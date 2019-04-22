Скудра — в «Тракторе». Будет закручивать гайки?

От бронзового призера КХЛ до «фабрики мягких игрушек»

Еще год тому назад «Трактор» был одним из столпов Восточной конференции КХЛ, бронзовым призером лиги, остановить которого в плей-офф смог только будущий чемпион. Понадобился всего лишь один сезон, в котором челябинцы попали в плей-офф только с восьмого места Христа ради, да и то лишь потому, что у остальных номинантов желание еще меньше совпадало с их возможностями. А там, в Кубке Гагарина, «булькнули» в четырех матчах «Автомобилисту», которому играть в плей-офф еще учиться и учиться.

В общем, всего за год «Трактор» прошел доблестный путь от бронзового призера КХЛ до «фабрики мягких игрушек», по итогам которого назначение Петериса Скудры главным тренером стало не просто логичным, но чуть ли не единственно возможным для спасения всего челябинского хоккея.

А ведь еще в марте из Северной столицы доносились слухи о том, что Скудру вот-вот пригласят в СКА. Что Илье Воробьеву, за два года спалившему три «жизни» и готовящемуся сжечь на чемпионате мира четвертую, могут показать на дверь. Правда, любому человеку, минимально знакомому со Скудрой, в это как-то не верилось. Два медведя в одной берлоге не живут, а в СКА и без Скудры медведей хватает. Да и назаровские грабли лежали неподалеку живым напоминанием о вреде подобных начинаний для сверхбогатых клубов.

А вот в Челябинске Скудра абсолютно к месту и в нужный момент. Начнет он, конечно, с закручивания гаек, о чем наверняка была достигнута соответствующая договоренность с руководством клуба. Педагогический аспект обмена и продажи хоккеистов в КХЛ еще никто не отменял, и Скудра владеет им в совершенстве. В таком, что игрок, не бросившийся под шайбу в первом периоде, запросто может отправиться в фарм-клуб после третьего. Но, не доехав туда, оказаться обменянным «на денежную компенсацию», как пишут в официальных документах.

Что ждать от Скудры в Челябинске?

Что еще ждать хоккейному Челябинску от нового главного тренера и, исходя из этого, совершенно новой команды? Готовиться к этому надо заблаговременно. Во-первых, нужно иметь, минимум, второй состав где-то поблизости. Еще лучше – два состава. Потому что командный лазарет будет полнехоньким еще до старта сезона, а в самом сезоне он будет пополняться после каждого матча. Во-вторых, надо укреплять борта площадки вторым-третьим рядами заклепок, которые уборщицы будут сметать ведрами после каждой финальной сирены. В-третьих, надо запасаться кому попкорном, кому валидолом, и не пускать на домашние матчи сердечников: бегать новый «Трактор» будет гораздо быстрее, чем думать, отчего у приверженцев белоусовского хоккея пойдут инфаркты и инсульты.

Будет здорово. Лед будет плавиться, искры полетят во все стороны, креатива будет хоть отбавляй. Ведь это действительно классно, когда твоя команда каждый матч проводит «на разрыв аорты», когда все игроки в едином порыве рвут на себе надвое предметы верхнего и нижнего гардероба, играя так, будто это их последний матч в жизни. Потом, конечно, отдельных болельщиков начнут терзать смутные сомнения, обязательно ли пробивать каждую стену и непременно головой, если в ней рядом есть дверь? Может, сперва посмотреть, не открыта ли она? Но, увы, к тому времени играть по-другому «Трактор» уже разучится.

Говорят, люди со временем меняются, учатся на своих и чужих ошибках, растут над собой. И лучшей иллюстрацией к этому следует считать бывшего «молочного брата-близнеца» Скудры Дмитрия Квартальнова, с которым они вместе работали сперва в Череповце, а затем в Новосибирске. Всё это так, но Квартальнова здорово «подрихтовала» столичная жизнь, помимо всего прочего даже натянувшая на него шутовской колпак с бубенцами после того, как его ЦСКА проиграл серию, в которой вел 3-0. Да и сейчас он работает в ярославском клубе, где в руководстве сидят такие мастодонты, у которых в «бей-беги» не поиграешь. А у Скудры ничего этого не было. В нижегородском «Торпедо» он при полной поддержке губернатора Шанцева был однозначным первым номером, совмещая в одних руках весь тренерский и менеджерский функционал. Позволят ли ему сделать это в Челябинске? Кто бы что сейчас ни думал, это наверняка станет еще одним захватывающим эпизодом грядущего сезона, хоть и пройдет в тиши кабинетов клубного офиса.

Наверное, в каждом клубе рано или поздно наступает время, когда ему нужен свой Скудра. Или свой Квартальнов. Время, когда нужно закрутить гайки и заложить игровые схемы в головы игроков на инстинктивном уровне. Когда-то это лучше всех умел делать Петр Ильич Воробьев, только его видение игры превращалось в пытку для болельщиков. Игровой стиль Скудры – это праздник это огонь, это полная невозможность сказать хоть что-то негативное в адрес команды, которая билась, пласталась и ложилась костьми. Но через какое-то время все равно захочется сказать словами таможенника Верещагина из бессмертного «Белого солнца пустыни»: «Опять эта икра! Лучше бы хлеба достала».