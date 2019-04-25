Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 12:00ХоккейДомрачев Владислав

Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?

На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.

GettyImages-473629632

Сразу после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли штаб сборной России пригласил на чемпионат мира Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова. Верится, что они ответят «да». После неудачи в плей-офф звездам всегда хочется взять реванш. Чемпионат мира для этого – отличная площадка. Да и когда еще нашим мегазвездам выпадет шанс сыграть в одной команде? Кубок мира теперь в коматозном состоянии, перспективы увидеть лучшие силы из НХЛ на Олимпиадах туманны.

В последний раз Россия могла похвастать такой россыпью звезд на Кубке мира в Торонто. Там не хватало Александра Радулова, который после Кубка Первого канала-2015 не пышет желанием надевать форму национальной команды. Но это отдельная тема. Тем более что ныне Радулов с «Далласом» продолжает поход за Кубком Стэнли.

Итак, в Братиславе мы ждем Овечкина, Малкина, Ковальчука, Кучерова, Кузнецова, Василевского, Орлова, Анисимова, Гусева, Капризова, Григоренко

Спрашивается, где 40-летний Дацюк? Волшебник сразу после вылета СКА из Кубка Гагарина на вопрос о перспективах сыграть на ЧМ ответил в присущем ему шутейном духе: «Приеду, если купите мне туда билеты».

Штабу нашей сборной предстоит поломать голову над тем, как распорядиться таким богатством. Перед глазами ЧМ-2010 в Кельне, куда российская национальная команда приехала с твердым намерением взять реванш за Ванкувер-2010. Овечкин, Ковальчук, Дацюк, Сергей Федоров (даже он!), Малкин, Кулемин, Афиногенов… В плей-офф не нашлось места в составе звездам КХЛ Мозякину и Сушинскому, которые весь турнир натаскивали молодого Анисимова.

В нужный момент освободились от клубных дел тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.

Но, как часто бывает, много оказалось не очень хорошо. В четвертьфинале мы взяли реванш у Канады (5:2), команды молодой и весьма перспективной по именам. Но в полуфинале едва не стали жертвами немцев. Игра с хозяевами не получилась. Выручил Дацюк. Волшебник, который в одиночку соорудил победный гол (всего 2:1).

Но в финале наши натолкнулись на чешскую стену и не справились с весьма средней командой во главе с Яромиром Ягром и вратарем Томашем Вокоуном. Помнится, наш эксперт Сергей Гимаев скептически оценивал сопротивляемость соперников – мол, эта команда не может вести позиционные атаки. Но даже без этих позиционных атак чехи выиграли 2:1. В концовке при счете 0:2 Малкин взял за лицо далеко не звездного защитника Мойжиша, который не смог пробиться в состав… «Сибири», и лишил нас в решающий момент численного преимущества «5 на 3». Гол Дацюка на 60-й минуте не спас от поражения.

Далеко не все наши звезды светили ярко. Все валилось из рук у Овечкина. Александр Великий злился, в финале он случайно засадил в душу своему кумиру Федорову, с которым мечтал сыграть в одной тройке. У ветерана, по его словам, долго потом ныла шея. Несмотря на то что мечта Ови осуществилась, звено Овечкин – Федоров – Семин не выстрелило. А линия Ковальчук (ему доверили капитанскую нашивку) – Дацюк – Малкин блистала во многом благодаря Волшебнику.

Через два года в Стокгольме и Хельсинки сборная России с Малкиным, Овечкиным, Дацюком и Семиным взяла убедительный реванш, убедительно выиграв все матчи турнира. Малкин тогда доминировал, причем в звене с омичами Поповым и Пережогиным. А подъехавшие из «Вашингтона» Овечкин с Семиным выходили на лед с Волшебником.

Мы еще вспомним и обсудим, как играли наши мегазвезды на чемпионатах мира. А также вопрос их игровой совместимости. Пока же посоветую болельщикам срочно заказывать билеты в Братиславу.

20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
24/04 18:30Хоккей
Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
24/04 22:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
24/04 16:45Футбол
Мясорубка в Англии и схватка в Германии. Все самые крутые интриги европейских чемпионатов – здесь!Сегодня поздно вечером «Барселона» может досрочно оформить титул чемпиона Испании – если «Атлетико» дома проиграет «Валенсии». Рассказываем обо всех интригах, которые еще живы в пяти ведущих европейских чемпионатах.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
24/04 16:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/04 00:30Футбол
«МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд!
24/04 17:30Футбол
«Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.
25/04 09:00Хоккей
Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
25/04 12:30Хоккей
Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
24/04 18:00Футбол
«Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
24/04 10:30Хоккей
Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это былоСедьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
24/04 17:00Хоккей
Отыгрывали и пять шайб за 17 минут! Все самые немыслимые камбэки в плей-офф НХЛСумасшедший камбэк «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом матче серии против «Вегас Голден Найтс» заставил нас обратиться к самым могучим и немыслимым камбэкам в истории НХЛ.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
Новости
12:46 Футбол Президент «Бенфики» исключил продажу Фелиша этим летом
12:44 Хоккей Алексей Яшин: В этом году сборная России будет фаворитом чемпионата мира
12:34 Фигурное катание Тарасова – о пятерном прыжке Белявского: На тренажере можно и 100 оборотов навращать
12:27 Футбол Рой Кин: Игроки топ-уровня не захотят переходить в «МЮ»
12:26 Футбол Матч «Динамо» – «Арсенал» с вероятностью 99% состоится на новом стадионе московской команды
12:22 Фигурное катание Максим Белявский: Пятерной тулуп начал учить вчера
12:19 Фигурное катание Глава ФФККР – о прыжке в пять оборотов: Белявскому предстоит еще много работы (видео)
12:05 Футбол Гаджи Гаджиев – о «Краснодаре»: Команда, претендующая на что-либо, должна справляться с потерями
12:01 Футбол Никита Симонян: «Зенит» вряд ли уступит чемпионство в этом сезоне
11:56 Футбол Российская футболистка Карпова забила в ворота «Барселоны» (видео)
11:48 Футбол Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
11:41 Футбол Мамаев простудился в СИЗО
11:39 Бокс Бывший тренер Головкина: Очень жаль, что Геннадий оказался настолько жаден
11:30 Футбол Игорь Коновалов: Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для «Рубина» каждый матч очень важен
11:22 Хоккей Александр Георгиев: Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную России
11:20 Футбол Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Крыльям Советов» нельзя проигрывать «Уралу»
11:09 Бокс Головкин прекратил сотрудничество с тренером Абелем Санчесом (фото)
11:09 Футбол Супруга Мамаева: Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания
11:05 ММА Александр Емельяненко не смог оспорить лишение водительских прав
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика