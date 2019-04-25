Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?

Сразу после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли штаб сборной России пригласил на чемпионат мира Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова. Верится, что они ответят «да». После неудачи в плей-офф звездам всегда хочется взять реванш. Чемпионат мира для этого – отличная площадка. Да и когда еще нашим мегазвездам выпадет шанс сыграть в одной команде? Кубок мира теперь в коматозном состоянии, перспективы увидеть лучшие силы из НХЛ на Олимпиадах туманны.
В последний раз Россия могла похвастать такой россыпью звезд на Кубке мира в Торонто. Там не хватало Александра Радулова, который после Кубка Первого канала-2015 не пышет желанием надевать форму национальной команды. Но это отдельная тема. Тем более что ныне Радулов с «Далласом» продолжает поход за Кубком Стэнли.
Итак, в Братиславе мы ждем Овечкина, Малкина, Ковальчука, Кучерова, Кузнецова, Василевского, Орлова, Анисимова, Гусева, Капризова, Григоренко…
Спрашивается, где 40-летний Дацюк? Волшебник сразу после вылета СКА из Кубка Гагарина на вопрос о перспективах сыграть на ЧМ ответил в присущем ему шутейном духе: «Приеду, если купите мне туда билеты».
Штабу нашей сборной предстоит поломать голову над тем, как распорядиться таким богатством. Перед глазами ЧМ-2010 в Кельне, куда российская национальная команда приехала с твердым намерением взять реванш за Ванкувер-2010. Овечкин, Ковальчук, Дацюк, Сергей Федоров (даже он!), Малкин, Кулемин, Афиногенов… В плей-офф не нашлось места в составе звездам КХЛ Мозякину и Сушинскому, которые весь турнир натаскивали молодого Анисимова.
В нужный момент освободились от клубных дел тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.
Но, как часто бывает, много оказалось не очень хорошо. В четвертьфинале мы взяли реванш у Канады (5:2), команды молодой и весьма перспективной по именам. Но в полуфинале едва не стали жертвами немцев. Игра с хозяевами не получилась. Выручил Дацюк. Волшебник, который в одиночку соорудил победный гол (всего 2:1).
Но в финале наши натолкнулись на чешскую стену и не справились с весьма средней командой во главе с Яромиром Ягром и вратарем Томашем Вокоуном. Помнится, наш эксперт Сергей Гимаев скептически оценивал сопротивляемость соперников – мол, эта команда не может вести позиционные атаки. Но даже без этих позиционных атак чехи выиграли 2:1. В концовке при счете 0:2 Малкин взял за лицо далеко не звездного защитника Мойжиша, который не смог пробиться в состав… «Сибири», и лишил нас в решающий момент численного преимущества «5 на 3». Гол Дацюка на 60-й минуте не спас от поражения.
Далеко не все наши звезды светили ярко. Все валилось из рук у Овечкина. Александр Великий злился, в финале он случайно засадил в душу своему кумиру Федорову, с которым мечтал сыграть в одной тройке. У ветерана, по его словам, долго потом ныла шея. Несмотря на то что мечта Ови осуществилась, звено Овечкин – Федоров – Семин не выстрелило. А линия Ковальчук (ему доверили капитанскую нашивку) – Дацюк – Малкин блистала во многом благодаря Волшебнику.
Через два года в Стокгольме и Хельсинки сборная России с Малкиным, Овечкиным, Дацюком и Семиным взяла убедительный реванш, убедительно выиграв все матчи турнира. Малкин тогда доминировал, причем в звене с омичами Поповым и Пережогиным. А подъехавшие из «Вашингтона» Овечкин с Семиным выходили на лед с Волшебником.
Мы еще вспомним и обсудим, как играли наши мегазвезды на чемпионатах мира. А также вопрос их игровой совместимости. Пока же посоветую болельщикам срочно заказывать билеты в Братиславу.