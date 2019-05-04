Live! Овечкин проводит первый матч за сборную. Наши обозреватели обсуждают это тут! RUS - FIN - 0:1

Поехали! Вторая игра!

Встреча проходит в Брно.

Таков состав сборной России на матч с командой Финляндии:

Александр Георгиев, Илья Сорокин

Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Евгений Дадонов

Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов

Александр Елесин, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин

1-й период. У финнов команда ноунеймов. Аки «Каролина». А наши не умеют играть в меньшинстве

Владислав Домрачев: Добрый день. С вами Виталий Славин и Владислав Домрачев

Виталий Славин: Влад. Как тебе Какко в 1-м звене?

Виталий Славин: Хьюз тоже на ЧМ едет. А где Подколзин???

Владислав Домрачев: Радуют заполненные трибуны на матче без участия хозяев, интересует Ови. Ради него весь сыр-бор

Владислав Домрачев: Не думаю, что болгарин сильнее Сорокина

Владислав Домрачев: Кови на стартовом вбрасывании

Виталий Славин: Финны шведы о будущем думают. У нас сплошь ветераны

Владислав Домрачев: Ови самый возрастной - ему 33

Владислав Домрачев: Кови забыл. Этому 36

Виталий Славин: Кови 83 года рождения.

Владислав Домрачев: Так играет, вот и забыл.

Виталий Славин: У финнов вообще команда ноунеймов. Аки «Каролина». А она первая в 3-й раунд кубка Стэнли вышла

Владислав Домрачев: Георгиев проводит 5-й матч. Допускал ошибки против швейцарцев

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Опять у нас левое удаление

Владислав Домрачев: Нестеров слабо играл в финале плей-офф

Виталий Славин: Хорошо большинство финны разыгрывали. Быстро шайба ходит. И постоянно ворота под прицелом

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Сами себе. 0:1

Владислав Домрачев: Несчастный вратарь

Виталий Славин: Не умеем в меньшинстве играть!

Виталий Славин: А теперь мы в большинстве. Сравним

Владислав Домрачев: Хафиза - как Ковтун с Исландией. Кстати, Черчесову на заметку.

Владислав Домрачев: У нас две бригады

Виталий Славин: Кто первый? Малыч или Ови?

Владислав Домрачев: Малыч

Виталий Славин: Не. Кто Сейчас выйдет?

Владислав Домрачев: Нет. Вторая

Виталий Славин: Ови!!!

Владислав Домрачев: С Ови 5 нападающих!

Виталий Славин: Перебор

Владислав Домрачев: Кови и Ови

Виталий Славин: Кови на месте Карлсона. На вершине на синей

Владислав Домрачев: Григоренко не столбит пятачок. Надо Плотникова туда.

Виталий Славин: Ослепнуть можно от числа звёзд в нашем составе

Виталий Славин: А счёт едва 0-2 не стал

Владислав Домрачев: Хафизуллина Телега не подстраховал

Виталий Славин: А где наш второй защитник был? Куда Хафизуллин убежал?

Владислав Домрачев: Побежал реабилитироваться

Виталий Славин: За что? Первый гол его?

Владислав Домрачев: Якобы

Виталий Славин: А ну да!!!

Владислав Домрачев: Про связи смешно слушать

Виталий Славин: Грустное зрелище рашен дрим тим

Владислав Домрачев: Только нам надо их налаживать

Виталий Славин: Защиты вообще нет

Владислав Домрачев: Мы ведь ждём 23 мая

Владислав Домрачев: В Брно финская коробка

Виталий Славин: Да. Я заметил

Виталий Славин: Для Ови специально

Владислав Домрачев: Каприз готов к НХЛ. Все при нем

Виталий Славин: Каприз в полном порядке. Его в 1-м звено надо двигать с григой и гусевым

Владислав Домрачев: Грига ленив для центра.

Виталий Славин: Тогда с Андроновым.

Владислав Домрачев: Почему Кузя не бросал? Ови его вывел!