«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги

Начиналось всё в первую неделю мая 2012 года, когда в Москву съехались 92 команды любителей «кому за 40». Первых чемпионов среди любителей поздравил президент России Владимир Путин – он приехал на первый Гала-Матч Ночной Лиги на «Мегаспорт» сразу после инаугурации в Кремле, и вышел на лед, забросив победный буллит. Такие «хоккейные встречи на самом высшем уровне» стали с тех пор традицией, и глава российского государства не пропустил ни одну из них. Только теперь они проводятся 10 мая в Сочи, на «Большом», а количество участников Ночной Лиги увеличилось десятикратно!

И играют теперь не только «40+», но и два дивизиона для «молодежи» – «18+»: «Лига Надежды» и «Лига Мечты». В «Надежде» – чистые любители, в «Мечте» – так называемые «спортшкольники»: игроки, за плечами которых хоккейная школа, но – никакой профессиональной карьеры. Ночная Лига – любительский чемпионат, и «мастерам» в него вход заказан. В каждом дивизионе – свой ценный переходящий трофей. В «Лиге Надежды» это Кубок Надежды. В «Лиге Мечты» – Кубок Мечты. А в «40+» – ставший уже знаменитым Кубок Крутова. Его обладатель получает главный приз Фестиваля – «грант» Минспорта на строительство крытого катка в своем городе.

Такие арены уже построены в Челябинске и Казани и Екатеринбурге – та самая «Дацюк Арена». Еще одна вскоре распахнет там двери – «Арена Авто», в честь первых и единственных пока двукратных чемпионов Ночной Лиги – команды «Авто». На стадии проекта «Сталкер Арена» в Москве – столичный «Сталкер» завоевал Кубок Крутова в мае 2017 года, и стадион в Рощино – «Флагман» Ленинградской области действующий чемпион и обладатель.

Кто станет новым чемпионом – вопрос открытый и, можно сказать, животрепещущий. Его имя станет известно 10 мая утром после финала Кубка Крутова. «Мы ждем увлекательного и непредсказуемого турнира, – говорит генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов, известный в прошлом хоккеист московского «Динамо», трехкратный чемпион страны. – Да, есть очевидный ряд фаворитов. И еще несколько команд, которые, как слышал, не считают себя слабее кого-то из лидеров. В общем, я бы не рискнул дать прогноз на победителя».

Вечером 10 мая на «Большом» – вишенка на торте Фестиваля. Гала-Матч: концерт (в этом году приглашены Пелагея, Денис Майданов и Елена Темникова), красочное предматчевое шоу под девизом Ночной Лиги «Мы – хоккейная страна!», и собственно игра «Легенд Хоккея» со «Сборной Ночной Лиги». Ее транслирует «Матч ТВ», а по ходу всего турнира трансляции идут на сайте лиги и на «КХЛ ТВ».

После 10 мая хоккеистов «40+» в Сочи сменяют «18+». Всех одновременно вместить невозможно. Ни на пяти ледовых площадках Олимпийского парка, на которых проходит по четыре десятка матчей ежедневно. Ни в официальном отеле Фестиваля – все участники и гости живут вместе в пешей доступности к ледовым аренам. Сменяют, и всё – по новой. Только уже не за Кубок Крутова, а за Кубки Надежды и Мечты. А еще дивизион «Амазонки» - это финальный «турнир шести» любительской Лиги женского хоккея.

В этом сезоне, к слову, количество команд в «Лиге Надежды» впервые превысило число участников «40+». Ночная Лига не просто растет вширь. Она – молодеет.