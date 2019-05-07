В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями - Советский спорт
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07 мая 2019 18:00ХоккейДомрачев Владислав

В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями

10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.

15 энхаэловцев, 9 мировых и 10 олимпийских чемпионов. Не считая Жамнова

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В нашей сборной 15 представителей НХЛ, среди которых такие асы, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Андрей Василевский… Плюс главные лица КХЛ Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Илья Сорокин, Никита Нестеров. А еще Никита Гусев и Владислав Гавриков, этой весной уехавшие за океан. Второй из них даже успел засветиться в Кубке Стэнли. Девять чемпионов мира, десять – олимпийских, плюс старший тренер Алексей Жамнов, побеждавший на Играх-1992 в Альбервиле. Словом, «звезда с звездою говорит».

Наша дримтим обожглась на Чешских играх, проиграв два матча из трех. Верится, выводы из неудач сделаны, и в Братиславе мы увидим совсем другую команду, в которой звезды будут умирать на льду, без тени сомнений ложиться под шайбу, как Овечкин в золотом для России Минске-2014.

Александр Великий едет на 13-й для себя чемпионат мира. Ровно столько планетарных первенств за плечами Владислава Третьяка, лучшего игрока XX века по версии ИИХФ. У супервратаря десять титулов, у Ови пока три (2008, 2012, 2014). Да и его личный бомбардирский рекорд на ЧМ – 12 (6+6) очков не впечатляет.

Малкин в 2012 выбил 19 (11+8) и доминировал так, как никто другой в обозримой истории мировых первенств. Он сорвал джек-пот, став лучшим игроком, нападающим, бомбардиром и набрав больше всех голосов в сборной звезд турнира. Ови лишь дважды включали в великолепную пятерку ЧМ – в бородатых 2006-м и 2008-м.

После осечки в Сочи-2004 только ленивый не говорит, что не стоит помещать этих двух «медведей» в одну «берлогу», мол, премьерам будет тесно в одной тройке. Но вспомним дебют Малкина на мировых первенствах. В Вене-2005 (тогда НХЛ накрыл локаут) мы собрали команду-мечту, которой не хватало разве что Сергея Федорова, да звездного вратаря, хотя бы Ильи Брызгалова. Тогда матч за бронзу со шведами (7:3) вытащила молодежная тройка Овечкин – Малкин – Афиногенов. Да и на Кубке мира-2016 в Торонто Олег Знарок, наплевав на советы и предрассудки, сводил мегазвезд в одном звене. И никто тогда не возражал и не возмущался…

Сильнейшая вратарская бригада

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И все-таки Овечкин начнет чемпионат в Братиславе с другими партнерами – своим одноклубником по «Вашингтону» Кузнецовым и Капризовым. После перевода свежеиспеченного обладателя Кубка Гагарина к «столичным» звено заиграло свежо и ярко. А Кузнецов из изгоя превратился в героя чешского этапа Евротура.

Ох, и тернист оказался его путь к признанию. Не только в НХЛ. На золотом для нас ЧМ-2012 Зинэтула Билялетдинов посадил молодого Кузнецова в запас. Подарив ему на день рождения всего две смены концовке полуфинала с финнами (6:2), когда в исходе никто не сомневался. А в финале против словаков, завершившемся с таким же счетом, тренер забанил героя двух молодежных чемпионатов мира. В 2015-м Знарок вызвал на полуфинал Овечкина, а про Кузнецова забыл, что обидело форварда «Вашингтона». Через год в Москве Евгений стал гением одного эпизода в матче со Швейцарией, но не турнира. Более яркой игры мы ждали он него в Кельне/Париже-2017. Настало время выдать чемпионат, чтобы все воскликнули «вау».

Говорят, ахиллесова пята российской дримтим – оборона. Наверное, наши защитники не входят в мировую элиту, но вратарская бригада самая сильная в Братиславе-2019. Василевский номинирован на «Везину», Александр Георгиев посадил на лавку в «Рейнджерс» живую легенду Хенрика Лундквиста, а Сорокин поразил стабильностью и хладнокровием в Кубке Гагарина, став самым ценным игроком плей-офф и заставив немало повидавшего на своем веку наставника «Авангарда» Боба Хартли вспомнить Третьяка в Суперсерии-1972.

Старина Лундквист, выигравший для «Тре Крунур» золото ЧМ-2017, горит желанием взять у Георгиева в Братиславе реванш. Так пусть Овечкин напомнит ему, как забивал в его ворота победный гол в Квебеке-2008.

Братислава российским слезам не верит

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Братислава – вовсе не гостеприимный для наших хоккеистов (да и футболистов) город. Братислава российским слезам не верит. Именно в столице Словакии начинала первый в своей новой истории чемпионат мира сборная России. Она обыграла здесь объединенную команду Чехо-Словакии 4:2 (пишется именно так, через дефис), но потом, переехав в Прагу, не взяла четвертьфинальный барьер, уступив 0:2 шведам. И впервые с дебютного для себя ЧМ-1954 осталась за пьедесталом.

И в 2011-м сборная России после двух чемпионств и серебра довольствовалась деревянными медалями, уступив в полуфинале финнам, а матче за бронзу – чехам. Гол Микаэля Гранлунда «сачком» вряд ли забыт. Забил он его в Братиславе Константину Барулину. Там же главный тренер россиян Вячеслав Быков, в силу объективных причин плохо подготовивший команду, пожаловался заглянувшему на местную арену премьер-министру Владимиру Путину на… эксперта Александра Кожевникова. За его уничижительную критику сборной.

Есть надежда, что львиную долю критических стрел мы выпустили по дримтим на Чешских играх. От матча к матчу наша сборная будет прибавлять, и 26 мая Овечкин и Ко отхлебнут шампанского из чемпионского кубка, вернув России титул, который страна ждет уже пять лет.

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