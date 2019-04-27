Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустя - Советский спорт
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27 апреля 2019 19:45ХоккейДомрачев Владислав

Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустя

Сборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.

Капитан американцев Джек Хьюз оформил хет-трик в четвертьфинале с финнами (6:0). Наш капитан Василий Подколзин в четвертьфинале с белорусами отметился лишь одной результативной передачей, гол на его счету не было.

В группе сборная США забила россиянам в два раза больше, чем пропустила – 6:3. В полуфинале перед нашими впору было ставить задачу, как в Суперсерии-72 – проиграть достойно. Главный снайпер турнира Кофилд нацелился на рекорд ЮЧМ Никиты Кучерова (11+10).

Но после двух периодов Хьюз с Хофилдом были на щите. Стартовая 20-минутка вообще осталась за нашими. Несмотря на 5 (!) удалений против одного (!) у соперников. Россияне даже ухитрились перебросать звездно-полосатых.

Некоторые штрафы выглядели более чем странными. Особенно за блокировки и поздние силовые приемы. В КХЛ так не судят.

Наш 16-летний вратарь-левша Аскаров с олимпийским хладнокровием отражал атаки Хьюза и Ко. Наши защитники почему-то спокойно позволяли американскому капитану при входе в зону смещаться с правого фланга в центр и бросать. Аскаров перестал выкатываться из «краски» при розыгрыше соперниками лишнего и легко справлялся с их уантаймерами.

А что Подколзин? В первом периоде он запомнился рейдом за воротами Найта с вылазкой на пятачок. Штрафное время наш капитан убивал грамотно! Но все-таки ему не доставало легкости. Как и на МЧМ-2019 в Ванкувере.

После первого перерыва судьи поравняли штрафные минуты. Но в большинстве наши не преуспели. Зато забили в меньшинстве. Шешин за чужими воротами обокрал самого Хьюза и выложил шайбу на пятачок Амирову. Главный бомбардир нашей команды не растерялся – бросил в девятку.

Американцы бросились на штурм ворот Аскарова, прижали четверку обороняющихся в его владениям, но россиянам удалось сохранить счет.

После второго перерыва оставалось продержаться всего 12 секунд. Не продержались, пропустили. Причем в атаке с ходу. Кофилд на ложном замахе посадил на лед защитника Буренова, сместился вправо и вонзил шайбу в ближний верхний угол.

А через три с копейками минуты звездно-полосатые вышли вперед. И опять благодаря Кофилду, забросившему свою 14-ю шайбу на турнире.

Финита ля комедия? Так могло показаться болельщикам, специалистам. Но только не нашим парням. Они достали с донышка силы вернуться в игру.

Защитник Чистяков с кистей почти от синей линии заставил-таки их вратаря ошибиться. Эх, если бы наше большинство работало так же эффективно, как американское. Численное преимущество, заработанное за 4.26 до сирены Хуснутдиновым, россияне не реализовали.

В 10-минуном овертайм дважды Грошев и Шешиин разом могли отправить фаворитов в утешительный финал.

После броска Хьюза шайба облизала вратарскую ловушку и перекладину. А за 48 секунд до истечения дополнительного времени наши сфальшивили со сменой. Американцы яростно штурмовали ворота Аскарова, еще раз попали в штангу (теперь в перекладину).

Перед серией буллитов нашему вратарю усиленно массировали бедро. Травму он получил в третьем периоде матча группового этапа с американцами, на перемещении от стойки к стойке.

Ни Хьюз, ни Кофилд, ни их партнеры не пробили Аскарова. Будущий первый номер драфта вообще забыл бросить, дрогнув перед хладнокровием и выдержкой вратаря.

Амиров же попытку реализовал и принес сборной России путевку в финал, которую наши не видели с 2009 года, целых десять лет. «Чудо на льду»!

Финал – завтра, в 20.30 по Москве.

Эрншельдсвик (Швеция)
Чемпионат мира (U18)
Плей-офф
½ финала

США – Россия – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кофилд, 41, 44 – Амиров, 39. Чистяков, 48. Амиров (ПБ)

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