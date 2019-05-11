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11 мая 2019 20:00ХоккейКостяев Иван

Кто из россиян может выиграть Кубок Стэнли? Остались всего трое

Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Тарасенко, Барбашев и Свечников.

Плей-офф НХЛ начинали 25 россиян. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Евгений Малкин покинули розыгрыш еще в первом раунде. Чуть дольше продержались Александр Радулов, Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Кто-то бесславно покинул Кубок Стэнли, а чью-то игру будут вспоминать еще долго. Но суть одна – в плей-офф остались всего три российских хоккеиста.

За Кубок Стэнли поборются Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Андрей Свечников.

2019 год «Сент-Луис» встречал на последнем месте в лиге. Команда-разочарование, провал – журналисты и эксперты не стеснялись в эпитетах и определениях. И они были правы. Доставалось и Владимиру Тарасенко. Лучший снайпер «Музыкантов» забыл, как нужно забивать, а его команда валилась в бездну. Все поменялось буквально за 2-3 месяца. «Блюзмены» преобразились и выдали чудесную весну, которая позволила им выйти в плей-офф.

Несколько дней назад «Сент-Луис» победил в седьмом матче «Даллас» и вышел в финал Запада. Тарасенко в решающей встрече очков не набрал, но был полезен в атаке. Его статистика в этом плей-офф не поражает воображение, но он несколько важных шайб россиянин забросил. Есть ощущение, что это не предел. Сейчас у Тарасенко пять голов. Мы же будем вспоминать его дубль в ворота «Далласа».

Про Ивана Барбашева скажем совсем немного. Это маленький (пока), но важный винтик в механизме «Сент-Луиса». Его место в центре четвертого звена не подвергается сомнению. В этом плей-офф Барбашев провел все 13 матчей и отдал две голевые передачи. Но самое главное – у него всего две минуты штрафа. Форвард, который в основном действует в обороне, играет очень аккуратно.

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Теперь «Сент-Луису» придется выдержать испытание «Сан-Хосе». Эти команды поспорят на Западе за выход в финал.

На Востоке предлагаем последить за Андреем Свечниковым. Он полностью восстановился от сотрясения мозга, которое нападающий получил еще в первом раунде в драке с Александром Овечкиным.

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Свечников только становится важным игроком «Каролины», но делает это очень быстро. Например, плей-офф 19-летний нападающий начал с дубля в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли. Чем не повод поболеть за парня, который так круто начал свою карьеру в НХЛ?

«Каролине» – главное открытие этого плей-офф. Только то, что «Харрикейнз» сняли скальп с «Вашингтона», уже делает команде честь. «Бостону» нужно бояться парней Рода Бриндамора.Многие думали, что после победы над чемпионом они успокоятся, но «Каролина» легко уничтожила «Айлендерс».

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