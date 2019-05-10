Василевскому–пятерка. Команде за концовку – двойка. Россия с победы стартовала на ЧМ

Нас пугали норвежцами, вспоминали упорные матче против них. На ЧМ-2016 в Москве хозяева с трудом одолели скандинавов 3:0 во многом надежности вратаря Сорокина. Теперь он третий номер.

А первый – Василевский, претендент на «Везина Трофи». Работой его загрузили по горлышко. Вася выручал, наши отгружали норвежцам шайбы. Почин сделал Дадонов, напомнив, как он забивал в СКА. Только в Питере ему ассистировал Шипачев, а в Братиславе – Малкин.

Наша первая спецбригада сработала на отлично. Малкин, Дадонов, Гусев, Кучеров плюс защитник Сергачев съели все большинство. Овечину, Ковальчуку, Кузнецову, Григоренко, Капризову досталась всего одна минута в третьем периоде. Они даже в зоне закрепиться не сумели.

Дадонов оформил дубль. Кучеров и Гусев поразили ворота бросками со средней дистанции. У лучшего бомбардира регулярки КХЛ шайба вообще сошла с крюка и прошмыгнула в домик вратарю.

Василевский тащил, в бросковой активности норвежцы не уступили. А в третьем периоде – превзошли. В концовке поломка конька Орлова стоила нашим первой пропущенной шайбы. На пятачке не доработали Зайцев, Анисимов, Барабанов. Вскоре капитан скандинавов Холёс ( мы его помним по «Локомотиву») дальним залпом в сторону ворот застал врасплох Василевского.

- Результатом довольны, содержанием игры – нет, - заявил после финальной сирены капитан сборной России Илья Ковальчук. – Лед был мягкий, мне нельзя было удаляться в чужой зоне. Обидно, что не дали Василевскому закончить матч на ноль, он был лучшим в команде. Надо играть агрессивнее, короткими сменами.

Овечкин первый бросок сделал в середине третьего периода. После рейда вдоль синей линии Александр Великий отправил шайбу во вратарскую ловушку.

В третьем периоде Капризову поставили шлагбаум, разбили десну. Пропустив смену, он вернулся на лед.

В конце матча устал Гавриков, прибывший в Братиславу в день игры, начал парить. Другого защитника из НХЛ Задорова ждут сегодня вечером. Если, конечно, будет решена проблема с визой.

10 мая днем наши встречаются с Австрией. В понедельник – с Чехией.

А в Кошице финны всего с двумя энхаэловцами в ростере сотворили сенсацию, победив 3:1 сильных канадцев. Дубль у восходящей звезды Какко, автора золотого гола на МЧМ-2019 в Ванкувере.

Россия – Норвегия – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Братислава. 7698 зрителей.

Голы: 1:0 Дадонов (Малкин, Кучеров, 8.39, б.), 2:0 Анисимов (Григоренко,Орлов, 14.33), 3:0 Кучеров (Сергачев, 28.13, б.), 4:0 Дадонов (Малкин, Гусев, 29.47, б.), 5:0 Гусев (Кучеров, Хафизуллин, 41.26), 5:1 Валькве Ольсен (Райшенберг, 56.07), 5:2 Холёс (Мартинсен, 57.47).

Вратари: Василевский – Хаукеланн.

Броски: 27 (9, 9, 9) – 27 (7, 6, 14).

Штраф: 6-8.

10 мая 13.15* Россия - Австрия