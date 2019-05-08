«Если забудете про свои фамилии, то победите!». Хоккеисты отправились в Словакию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 17:02ХоккейКузютина Елена

«Если забудете про свои фамилии, то победите!». Хоккеисты отправились в Словакию

Сборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.

Утром 8 мая в Новогорске дождливо. Но может это и хорошо – русская примета гласит, что дождь в дорогу на удачу. А она совсем не помешает сборной России по хоккею на чемпионате мира, даже несмотря на столь звездный состав.

Сегодня команда Ильи Воробьева провела заключительную домашнюю тренировку перед стартом мирового первенства по хоккею. На лед вышли 26 хоккеистов в следующих сочетаниях:

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Елесин, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

Киселевич – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Вратарская бригада: Василевский, Георгиев, Сорокин.

После небольшой тренировки журналисты ждали команду на презентации. Игроки облачились в костюмы с георгиевскими ленточками на груди и прошли в торжественный зал. Примечательно, что в зал хоккеисты приходили компаниями – ребята из НХЛ своим составом, из КХЛ – своей группой. Никита Гусев шел с ребятами из континентальной лиги.

Мероприятие началось с яркого, заряжающего видео, а затем перед командой с напутственными словами выступали легенды отечественного хоккея. Владислав Третьяк вспомнил вчерашний выезд хоккеистов на аэродром в Кубинку и провел своеобразную параллель между работой пилота и хоккеиста – и там, и там ошибка может стать катастрофой.
Борис Михайлов отметил, что нужно забыть о своих фамилиях, прекратить индивидуализм, а работать ради общего дела и быть командой. Только так можно выиграть золото чемпионата.

Молодой форвард Кирилл Капризов, которого поставили в одно звено со звездами «Вашингтона» Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным абсолютно согласен с опытным наставником: «Нам нужно забыть о звездности и быть командой. Искать свою игру, свою химию. Конечно, играть с Кузнецовым и Овечкиным в звене – это здорово. Они безумно талантливые и крутые хоккеисты, у которых можно многому научиться. Надеюсь, что у нас все получится».

Александр Овечкин тоже хорошо отзывается о своем партнере: «Капризов на 100% талантливый парень. Думаю, что наша связка – это молодость и опыт, а они часто творят чудеса. Стоит ли Кириллу задуматься об отъезде в «Минессоту»? Он – взрослый парень со своей головой на плечах. Сам знает, что для него лучше».

Капитаном будет Илья Ковальчук, ассистентами – Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«У нас в команде все ребята с лидерскими качествами, поэтому вопрос о том, как делить капитанскую нашивку, когда у нас такой звездный состав, не стоит. Все парни – молодцы», – прокомментировал свое «назначение» Ковальчук.

Многих удивило то, что официальный состав сборной не претерпел сегодня никаких изменений – игроков 26, а в Братиславе к ним присоединится еще и защитник Владислав Гавриков, «Коламбус» которого вылетел из плей-офф НХЛ. И это при официально разрешенных 25 хоккеистах в заявке.

«Что будем делать, если сломается центр, которых всего четыре? У нас есть Григоренко, который может играть в центре. По защитникам, взяли 10, чтобы у нас был некоторый запас, если что-то случится. Василевский будет начинать первую игру. Везём двоих запасных, потому что мы же не в шахматы играем. Разные случаи играют – травмы, не дай бог. Дай бог, что все будут здоровы. Официальный срок дозаявки есть, мы будем думать от тренировки к тренировке, от игры к игре», – развенчал интерес главный тренер Илья Воробьев.

То есть окончательный состав сборной России будет известен только в Братиславе. А пока из Москвы вечером вылетает «красная машина» в немного расширенном составе. Пожелаем же им удачи!

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

08/05 08:49Футбол
Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?Весь мир восхищается подвигом «Ливерпуля» в матче с «Барселоной», однако ни одного титула «красные» при Юргене Клоппе пока не завоевали. И если не завоюют, то немец сам… обещал покинуть клуб. Наш автор считает: Клоппа надо удержать любым способом!
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
08/05 09:00Футбол
Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
08/05 01:00Футбол
День Психа. Как Юрген Клопп собрал все долги за один вечер4:0 после 0:3. Без Мохамеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
08/05 13:23Футбол
Алисон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
08/05 13:24Футбол
Амстердам ближе к Ливерпулю, чем к Барселоне. Превью матча «Аякс» – «Тоттенхэм»Главная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
08/05 14:26Футбол
Live! Кокорин и Мамаев приговорены к колонии общего режима, у родственников истерикаСегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Советский спорт» следит за происходящим на месте событий.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
Новости
16:55 Футбол Юрист: Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву – 6,5
16:44 Футбол Мирча Луческу: Кокорин получил слишком большой срок, это чересчур
16:40 Футбол Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака
16:36 Футбол У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора
16:27 Футбол Кокорин проведет в колонии общего режима 7,5 месяцев, Мамаев - 6,5
16:22 Футбол Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок
16:18 Теннис Осака обыграла Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
16:14 Футбол Суд признал Кокорина и Мамаева виновными по обоим эпизодам
15:41 Керлинг Россияне победили вторую команду Швейцарии на старте Финала Кубка мира по керлингу
15:29 Футбол Судья начала зачитывать приговор Кокорину и Мамаеву
15:21 Хоккей Сергей Бобровский: Сейчас слишком рано говорить о моем будущем
15:05 Хоккей Гавриков, скорее всего, не сыграет с Норвегией
15:00 Футбол Курбан Бердыев: «Локомотив» борется за Лигу чемпионов, это тоже достойно
14:55 Футбол Курбан Бердыев: Был уверен, что в трансферное окно «Зенит» хорошо укрепится
14:48 Хоккей Ковальчук будет капитаном сборной России на чемпионате мира
14:43 Футбол ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет трансферов
14:40 Хоккей Джим Монтгомери: «Сент-Луис» прибавлял, а мы топтались на месте
14:25 Футбол «Балтика» получила иск на 25 млн рублей за неуплату аренды стадиона
14:19 Футбол «Бавария» может купить Ребича вместо Пепе
14:19 Хоккей Радулов не сыграет за сборную России из-за травмы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика