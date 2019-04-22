Радулов, Овечкин, вперед! Сегодня ночью «Даллас» и «Вашингтон» могут завершить свои серии  

Вот тут мы подробно рассказывали, что для своей команды значит Александр Овечкин. А сегодня все внимание Александру Радулову.

Радулов феерит в плей-офф

В НХЛ есть игроки, которые набирают больше, чем он, очков, отдают больше передач и проводят больше минут на льду. Их не так уж много, но они есть. Но совершенно точно далеко не все из них так горят на площадке, так погружаются в игру, как Александр Радулов.

В серии с «Нэшвиллом» Раду проявляет свои наилучшие качества, а «Даллас» показывает, пожалуй, наиболее содержательный хоккей во всем первом раунде плей-офф.

Тройка Бенн – Сегин – Радулов сформировалась в головах болельщиков и специалистов сразу, когда стало известно о переходе Александра в «Даллас». После того, как «Монреаль» по какой-то идиотской причине не продлил контракт с игроком лучше которого, пожалуй, сыграл лишь тогдашний лидер »Канадиенс» Пачиоретти, известие о переходе в более техничный, пусть и временами бесшабашный «Даллас» все восприняли с удовлетворением. После своего второго пришествия в НХЛ Радулов доказал, что он стал слоившимся мастером высочайшего класса. Заставил забыть о его прошлых выкрутасах, о которых бы не преминули напомнить и ему и всей общественности, в случае неудачного выступления игрока. Но все складывается весьма неплохо и для самого Радулова и теперь для «старс», который о приобретении некогда проблемного игрока совершенно точно не жалеет. Тем не менее «Даллас» во многом загадка, в том числе и для самих себя. Не без труда выйдя в плей-офф, «звезды» сами не до конца понимаю пределы своих возможностей. Даже вяловатый и прямолинейный «Нэшвилл» периодически создает в этой серии проблемы. Никто не знает, как поведет себя и как будет работать звездное трио в матчах с более жесткими и мотивированными соперниками. Но пока все так, как есть. И это подкупает.

Легион смерти

Тройку Бенн – Сегин – Радулов с чьей-то легкой руки уже окрестили новым легионом смерти. Игровой интеллект Бенна и Сегина нуждался как в воздухе в поддержке огнем и бойцовским характером. Все это они получили с приходом Радулова. Пазл сложился. Совсем скоро в серии «Даллас» против «Нэшвилла» состоится шестой матч. Во многом решающий. Две последние игры Раду и компания провели особенно ярко, забросив «хищникам» десять шайб. Сам Радулов сделав в последней игре дубль, лишь укрепил всех во мнении, что играет сейчас в свой лучший хоккей в лучшей тройке, чем когда то в своей карьере. Он разгоняет атаки, заводит и мотивирует себя и партнеров, все больше и больше выходя на основные роли. Берет игру на себя практически не ошибаясь и что главное, не боясь ошибиться. Радулов с партнерами мастерски используют то пространство, которое ошибочно им предоставляет «Нэшвилл». Об этом говорит и Пи Кей Суббан, призывая партнеров играть ближе друг к другу. В этой дуэли еще может произойти все, что угодно, но есть ощущение, что «Хищникам» будет крайне сложно нейтрализовать супертройку и вытащить серию.

Возможно сам по себе «Нэшвилл» также является для Радулова серьезным раздражителем. «Предаторс» его первая энхаэловская команда, именно оттуда он ушел со скандалом, всколыхнувшим весь хоккейный мир и создавшим прецедент попортивший столько крови и желчи функционерам и спортивным юристам. Как знать, быть может «Нэшвилл» ассоциируется у Александра с некой недосказанностью, со стыдливым ощущением от того мальчишеского поступка, после которого его обвиняли черт знает в чем, даже в бегстве от трудностей. Может быть поэтому именно «Нэшвиллу» так щедро достается от Раду. Особенно красиво «Даллас» порезвился в гостевых играх. Нет и не может быть стопроцентной уверенности, что «Старз» обязательно обыграет «хищников». Но есть железная уверенность в том, что Хищника в самом себе Александр Радулов окончательно и бесповоротно победил.