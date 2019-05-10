А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцами - Советский спорт
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10 мая 2019 22:49ХоккейСлавин Виталий

А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцами

И он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.

По одному из телеканалов перед дебютом на ЧМ-2019 хоккеистов напутствовали добрыми словами футболисты российской сборной. Что показательно: никто не сказал, что ждет от «Красной машины» исключительно золота. А я поймал себя на мысли: что пожелали бы своим соотечественникам норвежцы? Красивой игры? Или хотя бы не вылететь из элиты?

Это я к тому, какие разные ориентиры у спорта № 1 и № 1,5 в России! Хоккей – первое место, медали как минимум, а все остальное – провал и всех разогнать. Вы не забыли, как распяли Быкова – Захаркина за четвертое место здесь же, в Братиславе, на ЧМ-2011?! Зато за деревянную бронзу Евро-2008 Гусу Иванычу и его подопечным разве что Героев России не дали.

Вот и перед премьерой россиян на ЧМ-2019 я думал, а зачем нам этот матч с командой, где всего один представитель сильнейшей, как принято говорить, лиги мира? Ну да, как разминка сгодится. Но что, например, я бы делал в шкуре тренера Норвегии? Шансов-то нет: ни теоретических, ни вообще каких-либо. И что может быть хуже того, когда ты изначально знаешь, что обречен?

Ответа я так и не нашел. Но вспомнил о другом. Сейчас в ЧМ участвуют 16 команд. 45 лет назад их было шесть. Тем не менее сборная СССР громила пятую, шестую команду с двузначным счетом.

И тут у меня обозначилась развилка.

Да, хоккей поднялся в Европе и Азии, стал куда более профессиональным. К примеру, с 1992 года за всю постсоветскую историю мы ни разу не обыгрывали норвежцев на ЧМ с разницей более чем в четыре шайбы. При этом больше шести голов – и то, только однажды, в 2015 году - не забивали.

Сегодня к 42-й минуте мы вели 5:0. Особо не напрягаясь, звено Малкина реализовало все три удаления северян за – внимание! – 12, 65 и 2 секунды. Мы тут в курилке обсудили, что дальше-то делать, исход матча ведь очевиден. Докатить до финиша, наслаждаясь окрестными видами. Или…

Я напомнил о сборной СССР времен Чернышева-Тарасова, когда подобное и в голову никому не могло прийти. Да и я не забыл школьные годы: если наши не забивали десяток, я считал, что день прошел зря. Добить соперника – это было обязательным пунктом программы той «Красной машины».

И это абсолютно правильно. Идет игра, ладится - держи ее, совершенствуй, шлифуй связи, доводи действия в той или иной ситуации до автоматизма. Чтобы потом все это применить против куда более искушенного оппонента. Этим же конкретным матчем жизнь не заканчивается. Отдубась противника так, чтоб он навсегда запомнил: против тебя у него нет шансов изначально.

Канадцы именно так и поступают. Уничтожили Овечкина, Малкина и Ко в финалах молодежных ЧМ. Позже примерно те же ребята устроили нам Ватерлоо в битве при Ванкувере, а затем разгромили в финале ЧМ-2015, на Кубке мира, убрали в плей-офф еще на паре чемпионатов мира. Невольно складывается впечатление, что Ови и Ко уже и не верят, что способны превзойти эти «Кленовые листья». И где бы мы были на ЧМ-2008 в Квебеке, если бы Быков и Захаркин не уговорили вернуться в сборную Федорова! Вот у кого мыслей о канадцах как о небожителях не могло быть по определению - армейская школа Тарасова - Тихонова штамповала только максималистов. Сергей и сделал в овертайме тот чудо-пас Кови.

Советские времена ушли безвозвратно. Хотя сегодня сборная поразила меня новой формой – синего цвета из российского триколора нет вовсе. Красный и белый. Ну точь-в-точь команда СССР 60-х годов, выигравшая три Олимпиады и девять ЧМ кряду.

Но нет. Форма формой, а настоящими потомками Майорова, Фирсова, Рагулина россияне себя не проявили. Вместо того чтобы добить норвежцев, расслабились, принялись катать вату. Закономерно пару запустили.

Хорошо хоть, травм никто не получил. На расслабухе это обычное дело. Однако два этих легко пропущенных гола в третьем периоде позволили норвежцам сделать зарубочку на память: не прилетят у русских на ЧМ инопланетяне, с остальными вполне можно бороться.

Ну да ладно, не будем слишком строги к нашим ребятам по первой прикидке. Спишем это на мой комплекс красно-белой формы команды с четырьмя буквами на груди.

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