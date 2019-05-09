Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной России - Советский спорт
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09 мая 2019 17:00ХоккейАндронов Алексей

Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной России

До старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.

Джон Таварес

Канада, центральный нападающий, 28 лет
«Торонто», 89 игр, 93 очка (49 голов + 44 передачи), 34 штрафные минуты, плюс/минус – +14

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С 2009-го Таварес играл в Нью-Йорке за «Айлендерс». В этом сезоне ушел в «Торонто», и после первого раунда Кубка Стэнли над ним не смеялся только ленивый – бывший клуб уничтожил «Питтсбург» (4-0 в серии), а нынешний – уступил «Бостону».

Таварес на все реагировал спокойно – он справедливо считает что Майк Бэбкок еще не полностью отстроил команду. Разгонять тоску Джон решил на чемпионате мира.

Он уже приезжал на него трижды, но золота пока не имеет (в отличие от Олимпиады, которую он выигрывал). Мотивация ясна – для Triple Gold Club чемпионат мира обязателен. А с Кубком Стэнли Джон разберется позже.

Элиас Петтерссон

Швеция, центральный нападающий, 20 лет
«Ванкувер», 71, 66 (28+38), 12 ШМ, +3

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Несмотря на вполне шведские имя и фамилию, Петерссон считается этническим финном – его дедушку по отцовской линии переправили в Швецию, когда в Финляндии началась война (с 1941-го по 1944-й около 70 000 детей были эвакуированы в Швецию, Норвегию и Данию). Отец Элиаса работал водителем ледозаливочной машины на одном из катков города Сундсвалль, и, благодаря этому, у будущей звезды и его старшего брата Эмиля (сейчас в системе «Аризоны») всегда было дополнительное время для тренировок.

Будучи воспитанником «Тимре», Петерссон выдал огненный сезон-2017/18 в «Векше», после чего отправился за океан. Уже в середине сезона болельщики «Ванкувера» начали сравнивать его не только с братьями Сединами, но и с Павлом Буре, говоря что по таланту они вполне сопоставимы. В прошлом году Элиас уже становился чемпионом мира.

Патрик Кейн

США, крайний нападающий, 30 лет
«Чикаго», 81, 110 (44+66), 22 ШМ, +2

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Кейн приезжает на чемпионат мира в третий раз, и делает это второй год подряд. В 2008-м он был еще слишком молод, и просто набирался опыта во взрослом хоккее. Мотивация та же, что и у Тавареса – только шансов на попадание туда у Кейна поменьше. Ему не хватает еще и олимпийского золота, а победа США на Олимпиаде все же выглядит менее вероятной, чем «Торонто» в Кубке Стэнли.

В прошлом году, так же не попав в плей-офф, Кейн устроил настоящую бурю в Дании, став MVP чемпионата мира, и набрав в 10 играх 20 (8+12) очков.

Кстати, о серьезности настроя сборной США (последнее чемпионство в 1960-м) говорит не только факт приезда Кейна, но и то, что уже третий раз подряд сборную будет тренировать Джефф Блашилл. Пока у него 5-е и 3-е место – динамика понятна.

Леон Драйзайтль

Германия, центральный/крайний нападающий, 23 года
«Эдмонтон», 82, 105 (50+55), 52 ШМ, +2

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Для сборной Германии очень хорошо, что ее лидер играет в такой команде – можно особенно не беспокоиться о его приезде на чемпионат мира – за 4 сезона Леон лишь раз попал в плей-офф Кубка Стэнли.

Заканчивать сезон на минорной ноте не хочется никому. А, может быть, Драйзайтль просто давно не видел своих друзей по сборной. Так или иначе, с 2016-го – он неизменно на чемпионатах мира.

Вряд ли Германии предстоит бороться за высокие места, но после Олимпиады-2018 внимание к ней будет большое. Кстати, в Словакии Драйзайтль впервые сыграет под руководством Тони Седерхольма, который и повезет Германию на следующую Олимпиаду в Пекин. Только вот непонятно, приедет ли туда самый яркий хоккеист Германии – НХЛ еще не определилась со своим участием.

Марк Стоун

Канада, крайний нападающий, 26 лет
«Оттава»/ «Вегас», 84, 85 (39+46), 29 ШМ, +19

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Стоун был выменян «Вегасом» прямо перед дедлайном на переходы в НХЛ. И в нем команда из Невады не ошиблась, в серии с «Сан-Хосе» Стоун набрал 12 (6+6) очков в семи матчах. Возможно, пауза перед чемпионатом была слишком большой, но на сегодняшний день этот тот самый канадский игрок, который, несмотря на вылет из турнира, завершал его в «горячей» форме.

В отличие от остальных перечисленных – Стоун не просто не считался большим талантом, а он чудом попал на драфт вообще. Предыдущий квартет – все были выбраны в топ-5. Стоуну же в 2010-м достался 178-й номер в 6-м раунде. Это не помешало ему стать одним из ключевых игроков «Оттавы», а теперь и «Вегаса».

Чемпионом мира Стоун уже был – в 2016-м в Москве.

Бонус

В Словакии сыграют два самых ярких молодых хоккеиста планеты, главные претенденты на первый номер драфта-2019.

18-летний финн Каапо Какко провел сумасшедший сезон в ТПС, и стал чемпионом мира среди молодежи. Кстати, и золото на чемпионате для 18-летних у него тоже есть.

17-летний американец Джек Хьюз вообще сыграет на трех чемпионатах мира за один сезон – юниорском, молодежном, и взрослом. Чтобы ему не было скучно – с ним вместе в сборную вызван старший брат Куинн (уже задрафтованный студент университета Мичиган).

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