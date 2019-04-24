И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче Еврочелленджа - Советский спорт
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24 апреля 2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав

И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче Еврочелленджа

Первая из двух встреч в Риге с латвийцами принесла волевую победу сборной России 4:2.

Как и обещал на утренней раскатке главный тренер сборной России Илья Воробьев, его тезка Ковальчук вывел команду на матч с капитанской нашивкой. Кови определили во второе звено к Кадейкину и Барабанову, к своим бывшим одноклубникам по СКА.

Вышел и защитник Богдан Киселевич. Обмен из «Флориды» в «Виннипег» ему на пользу, мягко говоря, не пошел. В новом клубе олимпийский чемпион вообще прекратил выходить на лед, хотя «Джетс» тренирует Пол Морис, работавший в «Магнитке» и, стало быть, отлично знающий российскую хоккейную кухню.

За первые полторы минуты игры Кови дважды побеспокоил вратаря латвийцев Гудлевскиса. Наставник хозяев Боб Хартли, который работал с Ковальчуком в «Атланте» и получивший от своего бывшего подопечного рекомендацию в «Авангард», в тревоге качал головой.

Перед игрой канадец устроил в пресс-центре местной арены затяжное собрание, заинтриговав журналистов.

Гудлевскис, проигравший конкуренцию в рижском «Динамо» Билялову, и его амуниция выстояли. Как, впрочем, и визер нападающего хозяев Зиле. Его на прочность проверил клюшкой Ковальчук. Судьи, к счастью россиян, проморгали этот фол.

Однако латвийцы не остались в накладе. Они охотно приняли два подарка – от Киселевича и Якупова. Сначала шайба сорвалась с клюшки олимпийского чемпиона в момент передачи накоротке Барабанову. А форвард включил Фетисова и решил начать атаку из-за ворот Георгиева длинным пасом, который когда-то называли первым армейским, и просчитался. Соперники наказали за ошибки голами.

В начале второго периода Ковальчук нашел у штанги Барабанова, но тот не сумел подстроиться под передачу, и шайба прошмыгнула мимо ворот.

Киселевич, стремясь реабилитироваться, шел вперед. Один из его рейдов в тыл соперника привел к ответному голу. После щелчка от синей линии защитника Зуба вкупе с рикошетом шайба затрепыхалась в сетке за спиной Гудлевскиса.

Ковальчук играл легко, не тянул оделяло на себя, однако партнеры не спешили наделять его ассистентскими баллами. Его даже выпустили на остаток меньшинства, что говорит об особом тренерском доверии. Он не стал отвечать хоккейному хулигану Аболсу (сыну одного из помощников Хартли), встретившему нашего капитана сомнительным приемом – коленом в колено. Раньше Кови наверняка скинул бы перчатки, а потом всю игру носился за соперником, чтобы отомстить.

В третьем периоде настала очередь реабилитироваться Якупову. Он сделал это сполна. Сравнял счет, а потом начал волшебную комбинацию, которую продолжил Красковский, а завершил броском в пустые ворота Голышев.

Киселевич для уверенности бесцеремонно бросил на борт Сотниекса, что едва не спровоцировало потасовку.

Хозяева не прочь были помахать кулаками. Аболс попытался вызвать на «танец» Плотникова, доку в этом деле. Драка с московским армейцем Телегиным в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина не забыта. Наш вице-капитан сбил с соперника шлем, на этом конфликт был исчерпан.

На последних минутах трещал борт, хозяева предприняли психическую атаку. Под силовой прием попал защитник Любушкин. Но это никак не отразилось на исходе матча. Черту подвел бросок по пустым воротам защитника Рафикова.

Приз лучшему игроку в нашей сборной, Анатолию Голышеву, вручил… Олег Знарок. А мы, наивные, думали, что он сейчас в Швеции на юниорском чемпионате мира, консультирует.

Победа приятна, а волевая, да еще над будущим соперником по группе на чемпионате мира – вдвойне.

Латвия – Россия – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы: 1:0 – Дзиеркалс (3:40). 2:0 – Букарс (Даугавиньш, 19:01). 2:1 – Зуб (Бурмистров, 34:23). 2:2 – Якупов (Голышев, Красковский, 45:08). 2:3 – Голышев (Красковский, Якупов, 47:13). 2:4 – Рафиков (Бурмистров, 59:33 – п.в.)

Вратари: Гудлевскис – Георгиев
Броски: 18-23
Штраф: 10-18

Повторная встреча: 25 апреля, 19.30 мск.

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