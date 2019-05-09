Наша команда мечты: сборная России на чемпионате мира-2019

В настоящее время в списке значится 26 хоккеистов. Заявка на чемпионат мира должна составлять 25 человек, и окончательный состав будет объявлен уже в Братиславе. На данный момент он выглядит следующим образом.
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