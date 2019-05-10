Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мира - Советский спорт
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10 мая 2019 09:44ХоккейФедоровский Александр

Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мира

Признаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?

Группа А

17:15 мск. Финляндия – Канада

Самая яркая вывеска первого игрового дня в группе А. За богатую историю встреч канадцы вдвое чаще переигрывали европейцев, но именно в этом поединке вполне может случиться юбилейная, 25-я победа финской сборной над Канадой. Предсказать результат весьма затруднительно, ведь на последних двух чемпионатах соперники обменялись победами и оба раза с крупным счетом. Но качественный хоккей гарантирован!

21:15 мск. США – Словакия

Бронзовые призеры – сборная США начнет турнир в матче против хозяев, с которыми в последние годы особенных проблем не имеет – три победы в последних трех матчах, правда, две из них пришлись на Олимпиаду 2018, но в глобальном смысле это суть не меняет. США – фаворит. Команды не так часто пересекаются между собой, однако стоит отметить один нюанс: последняя встреча между соперниками в рамках чемпионата мира завершилась победой сборной Словакии. Произошло это три года назад в Санкт-Петербурге.

Группа В

17:15 мск. Россия – Норвегия

Чемпионат мира – не тот турнир, где принято жаловаться на календарь. Стартовая игра сборной России против норвежских лесорубов – оптимальный тренажер для проверки собственных возможностей. Расслабляться с ними решительно не стоит, но рвать в клочья тоже ни к чему. Лишь семь лет назад нашей сборной пришлось изрядно повозиться с норвежцами, ведь за год до того они показали лучший результат в своей истории, заняв шестое место. В группе была одержана скромная победа со счетом 4:2, а вот в плей-офф наши пути пересеклись снова, и перед третьим периодом была ничья! Но в итоге неуступчивый середняк был сломлен, а сборная России выиграла тогда золотые медали.

21:15 мск. Чехия – Швеция

Гвоздь программы в группе B! Совсем недавно команды встречались между собой в рамках Чешских игр и тогда хозяева смогли нанести поражение шведам со счетом 3:0. Но это никак не меняет фаворита в этой паре – сборная Швеции выигрывает золото на двух последних чемпионатах мира, а чехи остаются без медалей уже шесть лет…

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