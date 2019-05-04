За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»

Да, друзья, ничему мы не учимся. Каждый новый тренер сборной, за редким исключением – да и то из-за независящих от него обстоятельств, норовит наступить на старые ржавые грабли. Читай, слепо довериться чуду, аки в сказке про Емелю, маниакально уповая на магию раскрученных за океаном фамилий.

Я всегда защищал Евротур, а сегодня готов согласиться с его лютыми ненавистниками: нам, в частности, КХЛ, от него один только вред. Оставить традиционный декабрьский турнир в Москве, на матчах которого всегда аншлаги, а на все остальное – забить!

СПУСТИЛИ СЕЗОН В КАНАЛИЗАЦИЮ?

Ну а какие могут быть еще мнения, если все этапы нынешнего сезона спущены в канализацию! Зачем мы в них участвовали – и побеждали! – зачем тщательно изучали резерв, зачем параллельно колесила по Европе олимпийская (вторая) сборная, если на выходе – пшик?! Если опять едем на ЧМ, надеясь исключительно на волшебников из НХЛ.

Вы кого-то персонально из этой сборной Суоми знаете? Я разве что – Какко, претендента на второй номер драфта НХЛ-2019, забившего золотой гол в финале последнего молодежного ЧМ. Тем не менее эти ноунеймы возили нас весь матч, продемонстрировали близкую к идеальной сыгранность и отменную реализацию большинства. И это при том, что финский чемпионат еще не завершился – продолжается финал плей-офф. То есть это даже не сильнейшая команда национальной лиги, не говоря уже о звездах НХЛ. Третий – или пятый? – состав финнов обыграл в одну калитку «красную машину», где собраны все лучшие, за исключением 2-3 человек. Вот это я понимаю: люди недаром сезон провели – накатали к ЧМ состав, который требует разве что точечного укрепления.

И все-таки четвертый этап Евротура оказался более чем к месту. Если тренерам и руководству сборной хватит мужества, они перетряхнут команду и откажутся от ряда громких имен, которые давно едут с ярмарки. Сейчас еще не поздно. Это не Олимпиада, где играют с листа, и заявку на турнир надо подавать заранее.

Ну разве не доказано всей мировой практикой, что в сборной не может быть много премьеров? Да и Кубок Стэнли сейчас голосит об этом: в стартовом раунде повылетали все победители дивизионов, в том числе первая команда регулярки и действующий чемпион! В которой раз всем дали понять: побеждают не имена, а команда.

ГДЕ СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП?

Но нет, мы никого не слушаем, ни на чем не учимся, и снова комплектуем сборную по громкости фамилий, игнорируя при этом главное – спортивный принцип. Мало того, что Ковальчуку и Малкину уже хорошо за 30, оба провели худшие сезоны в заокеанской карьере! За что их вызвали в сборную? Что, тренеры, думают в Братиславе все переменится и случится, как у Емели: «По моему желанию, по моему хотению»? Это относится и к защитнику «Торонто» Зайцеву. Да и центру «Чикаго» Анисимову. Равно как Кузнецов в «Вашингтоне» при новом коуче Рирдене заметно сдал, особенно в Кубке Стэнли.

Ну да, если бы из НХЛ больше никто не приехал, можно было бы попробовать Илью и Евгения в родной сборной реанимировать и слепить вокруг них пару ударных звеньев. Но куда деть тогда Овечкина и Кучерова, которые по крайней мере в регулярке выглядели превосходно?! Хотя Ови и плей-офф, считаю, провел выдающийся.

В одной команде не может быть четырех троек, заточенных на атаку! В современном хоккее – это нонсенс. Потому что в звене не может быть двух премьеров. Они просто будут мешать друг другу. Как это произошло с Овечкиным и Малкиным на Олимпиаде в Сочи, а сейчас - с Кучеровым и тем же Малкиным. Премьер привык вести всю игру пятерки. Потому Джино не ставят в «Питтсбурге» вместе с Кросби, а Куча в «Тампе» - со Стэмкосом. Вместе их выпускают исключительно в большинстве, где роли расписаны изначально предельно четко. К третьему периоду встречи с финнами это поняли и наши тренеры, отправив Малкина к Капризову и Григоренко, а с Кучеровым и Гусевым стал выходить Анисимов.

Какие ЧМ забойные в карьере Кови, Малыча, Ови? Верно – соответственно 2009, 2012 и 2014 годов. Где ставка с самого старта делалась только на каждого из них. Где они были заведомыми вожаками, абсолютными авторитетами на льду и в раздевалке. Какой божественный чемпионат в Стокгольме и Хельсинки выдал тот же Малкин, с листа играя с Поповым и Пережогиным! А как зажег в Минске Александр Великий с Плотниковым и Тихоновым? Сказка! Написанная своими руками, потом и кровью, а не верой в прекрасное-виртуальное.

Ковальчука назначили сейчас на Евротур капитаном. Но человек с нашивкой «К» не может играть в четвертом звене! Он должен быть всегда на передовой! Вылезать из окопов первым. И своим примером поднимать на подвиги остальных.

ПРО ОЛИМПИАДУ В ПЕКИНЕ ЗАБЫЛИ?

И потом, почему мы, в отличие от финнов и шведов, не думаем о будущем? Идет уже второй год олимпийского цикла. Мы, что, и в Пекине всю ставку сделаем на возрастных Кови, Ови, Малыча?! Почему у шведов уже солирует 20-летний Петерссон, у финнов – тот же Какко, едет в Словакию и американский юноша Хьюз, а где наши лидеры молодежной и юниорской сборных? Подколзин, к примеру. Опять перед Играми-2022 в Китае будем молиться, чтоб НХЛ соизволила сделать паузу в своем чемпионате и отпустила игроков в Поднебесную?

Чем еще грозит переизбыток звезд? Вернее, так – на ЧМ это гарантированно произойдет. И оба поражения на Чешских играх об этом ясно сигнализируют. Разрушится командная химия! Остальные игроки просто начинают отбывать номер! А что: есть мегамастера, им отдают массу ледового времени, все большинство их – пусть они и пашут! Обратили внимание – у нас под шайбу вообще никто не ложится, силовая борьба отсутствует напрочь?! А все почему? Игроки КХЛ понимают: они тут люди второго сорта. Зачем им пластаться, подвергать риску здоровье, если на ЧМ-2019 они все равно не попадут. Либо попадут в качестве мальчиков для массовки.

Неужели руководство и тренеры нынешней сборной не знают истории! А именно - команду необходимо регулярно обновлять. Нужны голодные молодые мотивированные волки, готовые загрызть любого. Или они забыли, что Билялетдинов взял золото в 2012-м с десятком новичков ЧМ, Знарок в 2014-м – вовсе с 14-ю!

Финские ноунеймы в Брно полностью превзошли российскую дрим тим в командной игре, и лично я не вижу, откуда она возьмется в Братиславе при такой системе формирования состава. Роли должны быть расписаны максимально конкретно до подачи заявки на ЧМ-2019. И каждый в сборной эту роль должен понимать. И принимать. В Словакии метаться будет уже поздно.

Спортивный принцип комплектации и баланс – превыше всего!