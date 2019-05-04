Live! Овечкин проводит первый матч за сборную. Наши обозреватели обсуждают это тут! RUS - FIN - 0:1

Поехали! Вторая игра!
Встреча проходит в Брно.
Таков состав сборной России на матч с командой Финляндии:
Александр Георгиев, Илья Сорокин
Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Евгений Дадонов
Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов
Александр Елесин, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин
Владислав Домрачев: Добрый день. С вами Виталий Славин и Владислав Домрачев
Виталий Славин: Влад. Как тебе Какко в 1-м звене?
Виталий Славин: Хьюз тоже на ЧМ едет. А где Подколзин???
Владислав Домрачев: Радуют заполненные трибуны на матче без участия хозяев, интересует Ови. Ради него весь сыр-бор
Владислав Домрачев: Не думаю, что болгарин сильнее Сорокина
Владислав Домрачев: Кови на стартовом вбрасывании
Виталий Славин: Финны шведы о будущем думают. У нас сплошь ветераны
Владислав Домрачев: Ови самый возрастной - ему 33
Владислав Домрачев: Кови забыл. Этому 36
Виталий Славин: Кови 83 года рождения.
Владислав Домрачев: Так играет, вот и забыл.
Виталий Славин: У финнов вообще команда ноунеймов. Аки «Каролина». А она первая в 3-й раунд кубка Стэнли вышла
Владислав Домрачев: Георгиев проводит 5-й матч. Допускал ошибки против швейцарцев
Виталий Славин: Ха-ха-ха. Опять у нас левое удаление
Владислав Домрачев: Нестеров слабо играл в финале плей-офф
Виталий Славин: Хорошо большинство финны разыгрывали. Быстро шайба ходит. И постоянно ворота под прицелом
Виталий Славин: Ха-ха-ха. Сами себе. 0:1
Владислав Домрачев: Несчастный вратарь
Виталий Славин: Не умеем в меньшинстве играть!
Виталий Славин: А теперь мы в большинстве. Сравним
Владислав Домрачев: Хафиза - как Ковтун с Исландией. Кстати, Черчесову на заметку.
Владислав Домрачев: У нас две бригады
Виталий Славин: Кто первый? Малыч или Ови?
Владислав Домрачев: Малыч
Виталий Славин: Не. Кто Сейчас выйдет?
Владислав Домрачев: Нет. Вторая
Виталий Славин: Ови!!!
Владислав Домрачев: С Ови 5 нападающих!
Виталий Славин: Перебор
Владислав Домрачев: Кови и Ови
Виталий Славин: Кови на месте Карлсона. На вершине на синей
Владислав Домрачев: Григоренко не столбит пятачок. Надо Плотникова туда.
Виталий Славин: Ослепнуть можно от числа звёзд в нашем составе
Виталий Славин: А счёт едва 0-2 не стал
Владислав Домрачев: Хафизуллина Телега не подстраховал
Виталий Славин: А где наш второй защитник был? Куда Хафизуллин убежал?
Владислав Домрачев: Побежал реабилитироваться
Виталий Славин: За что? Первый гол его?
Владислав Домрачев: Якобы
Виталий Славин: А ну да!!!
Владислав Домрачев: Про связи смешно слушать
Виталий Славин: Грустное зрелище рашен дрим тим
Владислав Домрачев: Только нам надо их налаживать
Виталий Славин: Защиты вообще нет
Владислав Домрачев: Мы ведь ждём 23 мая
Владислав Домрачев: В Брно финская коробка
Виталий Славин: Да. Я заметил
Виталий Славин: Для Ови специально
Владислав Домрачев: Каприз готов к НХЛ. Все при нем
Виталий Славин: Каприз в полном порядке. Его в 1-м звено надо двигать с григой и гусевым
Владислав Домрачев: Грига ленив для центра.
Виталий Славин: Тогда с Андроновым.
Владислав Домрачев: Почему Кузя не бросал? Ови его вывел!