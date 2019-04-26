Чертова дюжина Ови. Чемпионат мира в Братиславе станет для Александра Овечкина тринадцатым - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:59Хоккей

Чертова дюжина Ови. Чемпионат мира в Братиславе станет для Александра Овечкина тринадцатым

Наши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.

И это прекрасно! Как мы уже писали, в Братилаве Россию будет представлять дримтим. Не слабее, чем на Кубке мира-2016 в Торонто. Где наши добрались до полуфинала – а это, согласитесь, вовсе неплохо. Капитанил тогда Александр Овечкин. Кто-то его критиковал, а главный тренер сборной Олег Знарок заявил, что штаб доволен Александром Великим.

Для Овечкина ЧМ в Словакии станет 13-м. По количеству участий он догонит самого Владислава Третьяка, десятикратного чемпиона мира, лучшего хоккеиста XX века по версии ИИХФ. У Ови три таких титула (2008, 2012, 2014). О чемпионатах мира с его участием мы еще подробно поговорим. А пока остановимся на других кандидатах.

Защитник «Торонто» Зайцев за океаном потерял лицо. В ЦСКА ему едва ли не единственному разрешалось подключаться в атаку, в «Мэйпл Лифс» он сосредоточился на выполнении оборонительных задач, то есть на разрушении, а это не самая сильная его сторона. На ЧМ-2018 в Копенгагене мы Зайцева узнали с трудом. Годом ранее Орлов в Кельне и Париже смотрелся куда сильнее. И не надо тыкать тремя ассистентскими очками Зайцева в четвертьфинале с канадцами (4:5 ОТ).

Не зажег в Копенгагене и Дадонов. Не вписался в ударное звено к Дацюку и Капризову. Форварда «Флориды» по ходу турнира заменил в этой тройке залечивший травму Гусев. Дадонов переместился в низовое звено к Андронову и своему одноклубнику Мамину, а потом стал бродить по «линиям».

Но вернемся к Овечкину. Если Александр не выстрелит, то козлом отпущения на 99 процентов назначат тренера. Как Вячеслава Быкова в 2007-м, поставившего Ови в четвертое звено. Или Зинэтулу Билялетдинова, который в Сочи-2014 выпускал его в тройке с Малкиным.

То же самое, кстати, делал на Кубке мира и Знарок. Но у него с Овечкиным особые отношения. В Минске-2014, Праге-2015 и Москве-2016 мы в этом убедились.

Теперь у руля сборной не Знарок, а специалист, которого на упомянутом Кубке мира отправили на верхотуру подавать сигналы на лавку.

Блестяще в Торонто-2016 сработал Алексей Жамнов, генменеджер и вице-президент «Спартака», а в сборной – первый помощник Ильи Воробьева. Жамнов не понаслышке знает энхаэловскую кухню, правильно и оперативно реагирует на изменения ситуации на льду. В Торонто Овечкин и Ко его хвалили. Думается, похвалят и в Братиславе.

С таким представительным десантом из НХЛ может не хватить мест в составе некоторым олимпийским чемпионам. В том числе и свежеиспеченным обладателям Кубка Гагарина. Но больше всего беспокоит дефицит креативных центральных нападающих. Малкин и Кузнецов прежде всего солисты, а не плеймейкеры-распасовщики. Анисимов? Андронов? Первый из них год назад выходил с Григоренко и Бучневичем, которого теперь в сборную не позвали. Андронов – это в первую очередь меньшинство и вбрасывания.

Впрочем, доживем до понедельника и получим информацию из первых уст на Дне открытых дверей сборной.

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