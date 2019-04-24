Ждем в сборной Овечкина, Кузнецова, Орлова и Гусева. А Ковальчука надо брать! Мы разобрали огромный состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира в Братиславе. Теперь понятно – кто поедет, а кто – нет.

После вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина тренерский штаб Ильи Воробьева начал подготовку сборной России к чемпионату мира, который стартует 10 мая в Братиславе. Наши парни уже сыграли два матча Еврочелленджа, в которых разнесли Швейцарию (5:2, 5:1). Но фишка в том, что из того состава, который гонял в этих матчах, через пару недель мы почти никого не увидим в Словакии.

Здесь мы возвращаемся к вопросу о необходимости таких турниров, учитывая, что на ЧМ все равно едут НХЛовцы, но его стоит опустить. Сейчас в сборной тренируется огромное количество игроков, кто-то вызван, но еще в пути, кого-то еще вызовут. Сейчас все в тренерском штабе сборной молятся на «Каролину», которая может выбить «Вашингтон» и освободить для национальной команды Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, а также на «Сан-Хосе», который сыграет седьмой матч с «Вегасом», где тренируется Никита Гусев.

Пока же стоит посмотреть на текущий состав сборной и прикинуть, кого мы точно увидим в Братиславе, а кого – нет.

Вратари: Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй») Илья Коновалов («Локомотив»), Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники: Михаил Сергачев («Тампа-Бэй), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси), Иван Проворов («Филадельфия»), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Богдан Киселевич («Виннипег»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба – ЦСКА), Александр Елесин, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Илья Ковальчук («Лос-Анджелес), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артем Анисимов («Чикаго»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Владимир Ткачев, Александр Кадейкин (все – «Салават Юлаев»), Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (оба – СКА), Сергей Андронов, Иван Телегин (оба – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Богдан Якимов («Северсталь»), Денис Алексеев, Егор Коршков, Павел Красковский (все – «Локомотив»), Антон Злобин («Спартак»), Анатолий Голышев («Автомобилист»).

Должны ехать:

в: Георгиев, Сорокин

з: Сергачев, Любушкин, Проворов, Зуб, Хафизуллин, Киселевич, Нестеров (Орлов – ожидается)

н: Ковальчук, Малкин, Анисимов, Кучеров, Дадонов, Плотников, Барабанов, Андронов, Михеев, Телегин (Овечкин, Кузнецов, Гусев – ожидаются)

Воробьеву повезло – уже на этапе подготовки к ЧМ в его распоряжении оказались топовые НХЛовцы: Василевский, Малкин, Кучеров, Дадонов. Этот набор на бумаге делает нашу сборную едва ли не главным претендентом на золото, но есть и вопросы.

Василевский, который на днях стал главным претендентом на «Везину», вряд ли поможет сборной. Вратарь «Тампы» играл в плей-офф с травмой, а теперь лечится и начнет тренироваться в лучшем случае через 12-14 дней. Учитывая, что в сборную не стали вызывать Игоря Шестеркина из СКА, тренерский штаб явно рассчитывал на вратаря из НХЛ – Василевского или Сергея Бобровского, которые сошлись в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

Тем не менее, вратарь из-за океана в сборной должен быть. Александр Георгиев выдал ударную концовку сезона в «Рейнджерс», отбивая сумасшедшее количество бросков и вписывая свое имя в клубную книгу рекордов. Именно он сыграл два матча против швейцарцев на Еврочеллендже и выглядел уверенно.

С Ильей Сорокиным – все понятно. MVP Кубка Гагарина обязан ехать на ЧМ. В нынешнем раскладе кипер ЦСКА должен начинать турнир основным, но у тренеров сборной всегда находятся причины на то, чтобы первым номером был кто-то другой. Что касается позиции третьего вратаря, то всегда можно вызвать того же Шестеркина, который был основным год назад, или Игоря Бобкова, который здорово играл за «Авангард».

В обороне у нас отличный десант из НХЛ с крутейшим Проворовым, перспективным Сергачевым, стабильным Любушкиным и главными защитниками СКА – Зубом и Хафизуллиным. Всех их стоит ждать на ЧМ, а вместе с ними и Киселевича, который так и не сыграл ни минуты за «Виннипег» после обмена и теперь наверняка вернется в КХЛ. Но во «Флориде» он смотрелся довольно неплохо, а потом поддерживал форму, тренируясь с новым клубом, да и в сборной его подтянут, если будет нужно.

По Нестерову тоже нет никаких вопросов – в Братиславе мы его точно увидим. Помимо Орлова, упомянутого выше, тренерский штаб будет рассчитывать на быстрый вылет «Коламбуса» во втором раунде, чтобы пригласить Владислава Гаврикова.

В нападении уже вырисовывается линия центральных нападающих Малкин-Анисимов-Андронов. Конечно, все ждут, что освободится Кузнецов и тогда вопрос с этой осью можно будет закрывать, но пока на место четвертого центра претендуют Наместников и Кадейкин. Первый провел очень неровный сезон за «Рейнджерс» и играл в основном на фланге, второй – ездил в сборную на все этапы Евротура и был одним из лучших, а потом люто затащил со своим «Салаватом» в Кубке Гагарина. Но, повторимся, все зависит от «Каролины».

Что бы там ни говорили, Ковальчук должен быть в сборной, несмотря ни на что. От таких мастеров отказываться нельзя. Тем более, у Ильи совсем не получился клубный сезон, поэтому он приедет в сборную с огромным желанием реабилитироваться. А мотивированный Ковальчук – это серьезное оружие.

По фланговым нападающим все понятно. Надеемся на приезд Овечкина с Гусевым, наслаждаемся игрой элитного чеккера Телегина, и ждем огня от Дадонова с Кучеровым. Никита зол после раннего вылета из Кубка Стэнли, поэтому будет рвать. Михеев уже ездил на ЧМ и знает, что это такое. В этом сезоне он стал еще мощнее, быстрее и, кажется, готов уехать в НХЛ. Его скорость и напор пригодятся сборной в Братиславе.

Вряд ли поедут:

з: Блажиевский, Яковлев, Сергеев

н: Якупов, Бурмистров, Кадейкин, Ткачев

Яковлев весь сезон упорно пытался пробиться в состав «Нью-Джерси»: учил язык, вникал в тренерскую систему, без какого-либо недовольства ездил в фарм-клуб, а потом возвращался по первому зову и… играл в нападении. Да-да, у «Дэвилз» был такой бардак, что Егором регулярно затыкали дыру в четвертой линии атаки. Он относился к этому спокойно и был готов сыграть даже в воротах, но его старания никто не оценил.

Яковлев не проваливал матчи, здорово смотрелся при игре в чужой зоне, забивал, отдавал, защищал ворота грудью, когда у него вылетело лезвие из конька, но все равно провел лишь 25 матчей в основе. Теперь он с большой долей вероятности вернется в КХЛ, где его уже ждет родная «Магнитка». В составе сборной он будет явно не лишним, но у этой команды и так перебор атакующих защитников, а Сергачев и, тем более, Проворов смотрятся сильнее.

Блажиевский провел ровный сезон в первой паре ЦСКА, сыграл на двух этапах Евротура, но никогда не был любимчиком тренерского штаба сборной. Пока он видится первым в очереди, если Воробьева и его помощников не устроит форма Любушкина и Киселевича.

Что касается Сергеева, то он призван в основу национальной команды из олимпийской. У него получился неплохой сезон в «Салавате» и теперь им интересуется «Тампа», в системе которой он отыграл два года (2013-15), но вряд ли он способен набрать такую форму, которая позволит ему войти в состав на ЧМ.

Что касается Якупова, то в СКА он играл результативно, но не пользовался доверием тренерского штаба. Наиль регулярно попадал под ротацию в регулярке, а когда играл, допускал те же ошибки, из-за которых не смог найти команду в НХЛ. Этот нападающий много рискует, допускает потери и не всегда хорош в завершении.

Бурмистров с Ткачевым выдали неплохой плей-офф в «Салавате», хотя Александра много критиковали за то, что он порет неприлично много моментов. Но именно с ним в связке Ткачев, наконец, ожил и стал напоминать себя образца выступлений за «Адмирал». Но на ведущие роли в сборной они не подходят, а использовать их в нижних звеньях нет никакого смысла.

Что касается Кадейкина, то своей игрой он заслужил место в команде на ЧМ, но, к сожалению, мы будем до последнего ждать людей из НХЛ.

Точно не поедут:

в: Коновалов

з: Елесин, Рафиков

н: Жафяров, Коршков, Красковский, Якимов, Злобин, Голышев

20-летний Коновалов стал одним из главных открытий сезона КХЛ, засушив 10 матчей за «Локомотив» и задвинув в запас Александра Салака. Илья сыграл на сборную два матча на Шведских играх, но этого мало для того, чтобы претендовать на поездку на ЧМ.

Елесин мощно начал сезон, сыграл за сборную на всех этапах Евротура, а сейчас подписал контракт с «Калгари». Но Александр все еще играет слишком неровно и международного опыта ему не хватает. Рафиков же практически никогда не рассматривался кандидатом в главную сборную и сейчас тренируется с ней, будучи вызванным из олимпийской.

То же касается и всех нападающих из этого списка. Их вызвали потренироваться и провести матчи Еврочелленджа, пока основные силы сборной стягиваются со всех концов света. Никого из них на чемпионате мира мы не увидим.