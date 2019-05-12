Финн ушами. Какко всего 18 лет, и он болен диабетом. Но он забивает без остановки! Главной звездой сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира становится 18-летний юниор.

Дубль и хет-трик на старте ЧМ

На чемпионат мира в Словакию приехало огромное количество звезд. Но болельщики и журналисты больше всего говорят о 18-летнем парне из Финляндии. Каапо Какко в стартовом матче ЧМ забросил две шайбы в ворота Канады – пострадал сам Мэтт Мюррей, а затем оформил хет-трик в поединке со словаками. Невероятно!

Финляндия образца 2019 года – команда без явных звезд. Практически все представители Суоми из НХЛ отказались от участия в чемпионате мира. Вопрос о лидере в команде Юкки Ялонена был открыт, но вряд ли кто-то предполагал, что им может стать Какко – парень, который только-только делает первые серьезные шаги в хоккее.

Мы уже перестали удивляться появлению вундеркиндов в Суоми. Финны выиграли три из последних шести молодежных чемпионатов мира. Себастьян Ахо, Патрик Лайне – они рано заявили о себе, но Какко отличается от этих ребят. «Никто не знает границы потенциала Какко», – сказал после матча со Словакией Ялонен. Нам повезло, что мы воочию будем наблюдать становление этого парня.

У Какко очень рано диагностировали диабет

Когда Какко было пять лет, у него нашли неизлечимое заболевание – диабет, а также непереносимость глютена. Парень с детства знает, что такое ограничения. Он не может питаться как обычные люди. Ему приходится постоянно следить за уровнем сахара в крови и внимательно изучать состав продуктов, чтобы не нарваться на глютен. Каапо признавался, что это давалось очень сложно, но затем он привык. Если не верите, то почитайте дневники больных сахарным диабетом – людям с этим недугом живется нелегко.

Даже удивительно, что с такой медицинской картой его взяли в хоккей. Никто бы не удивился, если бы Какко посоветовали внимательнее следить за здоровьем и отказаться от занятий спортом. Его большой талант оценили в ТПС. Когда ему было 14 лет, он уже вовсю гонял с парнями на два года старше. Дебют во взрослом хоккее также не заставил себя долго ждать. В 16 лет Какко играл в основе родного клуба. В этом нет ничего удивительного – в Финляндии любят и умеют доверять молодежи.

Нынешний сезон Какко закончил с 43 очками в 50 матчах. Он побил рекорд результативности Александра Баркова для юниоров до 18 лет. Чуть раньше он взял золото на молодежном чемпионате мира. Сейчас он играет на взрослом ЧМ – у него невероятный сезон.

Вполне возможно, именно постоянные ограничения в части питания позволяют Какко добиваться таких результатов. Он не может даже и думать о тех соблазнах, которые портят многих молодых спортсменов: плохое питание и алкоголь. Каапо научился бороться со своим организмом, это помогает пробивать себе дорогу в хоккее.

Им очарованы все скауты

Сезон-2018/19 завершится для Какко драфтом в НХЛ. Его выберут не ниже второго номера – в «Нью-Джерси» не скрывают, что собираются пригласить к себе американца Джека Хьюза, из которого пытаются слепить нового Патрика Кейна. Но возможно руководство «Дьяволов» передумает, поскольку Какко чертовски хорош на этом чемпионате мира. Менеджмент «Рейнджерс», который будет выбирать вторым, должен напрячься. Талантливого финна могут увести из-под носа.

Он получает килотонны лестных отзывов от скаутов. «Зрелый хоккей», «прекрасный контроль шайбы», «отличное чтение игры» – все это говорят о Какко практически каждый день. Нет никаких предпосылок, что в следующем сезоне финн провалится в НХЛ. Он куда лучше Хьюза готов к игре в лучшей лиге мира, поскольку давно выступает в финском чемпионате с взрослыми мужиками.

Игровой интеллект Какко и правда поражает. У него очень высокий хоккейный IQ. Молодой финн никогда не торопится на площадке, он взвешенно принимает решения. У Какко – мягкие руки, это позволяет обыгрывать соперников на клочке льда и выдавать гениальные передачи. Полезное умение с учетом того, что ему придется играть на маленьких площадках.

Какко обладает крутыми габаритами, что дает возможность уничтожать соперников у бортов. Он силен в игре без шайбы. В финской лиге Какко научили играть в обороне. Такого разностороннего юниора в Суоми не было со времен Баркова. У Какко и правда нет серьезных недостатков, тем более, Каппо постоянно работает над собой.

В Финляндии давно ждали, когда у них появится новый Теему Селянне. Ни Барков, ни Лайне, ни Ахо – не сумели потянуть эту роль. У Какко может получиться.