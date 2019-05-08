«Если забудете про свои фамилии, то победите!». Хоккеисты отправились в Словакию

Утром 8 мая в Новогорске дождливо. Но может это и хорошо – русская примета гласит, что дождь в дорогу на удачу. А она совсем не помешает сборной России по хоккею на чемпионате мира, даже несмотря на столь звездный состав.

Сегодня команда Ильи Воробьева провела заключительную домашнюю тренировку перед стартом мирового первенства по хоккею. На лед вышли 26 хоккеистов в следующих сочетаниях:

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Елесин, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

Киселевич – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Вратарская бригада: Василевский, Георгиев, Сорокин.

После небольшой тренировки журналисты ждали команду на презентации. Игроки облачились в костюмы с георгиевскими ленточками на груди и прошли в торжественный зал. Примечательно, что в зал хоккеисты приходили компаниями – ребята из НХЛ своим составом, из КХЛ – своей группой. Никита Гусев шел с ребятами из континентальной лиги.

Мероприятие началось с яркого, заряжающего видео, а затем перед командой с напутственными словами выступали легенды отечественного хоккея. Владислав Третьяк вспомнил вчерашний выезд хоккеистов на аэродром в Кубинку и провел своеобразную параллель между работой пилота и хоккеиста – и там, и там ошибка может стать катастрофой.

Борис Михайлов отметил, что нужно забыть о своих фамилиях, прекратить индивидуализм, а работать ради общего дела и быть командой. Только так можно выиграть золото чемпионата.

Молодой форвард Кирилл Капризов, которого поставили в одно звено со звездами «Вашингтона» Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным абсолютно согласен с опытным наставником: «Нам нужно забыть о звездности и быть командой. Искать свою игру, свою химию. Конечно, играть с Кузнецовым и Овечкиным в звене – это здорово. Они безумно талантливые и крутые хоккеисты, у которых можно многому научиться. Надеюсь, что у нас все получится».

Александр Овечкин тоже хорошо отзывается о своем партнере: «Капризов на 100% талантливый парень. Думаю, что наша связка – это молодость и опыт, а они часто творят чудеса. Стоит ли Кириллу задуматься об отъезде в «Минессоту»? Он – взрослый парень со своей головой на плечах. Сам знает, что для него лучше».

Капитаном будет Илья Ковальчук, ассистентами – Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«У нас в команде все ребята с лидерскими качествами, поэтому вопрос о том, как делить капитанскую нашивку, когда у нас такой звездный состав, не стоит. Все парни – молодцы», – прокомментировал свое «назначение» Ковальчук.

Многих удивило то, что официальный состав сборной не претерпел сегодня никаких изменений – игроков 26, а в Братиславе к ним присоединится еще и защитник Владислав Гавриков, «Коламбус» которого вылетел из плей-офф НХЛ. И это при официально разрешенных 25 хоккеистах в заявке.

«Что будем делать, если сломается центр, которых всего четыре? У нас есть Григоренко, который может играть в центре. По защитникам, взяли 10, чтобы у нас был некоторый запас, если что-то случится. Василевский будет начинать первую игру. Везём двоих запасных, потому что мы же не в шахматы играем. Разные случаи играют – травмы, не дай бог. Дай бог, что все будут здоровы. Официальный срок дозаявки есть, мы будем думать от тренировки к тренировке, от игры к игре», – развенчал интерес главный тренер Илья Воробьев.

То есть окончательный состав сборной России будет известен только в Братиславе. А пока из Москвы вечером вылетает «красная машина» в немного расширенном составе. Пожелаем же им удачи!

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).