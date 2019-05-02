На гол Тарасенко Радулов ответил двумя передачами. Он не хочет ехать на ЧМ - Советский спорт
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02 мая 2019 09:02ХоккейКостяев Иван

На гол Тарасенко Радулов ответил двумя передачами. Он не хочет ехать на ЧМ

«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».

Троц вылетит из Кубка Стэнли

Счет в серии: 3-0 в пользу «Каролины»

Мы предполагали, что «Каролина», потеряв пятерых ведущих игроков, в том числе вратаря, будет играть осторожно. Скажем сразу – мы ошиблись. «Дома и стены помогают» – не просто банальная фраза. Если говорить о «Каролине», то это настоящий факт. И в серии с «Вашингтоном», и в противостоянии с «Айлендерс» «Каролина» на своем льду действует очень активно.

Не совсем понятно, откуда у «Харрикейнз» берутся силы. Тяжелейшая битва с «Вашингтоном», травмы – «Каролина» должна еле ползать по площадке, но ее игроки буквально летают. Ураган у ворот островитян пронесся в самом начале встречи. Хозяева бешено прессинговали, бросали из любых позиций, а голкипер Робин Ленер не поднимал головы. Все это вылилось в гол Теуво Терявяйнена. Удивительно, но гости сумели быстро ответить, хотя на заброшенную шайбу они не наиграли.

Правда «Каролине» на это было наплевать. Она продолжила атаковать и в середине матча вышла вперед, но «Айлендерс» вновь отыгрались. К тому времени команда Барри Троца выровняла игру, но реализация моментов у «островитян» вновь оставляла желать лучшего.

Третий период стал бенефисом «Каролины». Хозяева забросили три безответных шайбы (5:2). «Харрикейнз» грамотно воспользовались провалами «Айлендерс» в обороне. За каждую оплошность гостей парни Рода Бриндамора наказывали соперника.

В этом матче впервые в серии на лед вышел Андрей Свечников. Ему наконец-то удалось восстановиться после сотрясения мозга, полученного в драке с Александром Овечкиным. Свечников получил место в четвертом звене, провел чуть более 12 минут на площадке и отметился двумя бросками в створ ворот.

Теперь «Айлендерс» горят 0-3. Похоже, «Каролина» вслед за «Вашингтоном» выбьет из Кубка Стэнли и Троца.

Две передачи Радулова

Счет в серии: 2-2

«Даллас» и «Сент-Луис» в этой серии побеждают строго друг за другом. Сегодня – очередь «Старз». Команде Александра Радулова нельзя было проигрывать, иначе бы «Даллас» встал на край пропасти.

Похоже, российский форвард понимал это больше других. Вы часто видели Радулова, который бьется на чужом пятаке, словно это – его основная задача? Сегодня Александр делал это с самого начала матча. Складывалось ощущение, что в перерыве между третьей и четвертой игрой россиянин накопил огромное количество энергии, которой в итоге хватило и для него, и для партнеров.

Первую передачу Радулов отдал в большинстве, когда «Даллас» забивал свой второй гол. Он проткнул шайбу на Джейсона Спеццу, который не промахнулся. Второй голевой пас случился в момент, когда «Даллас» уже добивал «Сент-Луис». У «Старз» получилось то, что «звезды» любят больше всего – быстрая атака. Радулов своей передачей ее разогнал, а Роопе Хинтц сумел завершить ее точным броском.

Александр набрал девятое очко в десяти матчах плей-офф. На этом стоит остановиться подробнее. Форвард «Далласа» обновил личный рекорд по количеству очков в плей-офф. В 2017 году Радулов заработал семь (2+5) баллов в составе «Монреаля», проведя шесть встреч.

Для «Сент-Луиса» в этом матче все очень хорошо начиналось. Владимир Тарасенко отличился в большинстве, а «Даллас» в первой половине стартового отрезка никак не мог пробиться к воротам Джордана Биннигтона. Но затем «Старз» увеличили скорость и сумели забить четыре гола (4:2).

Теперь команды отправятся в Сент-Луис. Неужели они продолжат выигрывать по очереди?

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