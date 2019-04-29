Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!

30 апреля сборная России, готовящаяся к чемпионату мира, отправляется в Стокгольм на вынесенный матч последнего этапа Евротура – Чешских игр. В этот же день в расположение национальной команды прибывают игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов. А 5 мая – Никита Зайцев из «Торонто».

Сегодня ФХР на официальном сайте опубликовала состав звеньев на одной из последних тренировок перед вылетом в столицу Швеции.

Первая пятерка

Вратарь: Андрей Василевский;

Михаил Сергачев - Илья Любушкин, Никита Гусев - Евгений Малкин - Никита Кучеров

Только какое-то невероятное стечение обстоятельств помешает Василевскому стать основным вратарем. За его плечами ЮЧМ, три МЧМ, два ЧМ. Дебютировал он в Минске-2014, откуда вернулся с золотом. На ЧМ-2017 в Кельне/Париже был первым номером, стал лучшим вратарем турнира и был включен в сборную звезд. Хотя в полуфинале с канадцами не выручил, а матч за бронзу с финнами провалил, что, впрочем, не помешало нашим победить.

Интересно будет познакомиться с защитником-дебютантом сборной Сергачевым из «Тампы», бронзовым призером МЧМ-2017.

На первый взгляд, Малкин в центре с креативными Гусевым и Кучеровым, зажигавшими еще в «Красной Армии» – сомнительный вариант. Евгений в большей степени премьер, чем распасовщик. В таком виде тройка выглядит уязвимой в плане обороны. Так что воевать ей надо на чужой территории, в зоне соперника. Без шайбы эти звезды сразу потускнеют.

Вторая пятерка

Вратарь: Александр Георгиев;

Никита Нестеров - Артем Блажиевский, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Кирилл Капризов

Не факт, что Георгиев станет вторым вратарем. Хорошо, если ему дадут матч-другой на чемпионате. Но познакомиться с ним штабу сборной необходимо.

Также не факт, что Блажиевский попадет в окончательную заявку. В ЦСКА к нему были претензии, перед Новым годом даже стоял вопрос о его обмене. Спас вызов на Кубок Первого канала.

Григоренко с Капризовым в последних матчах плей-офф разводили по разным звеньям. Первый из них хоть и забивал, выглядел тяжелым. Вряд ли Анисимов сильнее канадца Вея в плане созидания. Но в обороне – точно сильнее и в целом стабильнее.

У тренеров под рукой есть вариант В – с переводом Капризова в звено к Гусеву и Малкину. Чудо-связку Пхенчхана, которая принесла России олимпийское золото, мы помним.

Третья пятерка

Вратарь: Илья Сорокин;

Динар Хафизуллин - Артем Зуб, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников

Самый ценный игрок плей-офф Сорокин уже перерос уровень бэкапа. С ярлыком «Играю в НХЛ» он вполне мог бы конкурировать с претендентом на «Везину» Василевским.

Праворукий универсальный защитник Зуб стабильностью похвастать не может. В Риге он забивал и пожарил сздади. Именно его обрез в большинстве положил начало поражению во втором матче Евровызова.

Ковальчук в тройке силовиков? Не надо паники. Наш олимпийский капитан показал в Пхенчхане свою лучшую игру после перевода к Андронову и Калинину, которого теперь заменил Плотников.

Если последнего из них перебросят в звено к Овечкину (такой вариант имеет право на жизнь), то можно вспомнить о Телегине. Хотя в ЦСКА он с Андроновым давно выходят в разных тройках.

Четвертая пятерка

Богдан Киселевич - Александр Елесин, Александр Барабанов (Иван Телегин) - Александр Кадейкин - Евгений Дадонов.

Киселевича пригласили в сборную за старые заслуги. После обмена из «Флориды» в «Виннипег» он не сыграл ни одной секунды. Эта пара защитников – ураган. Соперники, пощады не ждите! В Риге Киселевич на ровном привез первый гол в первом матче, который сборная России выиграла.

Есть сомнения насчет попадания в заявку на ЧМ Кадейкина. Его главный козырь – габариты. В полуфинале с «Авангардом» его игра потускнела. Креатива ноль!

Барабанов в серии с ЦСКА в основном пребывал в тени. Но его шансы на путевку в Братиславу куда выше, чем у Кадейкина.

Дадонов год назад в Копенгагене изрядно поколесил по звеньям. И нигде себя не нашел. Как, скажем, в СКА. На ЧМ-2014 в Минске он вообще забыл вкус гола, выполнял функции ролевого форварда. Думается, на эту роль Евгений не согласится.

Пятерка Овечкина

Никита Зайцев - Дмитрий Орлов, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Илья Михеев

Вряд ли Зайцева и Орлова поставят в одну пару. Впрочем, защитник «Торонто» уже забыл о творчестве-созидании. Превратившись у Майка Бэбкока в разрушителя. Орлов в НХЛ не только сохранил лицо, но и прибавил в мощи.

А вот соединят ли тренеры в тройке одноклубников по «Вашингтону» - вопрос. Если да, то кто будет у них третьим? Вариант с Михеевым не так уж плох. «Ястреб» быстр, работоспособен, нацелен на ворота, на Евротуре его выпускали как в большинстве, так и в меньшинстве. Говорите, он неброско смотрелся в финале против ЦСКА? Так это не столько его вина, сколько беда большинства соперников свежеиспеченных обладателей Кубка Гагарина.

Михеев способен добавить кинетической энергии «столичным».

Да, пятачок – не его офис. В самой горячей точке площадки нет равных Плотникову. Поэтому имеет право на жизнь и вариант тройки с форвардом СКА.

P.S. Пока неизвестно, сыграют ли игроки «Вашингтона» на Чешских играх.

ЧЕШСКИЕ ИГРЫ

1 мая, Стокгольм

16.30* Швеция – Россия

2 мая, Брно

18.30 Финляндия – Чехия

4 мая, Брно

15.00 Россия – Финляндия

19.30 Чехия - Швеция

5 мая, Брно

15.00 Швеция – Финляндия

19.00 Чехия – Россия

* Время московское.