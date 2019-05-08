У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствовать - Советский спорт
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08 мая 2019 14:25ХоккейФедоровский Александр

У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствовать

Корреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.

К фигуре главного тренера сборной России всегда нужно относиться с сочувствием. Никто из тех, кто руководил главной команды страны, никогда в открытую не говорил о том, что мечтает занять этот дымящийся пост. Есть же места куда более спокойные. Электрический стул, например. Или гильотина.

Открыто мечтают о должности главного в сборной обычно те, кто точно знают – их не позовут. А вот те, кто реально этого достоин и много может – вот их уже не спрашивают, а просто назначают. По сути, это как призыв в армию – отказаться невозможно.

Илья Петрович Воробьев оказался перед стартом чемпионата мира в непростом положении. В его распоряжении звездный состав. И именно этот самый состав не оставляет тренеру права на ошибку. Давление? Безусловно. Справится? Вот и посмотрим.

Но переоценивать важность даты 23 мая (день четвертьфиналов) для тренера я бы не стал. Для самой сборной и болельщиков – да, это важный матч. А вот для Воробьева, я думаю, это будет своего рода вызов шагнуть чуть выше, чтобы побороться за медали. Ведь, в сущности, он как тренер еще никогда серьезно не проваливался. Да, после победы в Кубке Гагарина с «Металлургом» победного продолжения в роли главного пока не произошло, но и откровенных провалов вспомнить не получается.

В силу того, что состав у сборной России перед стартом турнира просто сумасшедший, Илья Петрович находится в достаточно простой ситуации: победа – и он продолжает работать, а вот любой другой результат, скорее всего, повлечет за собой кадровые решения не в его пользу. Олимпиада нам пока в ближайшее время не светит, так что двигать эти самые кадры можно особенно агрессивно.

У Воробьева не только могучий состав игроков, но и состав помощников: Кудашов, Никитин, Жамнов в последние годы зарекомендовали себя как раз теми самыми кадрами, которые стоит не только двигать, но в первую голову беречь.

Семь матчей в группе – стандартная дистанция, чтобы понять главное: либо тренер управляет командой, либо команда управляет сама собой. О втором варианте даже думать жутковато, так как при таком раскладе о первом месте придется забыть, а это будет провал.

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