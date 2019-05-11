Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают) - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2019 07:07ХоккейФедоровский Александр

Сырно-макаронное дерби и прочая экзотика. Что смотреть сегодня на ЧМ (наши отдыхают)

Наши сборная сегодня не играет, а но другие команды вовсю будут выяснять отношения. Мы рассказываем вам самое интересное о каждой паре.

Группа А

13:15 мск. Дания – Франция

Жуткое противостояние для тех, кто не спит. Французы страшно унижают датчан все эти годы – последняя победа сборной Дании датирована, о ужас, 1983 годом! При этом нельзя сказать, что команды встречаются между собой редко – как ни крути, а это будет 20-й матч в истории монументального противостояния. Отметим, что Дания в 2010 году умудрилась пробиться в четвертьфинал, а французы в 2013 и 2014 годах добивались побед над сборными России и Канады соответственно.

17:15 мск. Германия – Великобритания

Да-да, вы не ошиблись. Спустя четверть века сборная Великобритании возвращается в элиту мирового хоккея и сыграет против сборной Германии. Судить о могуществе сборной Великобритании зрители могли по двум недавним контрольным матчам этой команды с нижегородским «Торпедо» – обе игры транслировались в прямом эфире и команды обменялись победами. Но вообще, конечно, камбэк британцев в большой хоккей – это чистая экзотика, от которой хочется ждать сенсации. Не очень понятно на каком основании, но все же.

21:15 мск. Словакия – Финляндия

Пятнадцать лет словаки не могут переиграть сборную Финляндии. Последний раз это произошло в 2004 году в Остраве. С тех пор – словно отрезало. Да и в целом статистика для хозяев турнира удручающая – всего три победы в восемнадцати матчах. Три года назад состоялась последняя встреча этих команд, где финны легко выиграли с разницей в пять шайб.

Группа В

13:15 мск. Швейцария – Италия

Сырно-макаронное дерби откроет программу дня. 18 побед Швейцарии в 27 матчах – выразительная статистика. Впрочем, здесь затесалась ничья в 2006 году в Турине, где итальянцам помогли родные стены. В этот раз, полагаю, не поможет никто и ничто. Швейцарцы, напомню, в 2013 и 2018 годах добирались до финала мирового первенства, где исправно проигрывали проклятым шведам.

17:15 мск. Латвия – Австрия

Австрийцы год назад сделали для себя главное – сохранили место в элите, а вот Латвия смогла пробиться в четвертьфинал, где в упорной борьбе проиграла с минимальным счетом будущему чемпиону мира – сборной Швеции. С австрийцами у Латвии обычно проблем нет никаких – 7 побед в 11 матчах, а последних успех Австрии в этом противостоянии датирован 2013 годом.

21:15 мск. Норвегия – Чехия

Ровно девять лет назад в немецком Мангейме произошло уникальное событие: сборная Норвегии сокрушила чехов со счетом 3:2. Ни до, ни после норвежцам не удавалось одолеть именитого соперника. Ранее дважды удавалось сыграть вничью, но не более того. В последних четырех матчах сборная Норвегии не смогла забросить в ворота чехов ни одной шайбы.

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