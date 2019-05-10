У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019 - Советский спорт
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10 мая 2019 08:47ХоккейКостяев Иван

У России будет золото? Главные интриги чемпионата мира-2019

Чемпионат мира по хоккею, который сегодня начинается в Словакии, должен ответить на очень интересные вопросы. Вот самые важные из них.

КТО СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?

Банально, но ради этого мы все тут собрались. Сейчас все называют фаворитом Россию, поскольку от ярких звезд в ее составе рябит в глазах. В команде Ильи Воробьева собрались лучшие игроки мира – не достает только звезд в обороне, но с такими нападающими и вратарем это не страшно.

Круг фаворитов на любом международном хоккейном турнире один и тот же: Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия. Однако ЧМ в Словакии станет исключением. Финнов можно смело вычеркивать из списка тех, кто гарантированно будет бороться за медали. У Суоми откровенно средний состав. Если парни Юкки Ялонена что-то выиграют, то удивят хоккейный мир.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ?

ЧМ в Словакии собрал очень много звезд. Даже если их перечислять просто через запятую, наберется около 30 фамилий. Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Джон Таварес, Патрик Кейн, Джонни Годро, Элиас Петтерссон, Лео Драйзайтль, Джек Айкел. Любой из них способен набрать 20+ очков.

С ними точно поспорят Евгений Дадонов, Никита Гусев, Евгений Кузнецов, Дилан Ларкин, Марк Стоун, Нико Хишир, Ондржей Палат, Якуб Ворачек, Якуб Врана. Мы уже устали перечислять фамилии тех, кто может стать лучшим бомбардиром. У каждого из этих парней есть шанс, а самое главное – необходимый уровень мастерства, чтобы это сделать.

КАКАЯ СБОРНАЯ ПРЕПОДНЕСЕТ СЮРПРИЗ?

Мы сейчас говорим о тех, кто способен вклиниться между записными фаворитами. Например, как это сделала Швейцария в прошлом году. Команда из страны надежных банков вышла в финал и завоевала серебро. Вряд ли до турнира кто-то мог это предсказать.

Для швейцарцев, латышей, немцев, словаков победа в четвертьфинале станет громадным успехом. Пожалуй, кто-то из этой тройки способен удивить болельщиков. У Латвии есть крутой тренер Боб Хартли, который умеет выжимать максимум из этой сборной. Хартли способен сделать так, чтобы в важных матчах его команда показала лучшую игру. Если латыши выйдут из группы, то в четвертьфинале они отдадут все, что у них есть.

Швейцария и Германия – сборные, в которых есть звезды мировой величины. Общий уровень швейцарцев повыше, но за немцев сыграет Драйзайтль. Этот парень способен в одиночку выиграть матч у условных финнов или чехов.

УВЕЗЕТ ЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ХОТЯ БЫ ОДНУ ПОБЕДУ С ЧМ?

Последний раз Великобритания выступала в элитном дивизионе ЧМ в 1994 году. Два года назад британцы бились в группе Б, а сейчас они будут играть с лучшими сборными мира. Если вы посмотрите на состав команды из Соединенного королевства, то вряд ли найдете знакомые фамилии. Даже хоккейные гики вряд ли сходу назовут пятерку игроков сборной Великобритании.

Чего ждать от этой команды – не слишком понятно. Да, она безусловный аутсайдер своей группы и скорее всего вылетит из элитного дивизиона. Только вряд ли британцы согласны с таким статусом.

Бороться за свою единственную победу им придется с Францией и Данией. Эти команды выше классом, но это не значит, что Великобритания не способна навязать им борьбу. С французами британцы обязаны цеплять очки.

КТО ПРОВАЛИТСЯ ИЗ ТОП-СБОРНЫХ?

Конечно, не хотелось бы, чтобы неприятный сюрприз преподнесла сборная России. Мы уже писали, что у россиян не самая сильная оборона, но защищаться команда Воробьева должна в нападении. С такими форвардами это само собой разумеющееся.

Вряд ли провалятся американцы. Они везут на ЧМ самый сильный состав в 21 веке. У шведов все неплохо в обороне, они обязаны проходить в полуфинал. Дальше – сложнее. Канада совсем не страшная. Да, есть Таварес, Шабо, Стоун, есть неплохие голкиперы, но это далеко не самая сильная Канада даже по меркам ЧМ. Кленовым может попасться в 1/4 финала неудобный соперник, который доставит проблем.

Провалом для финнов можно будет считать невыход из группы. Суоми придется поспорить за третье-четвертое место с Германией и Словакией. Понятно, что у словаков меньше шансов на то, чтобы попасть в плей-офф, но команды, которые выступают домашнем ЧМ, способны удивить. Финнам нужно отнестись серьезно к играм с аутсайдерами, а также к матчам с Германией и Словакией. Если этого не случится, то главная сенсация нас ждет еще на групповом этапе.

ХЬЮЗ И КАККО – НЕ РАНОВАТО ЛИ ИХ БРОСАЮТ В БОЙ?

Фамилии американца Джека Хьюза и финна Каапо Какко вы наверняка слышали. Сейчас – это главные молодые звезды планеты. Они играли друг против друга на молодежном чемпионате мира, теперь парни встретятся на турнире в Словакии. Обоих выберут на драфте НХЛ летом.

У Какко больше шансов проявить себя на ЧМ. Этот парень выступает в чемпионате Финляндии, а значит знает, как играть против взрослых мужиков. Его не испугать силовой борьбой и быстрым хоккеем. Он уже полностью готов к игре на взрослом уровне.

Хьюз же в основном играет с парнями своего возраста или чуть постарше. На ЧМ ему придется биться в группе с Таваресом, Шабо, Стоуном и другими канадскими звездами. Готов ли он прямо сейчас к такому уровню? Это и правда загадка.

СТАНЕТ ЛИ ВАСИЛЕВСКИЙ ОСНОВНЫМ ВРАТАРЕМ СБОРНОЙ РОССИИ?

У России – шикарная вратарская бригада. Андрей Василевский может получить по итогам сезона «Везинатрофи» – приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ. Александр Георгиев сделал сумасшедший шаг вперед в развитии. После такого чемпионата в «Рейнджерс» уже не боятся ухода Хенрика Лундквиста. Ну а про Илью Сорокина вы и так все знаете – это лучший вратарь в Европе.

Понятно, что сейчас тренеры планируют сделать Василевского основным вратарем. Но есть проблема – Сорокин и Георгиев не хуже и должны получить свой шанс, который они обязательно используют. Тренерскому штабу в этом случае предстоит приятная головная боль. Не стоит также забывать, что самому старшему нашему голкиперу – всего 24 года. Совсем юный возраст для вратаря. Это еще одна из причин, что тренерам нужно будет равномерно распределить нагрузку между Василевским, Георгиевым и Сорокиным.

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