Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилось - Советский спорт
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08 мая 2019 21:19ХоккейКузютина Елена

Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилось

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.

– Евгений, какие эмоции испытываете, находясь в сборной России?
– Самые положительные. Для меня большая честь играть за свою страну. Я не раз уже говорил, что сюда никого не заставляют приезжать. Сам еду сюда с большим желанием. Главное – играть друг за друга и понимать, что перед нами поставлена большая задача. Не бывает, чтобы за один день все начало получаться. Это кропотливая работа. Самое важное – быть одним целым.

– Россия уже пять лет не выигрывала золото чемпионата мира по хоккею. Чувствуете давление? Состав звездный – все ждут золото…
– Давления нет. Только ответственность. Сегодня уже говорилось о том, что многое зависит от того, как играет сборная. Олимпиада это показала. Помню, когда шведы выиграли и Олимпиаду, и чемпионат мира. Они поставили хорошую планку для нас.

– Успели перестроиться после НХЛ?
– В сборную приезжаешь с новыми эмоциями. Русская речь в раздевалке, русская музыка… Это настраивает на позитивный лад. Если и есть усталость, то она быстро уходит здесь.

– У России собрался такой звездный состав, что даже Ковальчук выходит только в четвертом звене. Не будет ли это проблемой? Особенно с игровым временем…
– У нас нет деления на первое и четвертые звенья. У нас четыре тройки. Неправильно разделять команду на звезд и остальных. Были примеры, когда у нас и посильнее сборные приезжали на чемпионаты мира. Например, в Питере в 2000 году. Тогда ничего не получилось. Кто-то сейчас будет забивать, кто-то ловить на себя шайбы в меньшинстве. Конечно, каждому хочется отличиться – забить в овертайме, стать героем. Но есть и те, кто забивать не будет. Надо правильно к этому относиться и поменьше читать прессу. Все ждут, что мы будем забивать по 20 голов, делать хет-трики… Если же что-то не получается, то и от обороны можно сыграть. Хорошая команда славится тем, что у нее любое звено может матч вытащить. В этом залог успеха.

– После двух поражений на последнем этапе Евротуре сделали какие-то выводы?
– Да, и третья игра с чехами это показала. Мы намного лучше выполнили установку тренеров, было меньше потерь. В обороне играли всей пятеркой, помогали друг другу. Это был для нас важный матч. Если бы проиграли в третий раз подряд, то настроение в команде оказалось бы другим. Так широко улыбаться уже было бы нельзя.

– За счет чего у вашего звена пошла игра, фактически, с листа?
– Я уже об этом сказал раньше. Бывают игры, когда у кого-то все идет, а у кого-то – нет. Мы создавали моменты и завершали их. Остальные ребята тоже полностью отдавались и бились. Не бывает такого, чтобы каждую игры одним звеном забивали по три-четыре шайбы.

– Следите за составами других топ-команд? От кого ждать главной угрозы?
– Все они примерно равны. Понятно, что на бумаге это выглядит немного не так. Но иногда выйдешь на игру, чувствуешь себя не очень – пропустишь одну-две и потом уже не отыграться. Нужно включаться с первого же вбрасывания. Что касается составов, то у многих команд они хорошие. Каждый год такое происходит.

– Но в последние годы только Канада и Швеция выигрывают…
– Значит, надо тянуться за ними и не стесняться никогда учиться у других сборных. Не копировать, а что-то брать у них. Хоккей же развивается. Для нас самое важное – навязывать свою игру.

– Специалисты говорят, что у сборной России возникают проблемы, когда ей навязывают жесткую игру в обороне и средней зоне. Так, например, играют финны…
– Всегда сложно приходиться против команд, умеющих обороняться. Надо соблюдать дисциплину, ждать свои моменты и завершать их. Необходимо подчищать свой пятак и не давать добивать.

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