«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета - Советский спорт
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05 мая 2019 08:30ХоккейКостяев Иван

«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета

«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.

Бобровский вновь пропустил четыре шайбы

Счет в серии: 3-2 в пользу «Бостона»

Главной новостью перед пятым матчем серии «Бостона» и «Коламбуса» стало решение тренера жакетов Джона Тортореллы. Наставник гостей поставил на игру защитника Владислава Гаврикова, который переехал в Огайо из Петербурга по ходу плей-офф. Россиянин не подвел свою команду, хотя и успел схватить минус. Торторелла доверил своему новичку чуть более 14 минут игрового времени.

Болельщики увидели равный первый период. На каждую атаку звена Патриса Бержерона «Коламбус» отвечал выпадом сочетания Пьера-Люка Дюбуа или Мэтта Дюшена. Голкиперу гостей Сергею Бобровскому пришлось с первых же минут творить чудеса. У жакетов возникли проблемы с подборами в своей зоне, чем прекрасно пользовался «Бостон». Хозяева умудрялись за несколько секунд наносить по 2-3 броска.

«Коламбус» в стартовом отрезке подвела дисциплина. Два удаления в первом периоде ключевого матча – многовато. Впрочем, «Бостон» также однажды нарушил правила. Самый реальный шанс открыть счет упустил Артемий Панарин. У него откровенно не получился бросок из выгодной позиции.

«Бостон» атаковал куда изобретательнее. Нападающий постоянно грузили шайбу на пятак, защитники радовали скрытыми передачами – не удивительно, что первыми забили медведи. Классную контратаку точным броском завершил Давид Крейчи. В том моменте никаких претензий к Бобровскому – он не может выручать вечно.

О третьем периоде стоит поговорить отдельно. Он получился сумасшедшим. Шесть голов за 20 минут – это бесподобно! Хотя все должно было закончиться после шайбы Давида Пастрняка в середине отрезка. Чех сделал счет 3:1 в пользу «Бостона». Медведи насытили среднюю зону и стали строго играть у своих ворот. «Коламбус» же старался не тратить время на долгий переход из обороны в атаку. Средняя зона преодолевалась с помощью одной передачи. Поэтому нередко у жакетов получались атаки сходу.

Именно так пришел второй гол «Коламбуса» в этой встрече. Дэвид Савар выдал крутой пас на Дюшена, форвард зашел в зону и проткнул шайбу на Райна Дзингела. Туукка Раск не сумел выручить. Жакеты спаслись за шесть минут до окончания матча. В этом голе поучаствовал Панарин. У россиянина откровенно не шло с бросками в этой встрече, поэтому он выдал классную передачу на Дина Кукана.

Поверг в шок Бобровского, Панарина, Тортореллу и весь Огайо Пастрняк, который оформил дубль. Чех принес победу своей команде за полторы минуты до сирены. Решающий для «Коламбуса» матч состоится в ночь на 7 мая в 02:00 (мск).

Дубль Гертла принес победу «Сан-Хосе»

Счет в серии: 3-2 в пользу «Сан-Хосе»

«Колорадо» в этой серии остро не хватает стабильности. Прекрасные матчи сменяются плохими. Иногда кажется, что лавины могли бы не выходить на определенные встречи – разницы не было бы никакой. К сожалению для болельщиков «Колорадо», пятая игра для «Эвеланш» вновь не получилась.

Лавины не собирались играть от обороны, но «Сан-Хосе» не оставил им другого выбора. Акулы были быстрее и активнее соперника. У хозяев лучше держалась шайба, они больше бросали и создавали моменты. Но все разбивалось о голкипера Филиппа Грубауэра. В общей сложности он отразил 37 бросков, но все равно не сумел стать главным героем встречи.

Удивительно, но при полном преимуществе «Сан-Хосе» счет открыли гости. У них получилась хорошая атака сходу, которая закончилась добиванием Тайсона Джоста. Только после этого акулы поняли, что к своим моментам нужно относиться бережнее.

Томаш Гертл сравнял счет еще до перерыва, а в третьем периоде принес «Сан-Хосе» победу. Грубауэра было очень жаль – он практически в одиночку пытался сдержать акул, но Гертл в этом матче был удачливее. К вратарю точно нет никаких вопросов. В первом голе чех попал под перекладину, а в моменте с победной шайбой Гертл продавали оборону лавин на пятаке. «Колорадо» вновь нужно прибавлять в атаке, если команда хочет продолжить поход за Кубком Стэнли.

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