Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать! - Советский спорт
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24 апреля 2019 13:18ХоккейПодгорнов Сергей

Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать!

Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет.

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После вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина тренерский штаб Ильи Воробьева начал подготовку сборной России к чемпионату мира, который стартует 10 мая в Братиславе. Наши парни уже сыграли два матча Еврочелленджа, в которых разнесли Швейцарию (5:2, 5:1). Но фишка в том, что из того состава, который гонял в этих матчах, через пару недель мы почти никого не увидим в Словакии.

Здесь мы возвращаемся к вопросу о необходимости таких турниров, учитывая, что на ЧМ все равно едут НХЛовцы, но его стоит опустить. Сейчас в сборной тренируется огромное количество игроков, кто-то вызван, но еще в пути, кого-то еще вызовут. Сейчас все в тренерском штабе сборной молятся на «Каролину», которая может выбить «Вашингтон» и освободить для национальной команды Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, а также на «Сан-Хосе», который сыграет седьмой матч с «Вегасом», где тренируется Никита Гусев.

Пока же стоит посмотреть на текущий состав сборной и прикинуть, кого мы точно увидим в Братиславе, а кого – нет.

Вратари: Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй») Илья Коновалов («Локомотив»), Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники: Михаил Сергачев («Тампа-Бэй), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси), Иван Проворов («Филадельфия»), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Богдан Киселевич («Виннипег»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Александр Елесин, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Илья Ковальчук («Лос-Анджелес), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артем Анисимов («Чикаго»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Владимир Ткачев, Александр Кадейкин (все – «Салават Юлаев»), Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (оба – СКА), Сергей Андронов, Иван Телегин (оба – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Богдан Якимов («Северсталь»), Денис Алексеев, Егор Коршков, Павел Красковский (все – «Локомотив»), Антон Злобин («Спартак»), Анатолий Голышев («Автомобилист»).

Должны ехать:

в: Георгиев, Сорокин
з: Сергачев, Любушкин, Проворов, Зуб, Хафизуллин, Киселевич, Нестеров (Орлов – ожидается)
н: Ковальчук, Малкин, Анисимов, Кучеров, Дадонов, Плотников, Барабанов, Андронов, Михеев, Телегин (Овечкин, Кузнецов, Гусев – ожидаются)

Воробьеву повезло – уже на этапе подготовки к ЧМ в его распоряжении оказались топовые НХЛовцы: Василевский, Малкин, Кучеров, Дадонов. Этот набор на бумаге делает нашу сборную едва ли не главным претендентом на золото, но есть и вопросы.

Василевский, который на днях стал главным претендентом на «Везину», вряд ли поможет сборной. Вратарь «Тампы» играл в плей-офф с травмой, а теперь лечится и начнет тренироваться в лучшем случае через 12-14 дней. Учитывая, что в сборную не стали вызывать Игоря Шестеркина из СКА, тренерский штаб явно рассчитывал на вратаря из НХЛ – Василевского или Сергея Бобровского, которые сошлись в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

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Тем не менее, вратарь из-за океана в сборной должен быть. Александр Георгиев выдал ударную концовку сезона в «Рейнджерс», отбивая сумасшедшее количество бросков и вписывая свое имя в клубную книгу рекордов. Именно он сыграл два матча против швейцарцев на Еврочеллендже и выглядел уверенно.

С Ильей Сорокиным – все понятно. MVP Кубка Гагарина обязан ехать на ЧМ. В нынешнем раскладе кипер ЦСКА должен начинать турнир основным, но у тренеров сборной всегда находятся причины на то, чтобы первым номером был кто-то другой. Что касается позиции третьего вратаря, то всегда можно вызвать того же Шестеркина, который был основным год назад, или Игоря Бобкова, который здорово играл за «Авангард».

В обороне у нас отличный десант из НХЛ с крутейшим Проворовым, перспективным Сергачевым, стабильным Любушкиным и главными защитниками СКА – Зубом и Хафизуллиным. Всех их стоит ждать на ЧМ, а вместе с ними и Киселевича, который так и не сыграл ни минуты за «Виннипег» после обмена и теперь наверняка вернется в КХЛ. Но во «Флориде» он смотрелся довольно неплохо, а потом поддерживал форму, тренируясь с новым клубом, да и в сборной его подтянут, если будет нужно.

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По Нестерову тоже нет никаких вопросов – в Братиславе мы его точно увидим. Помимо Орлова, упомянутого выше, тренерский штаб будет рассчитывать на быстрый вылет «Коламбуса» во втором раунде, чтобы пригласить Владислава Гаврикова.

В нападении уже вырисовывается линия центральных нападающих Малкин-Анисимов-Андронов. Конечно, все ждут, что освободится Кузнецов и тогда вопрос с этой осью можно будет закрывать, но пока на место четвертого центра претендуют Наместников и Кадейкин. Первый провел очень неровный сезон за «Рейнджерс» и играл в основном на фланге, второй – ездил в сборную на все этапы Евротура и был одним из лучших, а потом люто затащил со своим «Салаватом» в Кубке Гагарина. Но, повторимся, все зависит от «Каролины».

Что бы там ни говорили, Ковальчук должен быть в сборной, несмотря ни на что. От таких мастеров отказываться нельзя. Тем более, у Ильи совсем не получился клубный сезон, поэтому он приедет в сборную с огромным желанием реабилитироваться. А мотивированный Ковальчук – это серьезное оружие.

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По фланговым нападающим все понятно. Надеемся на приезд Овечкина с Гусевым, наслаждаемся игрой элитного чеккера Телегина, и ждем огня от Дадонова с Кучеровым. Никита зол после раннего вылета из Кубка Стэнли, поэтому будет рвать. Михеев уже ездил на ЧМ и знает, что это такое. В этом сезоне он стал еще мощнее, быстрее и, кажется, готов уехать в НХЛ. Его скорость и напор пригодятся сборной в Братиславе.

Вряд ли поедут:

з: Блажиевский, Яковлев, Сергеев
н: Якупов, Бурмистров, Кадейкин, Ткачев

Яковлев весь сезон упорно пытался пробиться в состав «Нью-Джерси»: учил язык, вникал в тренерскую систему, без какого-либо недовольства ездил в фарм-клуб, а потом возвращался по первому зову и… играл в нападении. Да-да, у «Дэвилз» был такой бардак, что Егором регулярно затыкали дыру в четвертой линии атаки. Он относился к этому спокойно и был готов сыграть даже в воротах, но его старания никто не оценил.

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Яковлев не проваливал матчи, здорово смотрелся при игре в чужой зоне, забивал, отдавал, защищал ворота грудью, когда у него вылетело лезвие из конька, но все равно провел лишь 25 матчей в основе. Теперь он с большой долей вероятности вернется в КХЛ, где его уже ждет родная «Магнитка». В составе сборной он будет явно не лишним, но у этой команды и так перебор атакующих защитников, а Сергачев и, тем более, Проворов смотрятся сильнее.

Блажиевский провел ровный сезон в первой паре ЦСКА, сыграл на двух этапах Евротура, но никогда не был любимчиком тренерского штаба сборной. Пока он видится первым в очереди, если Воробьева и его помощников не устроит форма Любушкина и Киселевича.

Что касается Сергеева, то он призван в основу национальной команды из олимпийской. У него получился неплохой сезон в «Салавате» и теперь им интересуется «Тампа», в системе которой он отыграл два года (2013-15), но вряд ли он способен набрать такую форму, которая позволит ему войти в состав на ЧМ.

Что касается Якупова, то в СКА он играл результативно, но не пользовался доверием тренерского штаба. Наиль регулярно попадал под ротацию в регулярке, а когда играл, допускал те же ошибки, из-за которых не смог найти команду в НХЛ. Этот нападающий много рискует, допускает потери и не всегда хорош в завершении.

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Бурмистров с Ткачевым выдали неплохой плей-офф в «Салавате», хотя Александра много критиковали за то, что он порет неприлично много моментов. Но именно с ним в связке Ткачев, наконец, ожил и стал напоминать себя образца выступлений за «Адмирал». Но на ведущие роли в сборной они не подходят, а использовать их в нижних звеньях нет никакого смысла.

Что касается Кадейкина, то своей игрой он заслужил место в команде на ЧМ, но, к сожалению, мы будем до последнего ждать людей из НХЛ.

Точно не поедут:

в: Коновалов
з: Елесин, Рафиков
н: Жафяров, Коршков, Красковский, Якимов, Злобин, Голышев

20-летний Коновалов стал одним из главных открытий сезона КХЛ, засушив 10 матчей за «Локомотив» и задвинув в запас Александра Салака. Илья сыграл на сборную два матча на Шведских играх, но этого мало для того, чтобы претендовать на поездку на ЧМ.

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Елесин мощно начал сезон, сыграл за сборную на всех этапах Евротура, а сейчас подписал контракт с «Калгари». Но Александр все еще играет слишком неровно и международного опыта ему не хватает. Рафиков же практически никогда не рассматривался кандидатом в главную сборную и сейчас тренируется с ней, будучи вызванным из олимпийской.

То же касается и всех нападающих из этого списка. Их вызвали потренироваться и провести матчи Еврочелленджа, пока основные силы сборной стягиваются со всех концов света. Никого из них на чемпионате мира мы не увидим.

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