Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать! У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5.

Мои аплодисменты «ураганам». Подняться после 0:6, дважды отыграться по ходу матча, который мог стать последним в сезоне, и раздавить фаворита в концовке – это уже подвиг. А имя ему – Род Бриндамор. Тренер-первогодник НХЛ. Чемпион мира 1994 года, когда канадцы выиграли после 33-летнего перерыва. 21 сезон в НХЛ, почти полторы тысячи матчей и под 1200 очков. Назначен капитаном «Каролины» перед сезоном-2005/06, в котором она в первый и последний – пока! – раз взяла Кубок Стэнли. Классический лидер по игре и по духу – что тут еще добавить.

А на противоположной стороне – другой первогодник НХЛ Тодд Рирден. Вы его помните как игрока? Я – нет. Но вот что сообщает интернет. Задрафтован «Нью-Джерси» под 242-м номером в 12-м раунде в 1990 году. Однако до НХЛ добрался только спустя аж 9 лет. После чего пять сезонов скитался между основными командами и фарм-клубами, а завершал карьеру защитника в Германии и Австрии. Всего в НХЛ провел 183 матча и – внимание! – 5 в Кубке Стэнли. Естественно, ничего никогда не завоевывал ни как игрок, ни как тренер. Комментарии излишни.

ТИГР В КЛЕТКЕ

Так что я не особо удивляюсь крутым метаморфозам в этой серии. На своем льду недостаток харизмы и квалификации наставника-ноунейма чемпионам компенсируют зрители. В Роли ноунеймы-игроки рвут команду Ови в клочья благодаря клубной легенде и попросту сумасшедшему залу, за 10 безкубковых лет изголодавшемуся по самому увлекательному, что придумано в хоккее – рубилову нокаут-раундов.

К слову, кто есть кто в этом противостоянии, замечательно осознают и сами «ураганы». Я не поверил своим ушам, когда в интервью после очередного разгрома гостей третья звезда матча № 6 защитник Бретт Песке, улыбаясь, произнес:

– Мы прекрасно понимаем, что лучшего хоккеиста всех времен можно остановить только всей командой.

Вот так – ни много и ни мало: в «Каролине» Овечкина уже сейчас считают царем хоккея. Я в принципе согласен. Одна только закавыка – за спиной короля в который раз никого не оказалось. И виноват в этом исключительно тренер.

Это уму непостижимо: самый ценный актив клуба и НХЛ, которого по идее надо холить и лелеять, аки было с тем же Гретцки, носится по всей площадке, молотит – не щадя ни себя, ни противника – всех подряд, отдает, забивает, пластается под шайбу, проверяет на прочность борта и т.д. А его партнеры будто в кино пришли попкорна наесться и понаблюдать, как их капитан в одиночку усмирит стаю горилл. Нет, друзья, так дело дальше не пойдет. Александр Великий – не волшебник и не сверхчеловек. Да и с какой стати он должен пахать за всех и все тащить на себе?! Вы, оставшиеся 17 человек, ведь не за фантики играете!

Самые большие претензии у меня к Кузнецову. Тренер тренером, но надо себя уважать и уровень держать. Получать 10 миллионов долларов за сезон и не забросить ни одной шайбы за 6 матчей плей-офф, а главное – и не биться толком… Не знаю, мне бы, например, было стыдно. Прежде всего перед капитаном, который истязает себя, рвет жилы, мечется, как тигр в клетке, а ты стоишь в сторонке. Ну что за детский инфантилизм! Войны так не выигрывают.

Об остальных столичных мне и говорить не хочется. Потому что все видно на льду, и разница между командами в самоотдаче не просто режет глаз. Она вопит о том, что, если это безобразие продолжится и дальше, весь этот «Вашингтон» надо разгонять к чертовой матери, а главным ставить Бриндамора.

СУДЬИ СЕБЕ НЕ ВРАГИ

Овечкин уже однажды выдал пламенную речь в раздевалке, после того как его горе-бойцы безвольно отдали оба матча в Роли, и счет в серии из 2-0 превратился в 2-2. На сей раз после нового позорного фиаско Александр до финальной сирены не дотерпел. Мне кажется, он почувствовал, что ему не на кого опереться, еще в конце первого периода, когда периодически начал появляться на льду в двух сменах. К заключительной трети, особенно после того как «Кэпиталз» дважды чудовищно бездарно откатали большинство, раздражение стало зашкаливать. И его стало заносить.

Конечно, жутко обидно, когда тебе не засчитывают гол, как это произошло на 51-й минуте при счете 3:2 в пользу «Харрикейнз». Ови был уверен, что добил шайбу чисто, Мразека в площади ворот не коснулся. Но судьи – не враги «Вашингтону», а прежде всего – самим себе. Их работа – под строжайшим всеобъемлющим контролем, предвзятость исключена априори. Только намек дашь, мигом вылетишь из НХЛ с волчьим билетом. Тем более гости взяли тренерский челлендж, и окончательный вердикт после изучения эпизода со всех возможных ракурсов выносила военная комната в Торонто. Так что ошибка исключена: сказали – нет гола, значит, так оно и есть. Чего кипятиться, стулья ломать! Ведь этим ты лишь еще сильнее мотивируешь противника, а себя вконец выбиваешь из колеи, даром сжигая эмоции.

Ну а за 68 секунд до финальной сирены при безнадежных 2:5 Овечкин и вовсе сорвался. Сперва зачем-то ударил сзади по рукам финна Маэналайнена. Судья поднял руку, сигнализируя отложенный штраф, на что москвич издевательски поаплодировал. Опять же – зачем? Арбитр всего лишь сделал свою работу. А когда рефери руками ударил себе по бокам, показывая удаление до конца игры, Александр еще и выругался.

И я его отлично понимаю, готов даже оправдать. Главное, чтоб НХЛ излишнее рвение не проявила. Хотя вел себе лучший хоккеист современности, безусловно, вызывающе, и кое-кому это наверняка сильно не понравилось.