«Коламбус» вылетел из Кубка Стэнли. Боб и Панарин провалили решающий матч - Советский спорт
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07 мая 2019 08:43ХоккейКостяев Иван

«Коламбус» вылетел из Кубка Стэнли. Боб и Панарин провалили решающий матч

А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.

Торторелла не сдержал обещание вернуться в Бостон

Счет в серии: 4-2 в пользу «Бостона»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла после поражения в пятом матче серии с «Бостоном» излучал уверенность. «У нас были шансы, но мы их не использовали. Но я верю в свою команду. Мы вернёмся сюда на матч номер семь. Почему я так думаю? Потому что так и будет», – сказал наставник жакетов. Он не учел, что медведи нашли слабые места у его команды, а голкипер Сергей Бобровский перестал ловить все, что летит в створ его ворот.

«Бостон» победил в последних двух играх, но решающий матч начал очень осторожно. Впрочем, «Коламбус» также не собирался форсировать события. Команды ждали ошибок друг друга и не шли большими силами вперед. Из интересного в первом периоде можно вспомнить удаление форварда жакетов Пьера-Люка Дюбуа, а также бросок с близкого расстояния от нападающего «Коламбуса» Брэндона Дубински.

Хозяева что-то подкрутили в своей игре в перерыве. «Коламбус» добавил в скорости и движении, что вынудило «Бостон» нарушать правила. Одно из трех удалений гостей жакеты должны были реализовывать, но не сумели этого сделать. Медведи же забили очень важный угол усилиями Давида Крейчи. Он сыграл на добивании после того, как шайба попала в штангу ворот Сергея Бобровского.

«Коламбус» явно потерял нить игры, пропустив не самый логичный гол. Соотношение бросков во втором периоде было 17-5 в пользу хозяев, однако они уступали в счете. Добавлять в игре жакетам было особенно некуда. Поэтому «Коламбус» начал нервничать.

Парни Джона Тортореллы слишком рано решили оставить в стороне аккуратность и пренебречь обороной. При счете 0:1 «Коламбус» начал пропускать контратаки, одна из которых завершилась голом. Увы, он на совести Бобровского. Шайба от щитка российского вратаря угодила в ворота. Сергей не справился с достаточно легким броском.

Если после второго гола «Коламбус» верил, что сможет вытащить матч, то еще одна ошибка вратаря поставила крест на всех надеждах жакетов продлить серию. Это был точно не день Бобровского. Есть вопросы и к Артемию Панарину. В ключевой игре нападающий был заметен, но очков от него не дождались.

Похоже, Бобровский и Панарин сыграли последний матч в составе «Коламбуса». «Это важное решение, решение всей жизни. Я определенно благодарен за все, что у меня было здесь», – сказал Бобровский. Это выглядело как прощание с Огайо.

«Коламбус» лихо выбил из плей-офф победителя регулярки «Тампу-Бэй», но за это не дают Кубок Стэнли. Жакеты могли побороться за главный трофей НХЛ, но «Бостон» просто оказался лучше. Медведей в финале Востока ждет «Каролина».

«Сан-Хосе» сыграет вторую подряд семиматчевую серию

Счет в серии: 3-3

«Колорадо» в этом плей-офф выступает крайне нестабильно. Волшебные матчи сменяются ужасными. Особенно это заметно в серии с «Сан-Хосе». В некоторых матчах Лавины практически не выходят из своей зоны, пытаясь выехать на спине вратаря Филиппа Грубауэра.

В шестой игре «Колорадо» вновь предстал командой, которая может побороться за Кубок Стэнли. Грубауэр не в одиночку тащил лавин к победе. Хозяева лучше соперника начали встречу. Комментаторы часто называли фамилию вратаря «Сан-Хосе» Мартина Джонса. Ему пришлось 11 раз спасти свою команду в стартовом отрезке. Когда он перестал выручать, «Колорадо» открыл счет усилиями Тайсона Джоста. Он забил в контратаке.

С гола Джоста и началось самое интересное в этой встрече – команды наконец-то начали забивать. Интересно, что у «Сан-Хосе» это делали исключительно защитники. Отличились Марк-Эдуар Власик и Брент Бернс. «Колорадо» же вновь ответил в контратаке. С неудобной руки ворота Джонса поразил Джей-Ти Комфер.

Нападающий «Эвеланш» мог стать героем встречи. В третьем периоде Комфер оформил дубль, на который своей второй шайбой ответив Власик. «Акулы» вновь проявили характер и затащили матч в овертайм, который продлился совсем недолго. Победу «Колорадо» принес Габриэль Ландеског. «Эвеланш» и «Шаркс» сыграют седьмой матч. Он пройдет в Сан-Хосе в ночь на 9 мая. Для акул это будет вторая кряду семиматчевая серия.

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