За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине» - Советский спорт
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04 мая 2019 20:41ХоккейСлавин Виталий

За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»

Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.

Да, друзья, ничему мы не учимся. Каждый новый тренер сборной, за редким исключением – да и то из-за независящих от него обстоятельств, норовит наступить на старые ржавые грабли. Читай, слепо довериться чуду, аки в сказке про Емелю, маниакально уповая на магию раскрученных за океаном фамилий.

Я всегда защищал Евротур, а сегодня готов согласиться с его лютыми ненавистниками: нам, в частности, КХЛ, от него один только вред. Оставить традиционный декабрьский турнир в Москве, на матчах которого всегда аншлаги, а на все остальное – забить!

СПУСТИЛИ СЕЗОН В КАНАЛИЗАЦИЮ?

Ну а какие могут быть еще мнения, если все этапы нынешнего сезона спущены в канализацию! Зачем мы в них участвовали – и побеждали! – зачем тщательно изучали резерв, зачем параллельно колесила по Европе олимпийская (вторая) сборная, если на выходе – пшик?! Если опять едем на ЧМ, надеясь исключительно на волшебников из НХЛ.

Вы кого-то персонально из этой сборной Суоми знаете? Я разве что – Какко, претендента на второй номер драфта НХЛ-2019, забившего золотой гол в финале последнего молодежного ЧМ. Тем не менее эти ноунеймы возили нас весь матч, продемонстрировали близкую к идеальной сыгранность и отменную реализацию большинства. И это при том, что финский чемпионат еще не завершился – продолжается финал плей-офф. То есть это даже не сильнейшая команда национальной лиги, не говоря уже о звездах НХЛ. Третий – или пятый? – состав финнов обыграл в одну калитку «красную машину», где собраны все лучшие, за исключением 2-3 человек. Вот это я понимаю: люди недаром сезон провели – накатали к ЧМ состав, который требует разве что точечного укрепления.

И все-таки четвертый этап Евротура оказался более чем к месту. Если тренерам и руководству сборной хватит мужества, они перетряхнут команду и откажутся от ряда громких имен, которые давно едут с ярмарки. Сейчас еще не поздно. Это не Олимпиада, где играют с листа, и заявку на турнир надо подавать заранее.

Ну разве не доказано всей мировой практикой, что в сборной не может быть много премьеров? Да и Кубок Стэнли сейчас голосит об этом: в стартовом раунде повылетали все победители дивизионов, в том числе первая команда регулярки и действующий чемпион! В которой раз всем дали понять: побеждают не имена, а команда.

ГДЕ СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП?

Но нет, мы никого не слушаем, ни на чем не учимся, и снова комплектуем сборную по громкости фамилий, игнорируя при этом главное – спортивный принцип. Мало того, что Ковальчуку и Малкину уже хорошо за 30, оба провели худшие сезоны в заокеанской карьере! За что их вызвали в сборную? Что, тренеры, думают в Братиславе все переменится и случится, как у Емели: «По моему желанию, по моему хотению»? Это относится и к защитнику «Торонто» Зайцеву. Да и центру «Чикаго» Анисимову. Равно как Кузнецов в «Вашингтоне» при новом коуче Рирдене заметно сдал, особенно в Кубке Стэнли.

Ну да, если бы из НХЛ больше никто не приехал, можно было бы попробовать Илью и Евгения в родной сборной реанимировать и слепить вокруг них пару ударных звеньев. Но куда деть тогда Овечкина и Кучерова, которые по крайней мере в регулярке выглядели превосходно?! Хотя Ови и плей-офф, считаю, провел выдающийся.

В одной команде не может быть четырех троек, заточенных на атаку! В современном хоккее – это нонсенс. Потому что в звене не может быть двух премьеров. Они просто будут мешать друг другу. Как это произошло с Овечкиным и Малкиным на Олимпиаде в Сочи, а сейчас - с Кучеровым и тем же Малкиным. Премьер привык вести всю игру пятерки. Потому Джино не ставят в «Питтсбурге» вместе с Кросби, а Куча в «Тампе» - со Стэмкосом. Вместе их выпускают исключительно в большинстве, где роли расписаны изначально предельно четко. К третьему периоду встречи с финнами это поняли и наши тренеры, отправив Малкина к Капризову и Григоренко, а с Кучеровым и Гусевым стал выходить Анисимов.

Какие ЧМ забойные в карьере Кови, Малыча, Ови? Верно – соответственно 2009, 2012 и 2014 годов. Где ставка с самого старта делалась только на каждого из них. Где они были заведомыми вожаками, абсолютными авторитетами на льду и в раздевалке. Какой божественный чемпионат в Стокгольме и Хельсинки выдал тот же Малкин, с листа играя с Поповым и Пережогиным! А как зажег в Минске Александр Великий с Плотниковым и Тихоновым? Сказка! Написанная своими руками, потом и кровью, а не верой в прекрасное-виртуальное.

Ковальчука назначили сейчас на Евротур капитаном. Но человек с нашивкой «К» не может играть в четвертом звене! Он должен быть всегда на передовой! Вылезать из окопов первым. И своим примером поднимать на подвиги остальных.

ПРО ОЛИМПИАДУ В ПЕКИНЕ ЗАБЫЛИ?

И потом, почему мы, в отличие от финнов и шведов, не думаем о будущем? Идет уже второй год олимпийского цикла. Мы, что, и в Пекине всю ставку сделаем на возрастных Кови, Ови, Малыча?! Почему у шведов уже солирует 20-летний Петерссон, у финнов – тот же Какко, едет в Словакию и американский юноша Хьюз, а где наши лидеры молодежной и юниорской сборных? Подколзин, к примеру. Опять перед Играми-2022 в Китае будем молиться, чтоб НХЛ соизволила сделать паузу в своем чемпионате и отпустила игроков в Поднебесную?

Чем еще грозит переизбыток звезд? Вернее, так – на ЧМ это гарантированно произойдет. И оба поражения на Чешских играх об этом ясно сигнализируют. Разрушится командная химия! Остальные игроки просто начинают отбывать номер! А что: есть мегамастера, им отдают массу ледового времени, все большинство их – пусть они и пашут! Обратили внимание – у нас под шайбу вообще никто не ложится, силовая борьба отсутствует напрочь?! А все почему? Игроки КХЛ понимают: они тут люди второго сорта. Зачем им пластаться, подвергать риску здоровье, если на ЧМ-2019 они все равно не попадут. Либо попадут в качестве мальчиков для массовки.

Неужели руководство и тренеры нынешней сборной не знают истории! А именно - команду необходимо регулярно обновлять. Нужны голодные молодые мотивированные волки, готовые загрызть любого. Или они забыли, что Билялетдинов взял золото в 2012-м с десятком новичков ЧМ, Знарок в 2014-м – вовсе с 14-ю!

Финские ноунеймы в Брно полностью превзошли российскую дрим тим в командной игре, и лично я не вижу, откуда она возьмется в Братиславе при такой системе формирования состава. Роли должны быть расписаны максимально конкретно до подачи заявки на ЧМ-2019. И каждый в сборной эту роль должен понимать. И принимать. В Словакии метаться будет уже поздно.

Спортивный принцип комплектации и баланс – превыше всего!

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