше, чем было раньше. Воронин подтвердил, что бюджет клуба будет увеличен, но цифр, разумеется, не раскрыл.

РЕЗУЛЬТАТЫ «ДИНАМО» В СЕЗОНЕ-2018/19

Регулярка

Место

Игры

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

5

62

27

5

1

0

6

23

153-139

72

Плей-офф

Стадия

Соперник

Результат

¼ финала Запада

«Йокерит»

4-2

Полуфинал Запада

ЦСКА

1-4

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