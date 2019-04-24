Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛ - Советский спорт
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24 апреля 2019 17:00ХоккейФедоровский Александр

Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛ

Сумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.

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«Советский спорт» предлагает вашему вниманию подборку наиболее ярких моментов, связанных с крутыми поворотами в матчах плей-офф.

ОТЫГРАТЬ ПЯТЬ? ЛЕГКО!

10 апреля 1982 года «Лос-Анджелес Кингз» догорали в матче против «Эдмонтон Ойлерз» в третьем периоде 0:5, но только для того, чтобы внезапно настичь противника и нокаутировать его в овертайме. Настигали так: первую из пяти шайб «короли» забросили на третьей минуте периода, а последнюю пятую – за пять секунд до сирены. Прониклись? После этого триумфа «Лос-Анджелес» захватил лидерство в серии и в итоге одержал победу над «Нефтяниками» в пяти матчах.

А вот 19 апреля 2011 года уже «Лос-Анджелес» познал, что такое боль утраты преимущества в четыре шайбы. «Сан-Хосе» начали свое возвращение в игру в середине второго периода, а закончили триумфом в овертайме. Победа «Акул» счетом 6:5 и выход вперед в серии первого раунда.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ? ЛЕГКО!

«Миннесота Норд Старз» (все помнят такое?) в четвертьфинале Кубка Стэнли 1985 года вознамерились огорчить «Чикаго», однако для этого надо было обязательно для начала пропустить четыре шайбы подряд и только потом выиграть в дополнительное время. Впрочем, это не помогло в серии – дальше прошел «Чикаго».

Сегодня болельщики «Бостона» ликуют, а вот в апреле 1971 года им было не до смеха. «Монреаль» просто стер с лица земли «Бостон», который по ходу матча вел с разницей в четыре шайбы, но в итоге не потребовался даже овертайм – поражение «Брюинз» 5:7 в отдельно взятом матче, а с ним и в семиматчевой серии – в полуфинал Кубка Стэнли пробился тогда «Монреаль».

Это были цветочки. Ягодки, традиционно, впереди. Переходим от камбэков по голам к камбэкам в сериях.

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ 2010: НАМ ДВА ПО 0:3, ПОЖАЛУЙСТА»

Девять лет назад «Филадельфия» начала свою серию второго раунда против «Бостона» с трех поражений и была в одном шаге от вылета из розыгрыша, но тут подоспела победа в овертайме. Что произошло дальше? Думаю, что вы уже догадались. «Филадельфия» сравняла счет в серии, но этого ей показалось недостаточно. Хотелось извращений. И в этом отношении проигрывать 0:3 в седьмом матче, отыгравшись с 0:3 в серии – идеальный ад.

4:3 в матче и такой же счет в серии – настоящая бомба от «Флайерз».

«Айлендерс» в далеком 1975 году в четвертьфинале для начала сдал три игры «Пингвинам» и только потом взялся за дело – четыре победы подряд и выход в следующий раунд, причем решающая игра завершилась со счетом 1:0 на льду «Питтсбурга».

И все же самое монументальное возвращение датируется 1942 годом, то есть буквально дело было на днях. Болельщики «Торонто» сегодня в трауре, а вот тогда они стали свидетелями настоящего чуда: их команда сумела вырвать победу у «Детройта» в финале Кубка Стэнли, начав его с трех поражений подряд. Эпический камбэк «Кленовых листьев» стартовал на льду противника с победы со счетом 4:3, затем «Детройт» откровенно «поплыл» и проиграл две встречи с общим счетом 3:12, а финальный гвоздь был вбит под сводами легендарного «Maple Leaf Gardens» при скоплении рекордного на тот момент количества зрителей. За победой «Торонто» со счетом 3:1 наблюдало 16 000 человек.

Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это было

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