У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее

Неделю назад Федеральная налоговая служба зарегистрировала новое юридическое лицо – АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва». Его соучредителями являются банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. Слухи о том, что хоккейный клуб ждут большие перемены, ходили давно.
Очень плотно тиражировалась информация о том, что вслед за футбольным «Динамо» структуры Ротенберга заберут себе и хоккейное. Теперь это свершившийся факт. Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин подтвердил информацию по окончании заседания.
АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» уже подало заявку в КХЛ. Ответ должны получить на этой неделе. Нынешнее юрлицо не прекращает свое существование, оно учреждено центральным советом ВФСО, на его попечении находится база «Динамо» и детская спортивная школа. Но сама команда будет играть под юрлицом АНО, - сообщил он в интервью ТАСС.
В прошедшем сезоне КХЛ юридическим лицом московского клуба являлось ООО «ХК Динамо-Москва», учредителем которого выступает Всероссийское физкультурное общество (ВФСО) «Динамо».
Также по решению совета директоров «Динамо» покидает генеральный директор Валерий Шанцев. Его уволили из предыдущей организации, а контракт в новой не предложили. На посту гендиректора его заменит Евгений Кровопусков – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Сам Шанцев отреагировал на такое развитие обстоятельство спокойно. Опять же, слухи о том, что в конце сезона он завершит свою работу в «Динамо», ходили давно. В клуб пришла новая команда руководителей, в которую Шанцев не вписался.
Сменивший его Кровопусков никогда не работал в хоккее, но когда-то работал в структуре «Динамо» во времена предыдущей эпохи Ротенберга. То есть человек проверенный, что в этом бизнесе очень ценится.
Анонсируемое возвращение Андрея Сафронова, с которым связаны основные успехи бело-голубых в эпоху КХЛ (два выигранных Кубка Гагарина подряд), не состоялось. Однако существует мнение, что именно он будет советником Кровопускова по спортивной части.
Несмотря на изменения на всех руководящих уровнях, главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов останется на своем посту. По ходу прошлого сезона он пришел вместо провалившего старт Владимира Воробьева и вывел бело-голубых в плей-офф, где уступил во втором раунде ЦСКА (1-4).
Возвращение Крикунова – инициатива бывшего гендиректора Шанцева. Он же предложил тренеру новый контракт на два года. Сегодня он был одобрен новым советом директоров. Осталось утрясти последние формальность и подписать бумаги.
Самая большая сложность для «Динамо» в этой ситуации заключается в том, что всем наемным сотрудникам (игрокам, тренерам, обслуживающему персоналу) предстоит подписывать новые контракты с другим юридическим лицом. Соответственно, по условиям соглашений будут вестись отдельные переговоры. Нынешнее руководство «Динамо» будет принимать решение о целесообразности подписания контрактов с теми или иными хоккеистами.
Именно поэтому в последние дни появились слухи о том, что один из лучших бомбардиров команды Дмитрий Кагарлицкий может перейти в «Авангард». Предстоит подписывать и новое соглашение с Вадимом Шипачевым, который выдал самый результативный сезон в истории «Динамо» и наверняка попросит контракт побольше.
И вот тут совсем не понятно, как поведет себя Кровопусков со своими советниками. Условия рынка таковы, что разбрасываться игроками нельзя – замену людям уровня Шипачева и Кагарлицкого просто невозможно найти. Опять же, нужно понять, что «Динамо» будет делать с ветеранами. Илья Никулин заявил, что хочет продолжить карьеру в родном клубе, но впишется ли он в новую концепцию?
То же касается и 39-летнего вратаря Александра Еременко. После вылета от ЦСКА Шанцев заявил, что ветеран уже не тот и в плей-офф не затащил, прозрачно намекнув, что новый контракт предлагать ему не намерен. Но надо понимать, что Еременко для «Динамо» – знаковая фигура. И чтобы завоевать доверие болельщиков, новому руководству бело-голубых нужно с уважением отнестись к местным легендам.
В последние два сезона «Динамо» было совсем не бедным клубом, но далеко не таким могущественным, как в предыдущий период правления Ротенберга. В предыдущее межсезонье Шанцев существенно потратился на Шипачева, Кагарлицкого, Койвисто, Афиногенова, Индрашиса и Закриссона, но бело-голубым все равно не хватило глубины состава.
Крикунов весь сезон безуспешно пытался найти хоккеиста на правый фланг в первое звено, а в третьем-четвертом у него бегали совсем невпечатляющие персонажи. Именно пехоты не хватило «Динамо», чтобы подольше затянуть серию с ЦСКА. Ресурс армейцев гораздо мощнее, но системно бело-голубые им не проигрывали.
Новое руководство «Динамо» приходит строить амбициозный клуб, который будет претендовать на Кубок Гагарина, иначе зачем вообще все это. А под эти задачи нужны деньги. Много денег. Больше, чем было раньше. Воронин подтвердил, что бюджет клуба будет увеличен, но цифр, разумеется, не раскрыл.
РЕЗУЛЬТАТЫ «ДИНАМО» В СЕЗОНЕ-2018/19
Регулярка
Место
Игры
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
5
62
27
5
1
0
6
23
153-139
72
Плей-офф
Стадия
Соперник
Результат
¼ финала Запада
«Йокерит»
4-2
Полуфинал Запада
ЦСКА
1-4