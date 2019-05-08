Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составе - Советский спорт
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08 мая 2019 13:26ХоккейДомрачев Владислав

Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составе

ФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.

В Братиславу отправляются все 26 игроков, находящихся на сборе. В столице Словакии к ним присоединится защитник Гавриков, успевший этой весной сыграть в плей-офф КХЛ и НХЛ. Габаритный, строгих правил. Такие всегда нужны.

Пока в расширенном списке 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Думается, отцепят двух защитников. Первый кандидат – московский армеец Блажиевский. Он, как и Гавриков, габаритный, к тому же скоростной и обладающий убийственным броском, но на льду разгильдяй.

Кто станет вторым отверженным – сказать сложно. Я бы убрал Хафизуллина, но играет в СКА, нельзя. Зуб? Нет, он тоже из СКА, плюс праворукий и не без искры божьей. Жаль, если уберут Елесина. Он тоже праворукий и стремительно прогрессирующий.

Киселевич, который не провел после обмена из «Флориды» в «Виннипег» ни одного матча, повысил свои шансы остаться в команде после приглашения Гаврикова. Уж очень симпатично смотрелась эта пара на ЧМ-2017 в Кельне/Париже.

Трех вратарей и обсуждать нечего. Первым номером начнет турнир Василевский. Да, к нему были вопросы на Чешских играх, но все это дела минувших дней. Его дублером станет Георгиев. А Сорокину, лучшему в КХЛ, уготована роль дублера запасного. Жаль его. Лучше бы третьим повезли молодого, например, Коновалова из Ярославля. Тренировался бы с командой, иногда раздевался бы в запас, но в основном кричал бы с трибуны «Рос-си-я!».

И с медалькой вернулся бы. Что тоже дело не последнее.

Теперь о линии атаки, которую трогать не будут. Разве что тасовать форвардов. Звено с Овечкиным оставят неизменным, Капризов вписался к «столичным».

Силовики Андронов, Плотников, примкнувший к ним Ковальчук, а также Телегин прибавят. Без них никуда. Без них в меньшинстве некому играть.

Но что делать с Кучеровым и Гусевым, связкой друзей? Оба в Стокгольме и Брно разочаровали. Первый привыкал к новым площадкам и правилам. А второй к концу турнира попросту растворился на льду. В третьем периоде матча с чехам его даже заменил олимпионик Барабанов.

Положа руку на сердце, Гусева брать не стоит. За время, проведенное в «Вегасе», он потерял вкус к игре. Да и не припомнить, чтобы на ЧМ один из лучших снайперов КХЛ зажигал. Олимпиада в Пхенчхане, где он спас нашу сборную от позора, не в счет. Это турнир из другой системы координат.

Малкин в компании Григоренко и Дадонова? Интересная химия. К концу турнира в Брно Евгений стал оживать, завелся, рассердился. Вряд ли мы в Братиславе увидим такого Малкина, как на ЧМ-2012, где он чуть ли не одиночку порвал всех соперников. Но даже половина от того Малкина принесет сборной пользу.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй», НХЛ), Александр Георгиев («Рейнджерс», НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА);

защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба – СКА), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Дмитрий Орлов («Вашингтон», НХЛ), Никита Зайцев («Торонто», НХЛ), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Богдан Киселевич («Виннипег», НХЛ), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй», НХЛ);

нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба – «Вашингтон, НХЛ), Евгений Малкин («Питтсбург», НХЛ), Артем Анисимов («Чикаго», НХЛ), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба – СКА), Евгений Дадонов («Флорида», НХЛ), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», НХЛ), Никита Кучеров («Тампа-Бэй, НХЛ), Никита Гусев («Вегас», НХЛ).

Таким образом, в состав вошли 15 игроков НХЛ и 12 игроков КХЛ. Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.ICE HOCKEY copy3 (1)

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